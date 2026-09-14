PagBank e AI/R abrem inscrições para hackathon de soluções financeiras com IA

SAO PAULO, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O PagBank, um dos maiores bancos digitais do Brasil e especialista em brasileiros, e a AI/R, empresa de tecnologia especializada em Agentic AI, abriram as inscrições para a 9ª edição do Hacka PagBank, hackathon que reunirá estudantes universitários e profissionais do banco digital para desenvolver soluções de inteligência artificial focadas na eficiência e na segurança de seus produtos e serviços, centrados no cliente. Com o tema “IA a serviço do Negócio”, o evento acontece nos dias 17 e 18 de outubro, na sede do PagBank.

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Podem participar estudantes de graduação ou de curso tecnólogo em Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou áreas correlatas, com mais de 18 anos e disponibilidade para participar presencialmente, em São Paulo. As inscrições vão até 18 de setembro e podem ser feitas pelo site: https://hackapagbank.gupy.io/jobs/12190139.

“O Hacka PagBank traduz a nossa forma de inovar reunindo diferentes perspectivas em torno de um desafio concreto, em um ambiente que estimula a experimentação, a colaboração e o desenvolvimento de soluções com potencial de gerar impacto real”, comenta Cesar Leite, CTO do PagBank.

Durante as 27 horas de imersão, os participantes terão acesso a desafios reais de negócio e mentoria com especialistas, com apresentação dos pitches ao final. Serão formados times mistos, compostos por estudantes e profissionais do PagBank, com integrantes definidos por sorteio, em um formato que combina diferentes repertórios técnicos e conhecimento de negócio na construção das soluções. Como novidade desta edição, os participantes também terão acesso a conteúdo preparatório antes do evento.

Além do patrocínio, a AI/R participa das mentorias e acompanhará os times ao longo das agendas on-line e presenciais. “Apoiar iniciativas como o Hacka PagBank faz parte do nosso compromisso com a formação de novos talentos em tecnologia. E o tema desta edição traduz bem o que o mercado enfrenta hoje: o desafio já não é adotar IA, mas conseguir aplicá-la de forma que gere resultado real no dia a dia do negócio”, ressalta Gil Torquato, CEO e Chairman na AI/R.

Em oito edições, o Hacka PagBank já reuniu mais de 600 participantes, além de mentores e jurados técnicos. Algumas das soluções construídas foram integralmente implementadas no PagBank, enquanto outras foram adaptadas para atender às necessidades do negócio.

SERVIÇO:

9ª edição do Hacka PagBank: “IA a serviço do Negócio - Soluções que transformam jornadas”

Inscrições: de 24 de agosto a 18 de setembro de 2026

Evento: 17 e 18 de outubro de 2026

Local: Sede do PagBank – Av. Faria Lima, 1384 – São Paulo (SP)

Para saber mais e participar, acesse aqui.

Sobre a AI/R

A AI/R é uma empresa de tecnologia especializada em Agentic AI Engineering. Sua abordagem em IA agêntica impulsiona tanto o desenvolvimento de software quanto a transformação estratégica dos negócios, conectando capacidade técnica a resultados concretos e mensuráveis. Essa implementação é conduzida por seus AI Forward Deployed Engineers — especialistas com profundo conhecimento técnico e visão de negócio, capazes de converter complexidade em impacto sustentável. Com plataformas proprietárias de IA e uma rede de parceiros estratégicos, a AI/R amplia o potencial da inteligência humana, impulsiona organizações de todos os setores e estabelece novos padrões de inovação, eficiência e produtividade empresarial.

CONTATO PARA IMPRENSA – AI/R

Caroline Randow - caroline.randow@aircompany.ai

Sobre o PagBank

O PagBank promove soluções inovadoras em serviços financeiros e meios de pagamento, automatizando processos de compra, venda e transferências para alavancar negócios de pessoas e empresas de forma simples e segura. Empresa do Grupo UOL – líder da internet brasileira – atua como emissor, adquirente e oferece contas digitais, além de soluções completas para pagamentos online e presenciais (por aparelhos mobile e dispositivos POS). O portfólio também inclui uma ampla variedade de meios de pagamento, como cartões de crédito e pré-pagos, transferências bancárias, pagamento por boleto, saldo em conta, entre outros. A solidez da instituição é reconhecida com certificações de nota máxima (AAA / triplo A) atribuídas pelos três principais avaliadores globais, atestando um dos mais altos níveis de confiabilidade do mercado — um diferencial que reforça sua segurança, governança robusta e capacidade consistente de cumprir obrigações financeiras.

O PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A. (PagBank) é regulado pelo Banco Central do Brasil como instituição de pagamento emissora de moeda eletrônica, emissor de instrumento pós-pago e adquirente, mantendo parcerias com as principais bandeiras de cartões. Sua controladora, PagSeguro Digital Ltda., tem capital aberto nos EUA (NYSE: PAGS) e é regulada pela SEC (Securities and Exchange Commission). A distribuição de fundos de investimento é realizada pelo BancoSeguro S.A., autorizado pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, além de ser afiliado à ANBIMA.

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CONTATO PARA IMPRENSA - PAGBANK

XCOM by Atrevia - pagbank@xcombyatrevia.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9826308)