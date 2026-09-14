Tachyonix revoluciona criação de apps com IA durante SAP NOW

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A Tachyonix, que fez sua estreia como expositora no SAP NOW AI Tour Brasil 2026, confirmou um saldo expressivo em sua participação: mais de 40 aplicativos SAP Fiori desenvolvidos durante o evento, em minutos, diretamente no estande 9 do Transamerica Expo Center, em São Paulo. Ao longo da programação do evento, a empresa chamou a atenção do público ao demonstrar na prática como sua solução de IA transforma uma especificação funcional em um aplicativo funcional e publicado — do detalhamento ao deployment em minutos —, preservando os conceitos de clean core e sem criar dependências desnecessárias.



Um dos pontos de destaque que gerou comentários positivos nos bastidores de todo o evento foi a capacidade da Tachyonix de mostrar tudo isso ao vivo. Visitantes puderam levar seu próprio detalhamento de produto ou usar um exemplo disponível no estande e acompanhar, em tempo real, todo o processo de criação do aplicativo com IA, com respeito ao guideline e manutenção do clean core.



A diversidade dos mais de 40 aplicativos criados ao vivo chamou a atenção do público. Entre as entregas, estavam dashboards analíticos, aplicativos transacionais, como aprovação de compras e requisição de compras, workflows para acompanhamento de aprovações e extratores para qualquer BI, APIs e o coração do SAP S/4HANA: as CDS Views. Tudo isso preservando o clean core e seguindo estritamente o Fiori Guideline, com a garantia de que, em qualquer atualização de versão ou aplicação de notas, os aplicativos continuam funcionando sem a necessidade de ajustes.



"Nossa estreia como expositores no SAP NOW representa o amadurecimento da solução, que agora integra uma IA capaz de entregar aplicações às áreas de negócio com agilidade e autonomia. O feedback que recebemos no estande confirma: é tecnologia aplicada a resultados reais, e o mercado brasileiro está pronto para isso", completa Marcelo Korn, CEO e fundador da Tachyonix.



Ao longo da programação, a marca confirmou que já realizou mais de 40 desenvolvimentos, com feedbacks extremamente positivos dos visitantes. Clientes que acompanharam as demonstrações destacam, sobretudo, a facilidade da solução de IA — um sinal claro de que a proposta de valor da Tachyonix responde a uma demanda real do mercado: entregar aplicações às áreas de negócio com muito mais agilidade, sem comprometer a governança nem o futuro do sistema.



"Queremos mostrar, na prática, como IA e MCP mudam a forma de desenvolver no SAP. Ver um aplicativo nascer de um detalhamento de produto em minutos, diante do cliente, é a melhor prova de que o ABAP volta a ser protagonista — com clean core e sem dependências desnecessárias", afirma Rogério Balassiano, CTO e fundador da Tachyonix.



A participação no evento também serve de contexto para a Tachyonix reforçar sua pesquisa autoral "IA no Ecossistema SAP Brasil 2026", estudo inédito no país que mapeia como os profissionais brasileiros de SAP estão — ou não — incorporando a IA ao cotidiano de trabalho. A coleta segue aberta e a divulgação pública está prevista para os próximos meses.



Sobre a TACHYONIX



A Tachyonix é parceira oficial SAP especializada em IA aplicada ao ecossistema SAP. Atua como parceira técnica (build na SAP Store), desenvolvendo aplicações dentro do ecossistema oficial, como um add-on, com foco em governança, clean core e agilidade no desenvolvimento de aplicações SAP Fiori.



Mais informações estão disponíveis no site https://www.tachyonix.io/br/ e no Instagram.?



Pesquisa 'IA no Ecossistema SAP Brasil 2026’: https://conteudos.tachyonix.io/pesquisa2026