Conformidade técnica ganha força na escolha de tubos de aço

Empresas dos setores industrial, de construção civil e de infraestrutura têm dedicado mais atenção à especificação técnica dos tubos de aço utilizados em seus projetos, priorizando conformidade normativa e resistência mecânica em vez de disponibilidade ou custo inicial, segundo especialistas do setor.

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“Pequenas diferenças de norma, espessura ou resistência parecem detalhes no papel, mas é exatamente isso que decide se um sistema vai funcionar com segurança por 20 anos ou vai dar problema no primeiro ano de operação. Especificar NBR 5580 ou NBR 5590 no pedido não é burocracia, é o que garante que o material certo chegue à obra”, afirma Walter Gongora Junior, CEO da Tubonasa.

A NBR 5580 é a norma brasileira dos tubos de aço-carbono para condução de fluidos como água, gás, vapor e ar comprimido, em três classes de parede (leve, média e pesada), e é a referência do tubo roscável conhecido no mercado como DIN 2440. A NBR 5590 cobre tubos de aço-carbono com ou sem costura, pretos ou galvanizados, especificados pelos Schedule 40 e 80, para instalações industriais e prediais que exigem parede mais espessa. As duas normas definem fabricação, propriedades mecânicas e tolerâncias dimensionais para que o material se comporte como o projeto prevê em pressão, temperatura e ambiente de instalação.

Sobre a Tubonasa

A Tubonasa é distribuidora de tubos de aço carbono em São Paulo há mais de 45 anos, incluindo metalon (tubos quadrados e retangulares), tubos redondos, tubos de condução NBR 5580, Schedule NBR 5590 e galvanizados. São mais de 1.200 itens em estoque, cerca de 800 deles em tubos quadrados e retangulares, além de barras de 6 metros para pronta-entrega.

Para mais informações, basta acessar www.tubonasa.com.br.

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Contato para imprensa:

Walter Gongora Junior

junior@tubonasa.com.br

11 2954-0299