MEX Exchange, parte do MultiBank Group, fortalece equipe executiva em meio à rápida expansão internacional

A MEX Exchange, plataforma institucional de negociação eletrônica do MultiBank Group, anunciou a nomeação de Brian Liedberg como Diretor Comercial (CRO) e Diretor Global de Vendas, reforçando sua liderança comercial enquanto a empresa continua desenvolvendo suas operações de negociação institucional e ampliando sua presença nos mercados internacionais.

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Brian Liedberg joins MEX Exchange, bringing more than 30 years of experience across global capital markets, electronic trading and FinTech

Liedberg conta com mais de 30 anos de experiência em mercados de capitais globais, negociação eletrônica e tecnologia financeira, com uma carreira que abrange vendas institucionais, desenvolvimento de negócios, estratégia comercial e crescimento de receitas.

Antes de ingressar na MEX Exchange, Liedberg atuou como Diretor Global de Vendas e Diretor Comercial da TradAir, onde liderou o crescimento comercial global da empresa durante seu processo de aquisição pelo ION Group. Anteriormente, atuou como Diretor Global de Vendas de Diretor de Negócios da Ingenium, supervisionando as áreas de vendas globais, desenvolvimento de negócios e comercialização.

Sua carreira também inclui cargos de liderança sênior na Integral, Enigma Securities e Celer Technologies, onde atuou nas áreas de vendas globais, negociação eletrônica, ativos digitais e mercados institucionais.

Brian Andreyko, diretor executivo da MEX Exchange, afirmou: “Brian Liedberg traz ampla experiência nos mercados institucionais e negociação eletrônica, combinada a uma sólida trajetória na construção de relacionamentos comerciais e na promoção do crescimento internacional. Seu conhecimento do cenário de negociação institucional será valioso à medida que continuamos desenvolvendo a MEX Exchange e fortalecendo nosso relacionamento com clientes nos mercados globais”.

A nomeação reforça ainda mais a equipe de liderança da MEX Exchange, em um momento em que a empresa continua desenvolvendo suas capacidades institucionais e ampliando sua presença nos mercados globais de negociação eletrônica.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group, fundado na Califórnia, EUA, em 2005, é líder mundial em derivativos financeiros, atendendo a mais de 2 milhões de clientes em 100 países e com um volume diário de negociação superior a US$ 35 bilhões. Reconhecido por suas soluções inovadoras de negociação, rigorosa conformidade regulatória e excepcional atendimento ao cliente, o Grupo oferece uma gama de serviços de corretagem e soluções de gestão de ativos. É regulamentado em cinco continentes por mais de 18 das autoridades financeiras mais conceituadas do mundo. As premiadas plataformas de negociação do Grupo oferecem alavancagem de até 1000:1 em uma ampla variedade de produtos, incluindo Forex, Metais, Ações, Commodities, Índices e Criptomoedas. O MultiBank Group recebeu mais de 80 prêmios financeiros que reconhecem sua excelência em negociação e conformidade regulatória. Para mais informações, acesse http://www.multibankgroup.com

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Nikolas Neofytou

MultiBank Group

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nikolas.neofytou@multibankfx.com