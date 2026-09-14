HITS é o primeiro PMS do Brasil com conexão via MCP

A transformação digital da hotelaria entrou em uma nova etapa. Se, durante anos, a discussão sobre sistemas de gestão esteve concentrada em automação de processos, integrações e eficiência operacional, o avanço da inteligência artificial começa a colocar uma nova questão no centro do debate: como preparar o PMS para uma tecnologia que também está mudando a forma como os hotéis analisam informações e tomam decisões?

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É nesse cenário que a APP Sistemas participa da Equipotel 2026, de 15 a 18 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Especializada em tecnologia para hotelaria há mais de 40 anos, a empresa levará ao estande K30 o HITS PMS, sua plataforma de gestão hoteleira 100% em nuvem, utilizada atualmente por mais de 1.600 hotéis no Brasil. O sistema reúne mais de 100 integrações homologadas por APIs e concentra diferentes áreas da operação, como reservas, recepção, governança, eventos, pontos de venda, administração, Business Intelligence e meios de pagamento.

A discussão sobre o futuro dos sistemas de gestão ganhou força recentemente após uma análise de Paulo Salvador, consultor e especialista em transformação de negócios, publicada no Hotelier News, portal especializado em notícias e análises do setor de hospitalidade.

Ao avaliar mais de 30 marcas de PMS e o estágio de maturidade tecnológica das plataformas diante do avanço da inteligência artificial, Salvador colocou o HITS na chamada “Zona Quântica”, ao lado do Opera Cloud, da Oracle. A análise completa está disponível no Hotelier News. Leia a análise completa de Paulo Salvador no Hotelier News.?

Na avaliação, o especialista aponta que a preparação para a inteligência artificial não depende apenas da inclusão de ferramentas de IA em um sistema. A arquitetura, a capacidade de trabalhar com dados, as APIs e a possibilidade de incorporar novas tecnologias passam a ser fatores determinantes. Sobre o MCP, Salvador explica: "O protocolo MCP (Model Context Protocol) é um padrão aberto que conecta sistemas de IA aos dados e rotinas contidos hoje no PMS." Segundo o especialista, essa arquitetura permite que o hotel tenha maior liberdade para escolher as ferramentas de inteligência artificial que pretende utilizar.

Para Cláudio Azevedo, CEO da APP Sistemas, essa mudança amplia o papel do PMS dentro da operação hoteleira. “Durante muito tempo, o PMS foi visto principalmente como o sistema que organiza a operação. Agora, ele passa a ter também um papel importante como fonte estruturada de dados para novas aplicações e tecnologias”, afirma.

MCP conecta o PMS à inteligência artificial

É nesse contexto que a APP Sistemas avança em sua estratégia tecnológica com o uso do MCP (Model Context Protocol), que permite conectar o HITS à inteligência artificial escolhida pelo hotel. Com a tecnologia, o HITS se posiciona como o primeiro PMS do Brasil com essa arquitetura de conexão, permitindo que a IA selecionada pelo hotel trabalhe com os dados e o contexto de sua operação.

Na prática, a proposta amplia as possibilidades de uso das informações hoteleiras e reduz a dependência de uma única plataforma de inteligência artificial. Para a APP Sistemas, trata-se de uma evolução do próprio papel do PMS: não apenas registrar e organizar informações, mas funcionar como uma camada de dados conectada às novas tecnologias.

A estratégia já é aplicada em diferentes frentes do HITS. A HIARA utiliza inteligência artificial para apoiar usuários nas demandas relacionadas ao suporte e à operação do sistema. Já o HIAGO, lançado em maio de 2026, foi desenvolvido para apoiar gestores na análise de dados do próprio hotel, permitindo consultar indicadores, gerar gráficos e comparativos e identificar oportunidades ou pontos de atenção na operação.

A participação da APP Sistemas na Equipotel ocorre, portanto, em um momento de transformação da atividade hoteleira, marcado não apenas pela adoção de novas tecnologias, mas também por mudanças regulatórias, novos comportamentos dos hóspedes e maior pressão por eficiência e capacidade de análise.

Parte dessa discussão estará presente também no HITS Experience, evento promovido pela APP Sistemas durante a Equipotel, em 16 de setembro, que reunirá clientes, parceiros e profissionais do setor para discutir inteligência artificial, inovação e os novos desafios da gestão hoteleira.

“O momento exige que a hotelaria olhe para tecnologia não apenas como ferramenta operacional, mas como parte da estratégia do negócio. A transformação acontece quando dados, pessoas, processos e tecnologia conseguem trabalhar de forma integrada”, afirma Azevedo.

Serviço: APP Sistemas na Equipotel 2026

Data: 15 a 18 de setembro de 2026

Horário: 13h às 20h (18 de setembro até 18h)

Local: Expo Center Norte – São Paulo (SP)

Estande: K30

Serviço: HITS Experience 2026

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Data: 16 de setembro de 2026

Horário: 8h às 13h30

Local: Expo Center Norte – São Paulo (SP)

Público: clientes, parceiros e profissionais do setor