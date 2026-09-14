SoftDrinks Tech realiza rodada de negócios para varejo

O SoftDrinks Tech 2026, um dos principais eventos voltados à indústria brasileira de bebidas não alcoólicas, anuncia uma novidade em sua programação: a realização da rodada oficial de negócios do evento, organizada pela LinkeMe. A iniciativa foi criada para aproximar varejistas, distribuidores e marcas emergentes de bebidas em reuniões de negócios estruturadas, ampliando as oportunidades comerciais durante o encontro.

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A novidade chega em um momento de forte transformação da categoria. Segundo a NielsenIQ, consumidores estão cada vez mais priorizando bebidas alinhadas à saúde, bem-estar, hidratação, energia e funcionalidade, impulsionando a inovação e acelerando o desenvolvimento de novos produtos e marcas.

Além disso, o estudo Future of Wellness, da McKinsey & Company, mostra que o mercado global de wellness já movimenta cerca de US$ 2 trilhões, impulsionado principalmente pelas gerações mais jovens, que buscam produtos capazes de oferecer benefícios relacionados à nutrição, saúde, beleza, desempenho físico e bem-estar. Esse movimento vem acelerando o lançamento de novas marcas e categorias em todo o mundo.

Nesse contexto, cresce também a necessidade de o varejo identificar, avaliar e incorporar novos fornecedores capazes de responder às mudanças no comportamento do consumidor e renovar continuamente o sortimento das categorias de bebidas.

A rodada oficial de negócios do SoftDrinks Tech 2026 foi desenvolvida justamente para atender a esse cenário. Por meio de uma agenda estruturada de reuniões, compradores convidados terão acesso a marcas previamente selecionadas, permitindo uma aproximação mais eficiente entre a demanda do varejo e a oferta de produtos inovadores.

Para Renata Naddeo, fundadora da LinkeMe e executiva com mais de 20 anos de experiência no setor de bens de consumo, a transformação da categoria exige novos formatos de conexão comercial:

"O varejo busca cada vez mais agilidade para identificar fornecedores que tragam inovação e potencial de crescimento para as categorias. Ao mesmo tempo, as marcas emergentes precisam de oportunidades qualificadas para apresentar seus produtos aos tomadores de decisão. Estruturar esses encontros gera valor para toda a cadeia."

Segundo Renata, eventos especializados passam a desempenhar um papel ainda mais estratégico quando unem conteúdo, networking e geração efetiva de negócios:

"Além de apresentar tendências e tecnologias para a indústria, os eventos tornam-se ambientes de conexão comercial, aproximando compradores e marcas em um momento em que a velocidade da inovação é cada vez maior."

A parceria entre TrioXP e LinkeMe reforça esse posicionamento ao incorporar uma agenda dedicada exclusivamente ao relacionamento comercial entre indústria e varejo, contribuindo para ampliar oportunidades de negócios e acelerar a chegada de novos produtos ao mercado.

Sobre o SoftDrinks Tech

O Soft Drinks Tech é um dos principais eventos brasileiros dedicados à indústria de bebidas não alcoólicas, reunindo fabricantes, fornecedores, especialistas e executivos para discutir inovação, tecnologia, tendências de consumo e desenvolvimento do setor.

Sobre a LinkeMe

A LinkeMe é uma plataforma brasileira que ajuda o varejo a descobrir, avaliar e se conectar com novos fornecedores de bens de consumo. Por meio de tecnologia, curadoria e rodadas de negócios, aproxima fornecedores e decisores do varejo, facilitando a criação de novas oportunidades comerciais.

Sobre a TrioXP

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A TrioXP é especializada na realização de eventos técnicos e de negócios para a indústria de alimentos e bebidas, promovendo encontros que conectam empresas, especialistas e profissionais em torno de inovação, conhecimento e desenvolvimento de mercado.