Teste da reforma tributária exige ajustes operacionais

A Receita Federal iniciou a fase de testes da Reforma Tributária do Consumo, que marca a validação operacional do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) para o exercício de 2026. O teste utiliza uma alíquota combinada de 1% com finalidade exclusivamente operacional, permitindo que empresas verifiquem a adequação de seus softwares de gestão e documentos fiscais.

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A partir de agosto de 2026, as empresas enquadradas no regime regular deverão incluir, de forma estruturada, os novos campos tributários nos arquivos eletrônicos de notas fiscais. O envio de informações incompletas ou inconsistentes acarreta a rejeição automática da nota fiscal pelo ambiente autorizador, impactando diretamente o fluxo de expedição de mercadorias.

Embora a cobrança efetiva do IBS e da CBS esteja suspensa durante o período de testes, as exigências operacionais já alteram as rotinas de faturamento. A adequação requer atualização tempestiva dos sistemas emissores, parametrização correta das tabelas fiscais e mapeamento preventivo de cadastros de produtos, serviços, clientes e fornecedores. Falhas na classificação de códigos ou inconsistências de dados podem gerar interrupções logísticas e afetar relações comerciais.

A transição demanda atuação conjunta entre fornecedores de tecnologia, equipes internas de faturamento e assessoria contábil. Adriana Matos, COO da Person Consultoria, destaca que a fase de testes deve ser utilizada para diagnosticar falhas e ajustar fluxos antes da cobrança efetiva. "A validação de parâmetros no ambiente real de emissão previne sobressaltos e garante a estabilidade das operações", afirma a executiva.

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Ao promover o saneamento dos cadastros e a atualização dos ambientes tecnológicos, as empresas reduzem vulnerabilidades gerenciais e consolidam uma trajetória segura no mercado nacional, alinhando as exigências legais à eficiência administrativa.