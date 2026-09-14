Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Teste da reforma tributária exige ajustes operacionais

A fase de testes da Reforma Tributária do Consumo, prevista para 2026, valida o modelo do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). A partir de agosto, empresas do regime regular deverão preencher campos tributários nos documentos eletrônicos; informações incompletas provocam rejeição automática, exigindo atualização de sistemas e revisão de cadastros.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
14/09/2026 13:49

compartilhe

×
Teste da reforma tributária exige ajustes operacionais
Teste da reforma tributária exige ajustes operacionais crédito: DINO

A Receita Federal iniciou a fase de testes da Reforma Tributária do Consumo, que marca a validação operacional do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) para o exercício de 2026. O teste utiliza uma alíquota combinada de 1% com finalidade exclusivamente operacional, permitindo que empresas verifiquem a adequação de seus softwares de gestão e documentos fiscais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A partir de agosto de 2026, as empresas enquadradas no regime regular deverão incluir, de forma estruturada, os novos campos tributários nos arquivos eletrônicos de notas fiscais. O envio de informações incompletas ou inconsistentes acarreta a rejeição automática da nota fiscal pelo ambiente autorizador, impactando diretamente o fluxo de expedição de mercadorias.

Embora a cobrança efetiva do IBS e da CBS esteja suspensa durante o período de testes, as exigências operacionais já alteram as rotinas de faturamento. A adequação requer atualização tempestiva dos sistemas emissores, parametrização correta das tabelas fiscais e mapeamento preventivo de cadastros de produtos, serviços, clientes e fornecedores. Falhas na classificação de códigos ou inconsistências de dados podem gerar interrupções logísticas e afetar relações comerciais.

A transição demanda atuação conjunta entre fornecedores de tecnologia, equipes internas de faturamento e assessoria contábil. Adriana Matos, COO da Person Consultoria, destaca que a fase de testes deve ser utilizada para diagnosticar falhas e ajustar fluxos antes da cobrança efetiva. "A validação de parâmetros no ambiente real de emissão previne sobressaltos e garante a estabilidade das operações", afirma a executiva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao promover o saneamento dos cadastros e a atualização dos ambientes tecnológicos, as empresas reduzem vulnerabilidades gerenciais e consolidam uma trajetória segura no mercado nacional, alinhando as exigências legais à eficiência administrativa.



Website: https://www.instagram.com/personconsultoria

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay