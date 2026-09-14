Motive anuncia disponibilidade geral do Entitlement Server para iPhone Duo, iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max

A Motive, líder global em gerenciamento de dispositivos móveis e conectividade, anunciou hoje a disponibilidade geral do suporte do Motive Entitlement Server para o iPhone Duo e a série iPhone 18.

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Antes mesmo do anúncio da Apple, a Motive investiu nas capacidades da plataforma necessárias para oferecer suporte aos novos dispositivos no momento do lançamento. Como resultado, as operadoras podem oferecer suporte às novas famílias de produtos iPhone sem precisar aguardar desenvolvimentos adicionais na plataforma.

Esta versão oferece suporte abrangente para aplicativos de autorização alinhados aos padrões GSMA e interopera com os ecossistemas de dispositivos iOS e Android. Isso inclui o recurso iPhone Handoff, que permite aos clientes de operadoras compatíveis alternar livremente entre dois iPhones utilizando um único número de telefone.

"O anúncio mais recente da Apple marca mais um passo importante em direção a um futuro focado em eSIM", afirmou Jeevithan Muttu, vice-presidente sênior e gerente-geral de Gerenciamento de Dispositivos da Motive. "Investimos antecipadamente e trabalhamos em estreita colaboração com todo o ecossistema de dispositivos para que as operadoras possam oferecer suporte a novas experiências desde o primeiro dia."

Oferecer uma experiência como o iPhone Handoff exige mais do que uma compatibilidade básica com o dispositivo. As operadoras precisam autenticar o dispositivo, validar a elegibilidade do assinante e do serviço, e orquestrar a ativação de forma segura e em tempo real. O Motive Entitlement Server fornece essa camada crítica de controle por meio de uma plataforma nativa em nuvem, projetada para ambientes móveis de alto volume e com redundância geográfica.

Essa prontidão permite que os clientes da Motive avancem diretamente para a fase de testes e introduzam o suporte aos novos iPhones com menor complexidade operacional.

O iPhone Duo, que funciona exclusivamente com eSIM, eleva ainda mais as expectativas dos clientes. A ativação do serviço, a transferência e a troca de dispositivos precisam ocorrer de forma segura e fluida, sem a necessidade de um chip (SIM) físico, visita à loja ou ligação para o suporte. A Motive ajuda as operadoras a oferecer essa experiência, protegendo a identidade dos assinantes e mantendo o controle durante todo o processo de ativação.

As capacidades avançadas da plataforma da Motive, as análises baseadas em IA e as bibliotecas de dispositivos constantemente atualizadas fornecem às operadoras a inteligência necessária para oferecer suporte a novos dispositivos iOS, Android e outros dispositivos conectados. Com um histórico comprovado de suporte às principais operadoras em todo o mundo, a Motive é reconhecida como líder em soluções de Entitlement Server.

“À medida que os dispositivos somente eSIM se tornam populares, o Entitlement Server se torna um ativo estratégico para toda a experiência móvel”, acrescentou Muttu. “As operadoras que investem nesta base podem responder mais rapidamente à inovação dos dispositivos, diferenciar a experiência do cliente e desbloquear novas oportunidades para o crescimento do serviço.”

Sobre a Motive

A Motive capacita as principais operadoras de telecomunicações do mundo a fornecer serviços digitais integrados por meio de seu conjunto de plataformas focadas na operadora. Desde a orquestração de direitos de acesso até o gerenciamento de dispositivos e serviços, a Motive permite que as operadoras acelerem a transformação digital e monetizem a conectividade em redes móveis, residenciais e de IoT. Para mais informações, acesse www.motive.com

Apple, iPhone, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Max, iPhone Duo e iPhone Handoff são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Todas as outras marcas registradas aqui mencionadas são propriedade de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260914707657/pt/

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Motive@libertycomms.com

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