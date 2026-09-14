Brazil Potash reduz capex inicial com contrato de energia de 28 anos para construção e backup

Uma usina modular a diesel de 20 MW deverá fornecer energia elétrica para a construção de dois poços de mina, da planta de processamento e do porto/terminal até a conclusão da linha de conexão à rede (SIN); em seguida, funcionará como sistema de energia de backup por 23 anos após o início das operações de mineração

O acordo remove aproximadamente US$ 33 milhões em custos iniciais de energia do orçamento de construção do Projeto Autazes e deverá gerar aproximadamente US$ 10 milhões em economias líquidas ao longo da vigência do contrato

Combinado com os acordos de offtake da Companhia, que cobrem aproximadamente 91% da produção planejada, e a recente promulgação do programa Profert do Brasil para apoiar a produção nacional de fertilizantes, este acordo representa mais um passo no avanço da estratégia de desenvolvimento e financiamento do Projeto



MANAUS, Brasil, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Brazil Potash Corp. (“Brazil Potash” ou a “Companhia”) (NYSE-American: GRO), uma empresa de exploração e desenvolvimento de minerais críticos que está avançando o Projeto de Potássio Autazes (o "Projeto Autazes" ou "Projeto") no Estado do Amazonas, Brasil, anunciou hoje que sua subsidiária brasileira integral, Potássio do Brasil Ltda., assinou um acordo definitivo com a Gera Center Amazônia Serviços e Locações de Máquinas e Equipamentos Ltda. (“Gera Center”), uma empresa brasileira de geração de energia, para a implementação, operação e manutenção de uma usina modular de energia para o Projeto Autazes. O acordo segue o memorando de entendimento não vinculante anunciado em maio de 2026 e prevê um prazo de 28 anos: cinco anos de fornecimento de energia durante a construção, seguidos de 23 anos como energia de backup após o início da operação da mina.

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“A energia é uma das infraestruturas mais críticas para construir e operar uma mina na Amazônia, e este acordo representa um passo importante para garantir a infraestrutura de energia confiável necessária ao Projeto Autazes. Ao firmar parceria com a Gera Center sob uma estrutura Build-Own-Operate, preservamos o capital de construção da mina, ao mesmo tempo em que tomamos medidas para garantir que o Projeto Potássio Autazes tenha a energia confiável de que precisa, tanto para a construção quanto para toda a vida útil da operação. Este acordo também faz parte de nossa estratégia mais ampla de trabalhar com parceiros especializados em infraestrutura para reduzir as necessidades de capital inicial à medida que avançamos o Projeto rumo à construção,” disse Sergio Leite, Presidente da Potássio do Brasil.

Por que isso é importante para o Projeto

O local do projeto em Autazes ainda não tem acesso à rede elétrica do Brasil. Sob este acordo, a Gera Center fornecerá e instalará geradores a diesel para energizar a construção do Projeto até que a conexão à rede seja concluída, e esse mesmo equipamento servirá posteriormente como energia de backup para a mina assim que uma linha de transmissão planejada conectar o local à rede nacional (SIN).

Principais termos

Estrutura: Um acordo Build-Own-Operate (“BOO”). A Gera Center financia, constrói, é proprietária e opera a usina por 28 anos. O sistema inicialmente dará suporte à construção do Projeto e, posteriormente, operará em modo de reserva como energia de backup.

Equipamento: 45 geradores modulares a diesel em contêineres, atingindo capacidade máxima de 20 megawatts. A capacidade inicial será de 10 megawatts, aumentando para 20 megawatts ao longo do primeiro ano, com a mobilização inicial a ser concluída em até 120 dias após a emissão da Ordem de Início (Order to Proceed).

Operação Contínua: Energia para construção (~5 anos): Durante o período de operação contínua, o acordo estabelece níveis contratuais de disponibilidade de pelo menos 98% ao mês e 98,5% ao ano.

Operação de Reserva: Energia de backup (~23 anos): Após o período de operação contínua, o sistema de geração de energia passará para a operação de reserva, fornecendo energia de backup para o Projeto.

Impacto de custo: o acordo remove aproximadamente US$ 33 milhões em gastos relacionados a energia do orçamento inicial de construção do Projeto (com parte da recuperação de custos da Gera Center ainda ocorrendo durante o período de construção de 5 anos) e deverá gerar aproximadamente US$ 10 milhões em economias líquidas ao longo da vigência do contrato, em comparação com estimativas de custo anteriores do Projeto.



Este é um dos vários acordos que a Brazil Potash está buscando para transferir o custo da construção de infraestrutura para parceiros externos que financiam, são proprietários e operam os equipamentos em vez da Companhia. O objetivo é reduzir o quanto a Brazil Potash precisa captar e gastar antes que a mina comece a produzir potássio, aumentando assim os retornos para os investidores de capital, ao mesmo tempo em que garante a energia confiável de que o Projeto precisa tanto para a construção quanto para a operação da mina no longo prazo.

Sobre a Gera Center

Fundada em 1991, a Gera Center (www.geracenter.com.br) é uma empresa brasileira de geração de energia com mais de 35 anos de experiência em soluções energéticas de missão crítica para os setores industrial, de mineração, agronegócio, infraestrutura e construção. Sediada em Manaus, a empresa é especializada em sistemas de geração de energia turnkey, incluindo engenharia, instalação, operação e manutenção de usinas modulares a diesel, com ampla experiência no suporte a operações remotas e logisticamente complexas em toda a região amazônica.

A Gera Center implantará uma usina modular de 20 MW utilizando tecnologia de alta densidade de potência, projetada para otimizar a eficiência da área ocupada e minimizar o impacto ambiental. O projeto deverá criar aproximadamente 200 empregos diretos e indiretos durante as fases de implementação e operação.

A empresa mantém um forte compromisso com a responsabilidade ambiental por meio do uso de equipamentos modernos de baixa emissão, eficiência otimizada de combustível e operacional, e práticas sustentáveis de gestão de resíduos voltadas à reciclagem e ao descarte responsável de resíduos operacionais sempre que viável.

Com experiência em geração de energia, capacidade de mobilização rápida e excelência técnica, a Gera Center está comprometida em fornecer soluções energéticas confiáveis e seguras para infraestrutura crítica e projetos industriais de grande porte em todo o Brasil.

Sobre a Brazil Potash

A Brazil Potash (NYSE American: GRO) (www.brazilpotash.com), por meio de sua subsidiária Potássio do Brasil, está desenvolvendo o Projeto Autazes para fornecer potássio a um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. O Brasil é fundamental para a segurança alimentar global, contando com uma das maiores quantidades de água doce e terras aráveis e um clima ideal para o cultivo durante todo o ano; ainda assim, o país importou aproximadamente 96% do potássio que consumiu em 2025, apesar de abrigar o que se espera ser uma das maiores bacias de potássio não desenvolvidas do mundo. O potássio produzido será transportado principalmente por meio de barcaças fluviais de baixo custo em um sistema de rios interiores, em parceria com a Amaggi (www.amaggi.com.br), um dos maiores produtores agrícolas e operadores logísticos de produtos agrícolas do Brasil.

Nota de Cautela Sobre Declarações Prospectivas

Este documento contém declarações prospectivas conforme definidas na Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterado, e na Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado, ou no United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995, que são declarações que não constituem fatos históricos. Todas as declarações, exceto as declarações de fatos históricos, incluídas neste documento e em declarações públicas de nossos diretores ou representantes, que tratem de atividades, eventos ou desenvolvimentos que nossa administração espera ou antecipa que ocorrerão ou poderão ocorrer no futuro, bem como as premissas nas quais tais declarações se baseiam, são declarações prospectivas, e incluem, mas não se limitam a, estratégia de negócios futura, planos e metas, cronogramas e conquistas antecipadas, e crescimento de nossos negócios. Essas declarações prospectivas, juntamente com termos como "antecipar," "esperar," "pretender," "poder," "irá," "deverá," e outros termos comparáveis, envolvem riscos e incertezas, muitos dos quais estão além do controle da Companhia, incluindo aqueles descritos na seção "Fatores de Risco" do relatório anual da Companhia no Formulário 20-F arquivado junto à Securities and Exchange Commission e em outros arquivamentos. Esses riscos incluem, mas não se limitam a, riscos relacionados a mudanças em nossas operações; incertezas relativas a estimativas; riscos setoriais, incluindo flutuações na oferta e demanda de potássio; momento e valor dos investimentos de capital; o sucesso comercial de, e os riscos relacionados a, nossas atividades de desenvolvimento e outros riscos operacionais; desenvolvimentos políticos ou econômicos; incertezas e riscos relacionados aos mercados de capitais e à capacidade de captar recursos adicionais para a construção do projeto; condições geológicas ou ambientais inesperadas; mudanças na legislação e regulamentação governamental; sucesso na obtenção das licenças e autorizações necessárias, e riscos relacionados a processos legais, regulatórios e de licenciamento, incluindo eventuais recursos ou contestações adicionais relacionados ao Projeto Autazes.

Declarações prospectivas neste comunicado incluem, sem limitação, declarações relativas a: a implementação, operação e manutenção da usina modular de energia pela Gera Center; o prazo previsto do acordo e o uso esperado do sistema de geração de energia durante as fases de construção e operação do Projeto Autazes; o cronograma esperado para mobilização, instalação e comissionamento do sistema de geração de energia; a capacidade, disponibilidade e desempenho previstos do sistema de geração de energia; a conclusão da conexão planejada do Projeto Autazes à rede elétrica nacional do Brasil (SIN); a transição esperada do sistema de geração de energia para operação de reserva e sua capacidade de fornecer energia de backup para o Projeto Autazes; a redução antecipada de aproximadamente US$ 33 milhões em despesas de capital iniciais relacionadas a energia e as economias líquidas esperadas ao longo da vigência do acordo; a capacidade da Companhia de reduzir as necessidades de capital inicial por meio de arranjos Build-Own-Operate e outros arranjos de infraestrutura com terceiros; o impacto esperado de tais arranjos nas necessidades de financiamento, estrutura de capital e economia de projeto da Companhia; a capacidade da Companhia de firmar parcerias adicionais de infraestrutura em termos aceitáveis, ou de firmá-las; o avanço, desenvolvimento, financiamento, construção e eventual operação do Projeto Autazes; os benefícios esperados dos acordos de offtake existentes da Companhia e de outros acordos comerciais; declarações relativas às futuras necessidades de capital, estratégia de negócios, planos e objetivos de desenvolvimento da Companhia; a demanda esperada por potássio no Brasil e a capacidade da Companhia de suprir o mercado brasileiro; os arranjos de transporte e logística previstos para a produção de potássio; e declarações relativas à capacidade da Companhia de obter, manter e cumprir todas as todas as licenças, aprovações e autorizações regulatórias necessárias para o desenvolvimento e a operação do Projeto Autazes.

Embora essas declarações prospectivas tenham se baseado em premissas que a Companhia considera razoáveis no momento em que foram feitas, alerta-se que declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e que os resultados, o desempenho ou as conquistas reais podem diferir substancialmente daqueles feitos ou sugeridos pelas declarações prospectivas contidas neste comunicado. Além disso, mesmo que nossos resultados, desempenho ou conquistas sejam consistentes com as declarações prospectivas contidas neste comunicado, esses resultados, desempenho ou conquistas podem não ser indicativos de resultados, desempenho ou conquistas em períodos subsequentes.

Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em quaisquer dessas declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas referem-se apenas à data deste documento. A Companhia se isenta expressamente de qualquer obrigação ou compromisso de divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões a quaisquer declarações prospectivas aqui contidas para refletir qualquer mudança nas expectativas da Companhia a esse respeito, ou qualquer mudança em eventos, condições ou circunstâncias nas quais qualquer declaração se baseie, salvo se exigido por lei.

Contato:

Relações com Investidores da Brazil Potash info@brazilpotash.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9825869)