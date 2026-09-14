Prêmio Aster Guardians Global Nursing Award 2026 nomeia Agimol Pradeep, do Reino Unido, vencedora do prêmio de US$ 250.000
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De mais de 134 mil inscrições provenientes de 214 países e economias, a enfermeira Agimol Pradeep, do Reino Unido, foi anunciada como vencedora do Aster Guardians Global Nursing Award 2026. Coordenadora sênior de transplantes no King’s College Hospital e professora sênior honorária da University of Salford, no Reino Unido, ela recebeu US$ 250 mil em uma cerimônia de prestígio realizada em Kochi, na Índia.
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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260912137671/pt/
Nurse Agimol Pradeep - Aster Guardians Global Nursing Award 2026 Winner (Photo: AETOSWire)
Desde o seu lançamento, em 2021, o Aster Guardians Global Nursing Award (Prêmio Global de Enfermagem Aster Guardians, em português) se tornou uma plataforma que celebra enfermeiros que promovem o avanço da profissão e geram mudanças significativas. A premiação foi entregue por Shri V. D. Satheesan, ilustre ministro-chefe de Kerala, na presença de Azad Moopen e Alisha Moopen. A cerimônia contou ainda com uma mensagem especial do Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, que elogiou o papel da Aster em reconhecer as contribuições dos enfermeiros ao redor do mundo.
A enfermeira Agimol Pradeep declarou: “Sinto-me profundamente honrada por receber o prêmio Aster Guardians Global Nursing Award de 2026. Espero aproveitar esta oportunidade para ampliar a doação de órgãos e células-tronco, além de empoderar os enfermeiros e fortalecer a força de trabalho da enfermagem em todo o mundo para promover mudanças duradouras.”
Dr. Azad Moopen, fundador e presidente da Aster DM Healthcare, declarou: “A conquista da enfermeira Agimol Pradeep personifica a expertise, a coragem, a compaixão e o compromisso inabalável que definem a excelência na enfermagem. Essas são as qualidades que estão no cerne do Aster Guardians Global Nursing Award, criado para reconhecer e valorizar as contribuições fundamentais dos enfermeiros em todas as partes do mundo.”
Alisha Moopen, diretora administrativa e CEO do grupo, acrescentou: “A enfermeira Agimol nos mostrou que uma mudança significativa pode começar em qualquer lugar por meio de uma enfermeira determinada a resolver um problema. As histórias de nossos dez finalistas demonstram que os enfermeiros não são apenas essenciais para a prestação de cuidados de saúde, mas também estão moldando a evolução da assistência à saúde.”
Sobre a Aster DM Healthcare:
Fundada em 1987 pelo Dr. Azad Moopen, a Aster DM Healthcare é uma prestadora líder em serviços integrados de saúde com presença significativa em sete países. Comprometida com a visão de oferecer cuidados de saúde acessíveis e de alta qualidade, a Aster oferece serviços que vão desde os primários até os quaternários, cumprindo a promessa: “Cuidaremos bem de você”.
*Fonte:AETOSWire
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
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Lavanya Mandal
Diretora de Relações Públicas e Comunicação Interna
Aster DM Healthcare GCC
Tel.: +971528126577
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Fonte: BUSINESS WIRE