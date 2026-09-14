Mavenir Lança NetAIShield: Proteção Nativa Contra Fraudes Nativa em IA em Todas as Comunicações

RICHARDSON, Texas, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, empresa de software que desenvolve redes móveis nativas em nuvem e com IA integrada desde a concepção, anunciou hoje o lançamento da NetAIShield, uma estrutura de proteção contra fraudes de última geração e nativa em IA, desenvolvida para proteger redes e assinantes de telecomunicações contra fraudes cada vez mais sofisticadas.

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As fraudes modernas do setor de telecomunicações vão além de ataques isolados. Cibercriminosos agora comandam campanhas coordenadas envolvendo canais de voz, mensagens, dados e OTT, passando por operadoras de telecomunicações, órgãos governamentais e instituições financeiras, utilizando áudio deepfake, identidades sintéticas, SIM swap, SIM box e técnicas de engenharia social impulsionadas por IA. As soluções contra fraude tradicionais, desenvolvidas para detectar ameaças em domínios de rede individuais, oferecem somente parte da visão, viabilizando que ataques cada vez mais complexos não sejam detectados.

A NetAIShield enfrenta esse desafio com uma arquitetura de defesa multicamadas baseadas em IA correlacionando telemetria de rede, comportamento do assinante, eventos de sinalização, inteligência de mensagens e indicadores de ameaça em uma visão unificada e em tempo real das fraudes. Desenvolvida para operar em conjunto com o portfólio de segurança existente da Mavenir ou como uma camada adicional sobre soluções de detecção de fraudes de terceiros, a NetAIShield possibilita que as operadoras detectem, priorizem e neutralizem ataques sofisticados com o mínimo de impacto na infraestrutura existente.

Uma inovação fundamental da NetAIShield são as Comunicações Protegidas por IA, que estendem a proteção contra fraudes da rede até o assinante individual. Embora a segurança da rede proteja o público com a identificação e bloqueio do tráfego fraudulento antes que as chamadas sejam completadas, os golpes mais perigosos ocorrem cada vez mais durante as conversas em tempo real. As Comunicações Protegidas por IA eliminam essa lacuna com um assistente pessoal de IA capaz de filtrar de forma inteligente chamadas de desconhecidos, monitorar conversas em busca de indícios de engenharia social, falsificação de voz via deepfake, fraudes financeiras e outros comportamentos suspeitos, além de intervir em tempo real quando riscos são detectados.

Operando de forma transparente nos dispositivos existentes e sem exigir novo hardware, a funcionalidade é baseada no consentimento e apoio à conformidade regulatória, informando quem liga que está interagindo com um assistente de triagem com base em IA. Contatos confiáveis ??podem ultrapassar a triagem, e os desconhecidos são autenticados antes de chegarem ao assinante. Para uma proteção contínua, o assistente de IA pode permanecer na chamada, avaliando o risco em tempo real, alertando os assinantes com avisos discretos (sussurros) ou auxiliando no encerramento ou redirecionamento de conversas fraudulentas, quando necessário. A plataforma aprende continuamente com os padrões de ataque emergentes, permitindo uma proteção que evolui juntamente com a mudança das táticas de fraude.

Desenvolvida com base no portfólio de segurança comprovado da Mavenir, já implementado em mais de 70 redes de operadoras Tier-1 e protegendo mais de um bilhão de assinantes em todo o mundo, a NetAIShield é a próxima evolução da segurança de telecomunicações nativa em IA que combina a inteligência em toda a rede com a proteção personalizada e em tempo real para os assinantes, no combate à ameaça, em rápida expansão, de fraudes impulsionadas por IA.

Capacidades Principais

Mecanismo Unificado de Correlação de Ameaças: correlaciona a inteligência de ameaças provenientes de mensagens (SpamShield), voz (CallShield), dados (Packet Core) e ameaças via URL (LinkShield). Correlaciona a inteligência de ameaças abrangendo proteção de mensagens e de voz, atividades no plano de dados, inteligência de sinalização, comportamento do assinante e detecção de ameaças via URL para identificar campanhas de fraude coordenadas em tempo real.

Agente de Segurança com IA e Comunicações Protegidas: filtra chamadas de números desconhecidos, analisa a intenção de quem liga, detecta técnicas de engenharia social e tentativas de fraude geradas por IA, além de fornecer transcrições em tempo real e orientação aos assinantes. O assistente de IA determina o objetivo da chamada, identifica comportamentos suspeitos e ajuda os usuários a tomar decisões informadas sobre atender, bloquear, ignorar, redirecionar ou registrar uma mensagem. Proteção Contínua da Chamada: nas chamadas aprovadas, o Agente de Segurança com IA pode transferir a chamada para o assinante, mantendo o monitoramento da conversa em busca de indícios emergentes de fraude. Caso seja detectada atividade suspeita, incluindo vozes geradas por deepfake, tentativas de engenharia social ou solicitações de informações financeiras sigilosas, o agente pode emitir alertas em tempo real para o assinante.





Pontuação de inteligência e reputação do assinante: cria perfis dinâmicos de reputação de assinantes e dispositivos com telemetria de rede, inteligência contra fraudes, sinais de interação de voz, dados BSS e eventos de troca de SIM, para identificar dispositivos comprometidos, comportamento anormal, risco elevado de fraude e padrões de ataque emergentes.

Detecção de Fraudes com IA Adaptativa: evolui continuamente com a análise de tentativas de fraude recém-identificadas e técnicas de ataque emergentes, viabilizando que os operadores se antecipem a ameaças impulsionadas por IA em rápida evolução, sem depender exclusivamente de regras e assinaturas estáticas.

Implantação não disruptiva: sobrepõe-se à infraestrutura existente sem alterações arquiteturais, integrando-se a plataformas de gerenciamento de fraudes da Mavenir e de terceiros, além de ampliar a proteção por meio da detecção desde a rede até as interações individuais dos assinantes.



Ilia Abramov, Vice-Presidente e Diretor Geral da Unidade de Negócios de Segurança da Mavenir: “A fraude passou a ter capacidade de ação autônoma, multimodal e profundamente pessoal. Com a NetAIShield e seu agente de triagem de chamadas baseado em IA, a Mavenir oferece uma camada de inteligência que detecta todos os sinais de ameaças e protege cada assinante em tempo real.”

Junte-se à Mavenir nestes próximos eventos e veja como a NetAIShield leva as operadoras de uma defesa reativa para uma proteção impulsionada por IA:

FutureNet Asia 2026, 22-23 de setembro em Singapura: marque uma reunião aqui



Sobre a Mavenir

A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações com mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos. Para mais informações, visite www.mavenir.com

Contatos com a Mídia:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9825134)