Futurionex conclui atualização do sistema e lança oficialmente serviços de negociação de CFDs multiativos

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DENVER, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Recentemente, a Futurionex, uma plataforma global de negociação de CFDs multiativos, concluiu uma nova rodada de atualização do sistema e lançou oficialmente seus serviços ampliados de negociação de CFDs multiativos. A atualização marca uma nova etapa no desenvolvimento da plataforma, ampliando a cobertura de mercados, fortalecendo sua infraestrutura de negociação e aprimorando a experiência unificada de negociação multiativos para oferecer uma estrutura de serviços mais completa aos participantes dos mercados globais.

A oferta atualizada abrange CFDs sobre ações, índices, forex, metais preciosos e commodities. Em um ambiente unificado, os usuários podem acessar diferentes mercados globais, acompanhar movimentos de preços, gerenciar posições e responder às dinâmicas de diferentes regiões e sessões de negociação. A estrutura integrada de produtos e contas também permite visualizar fundos, ordens, posições, taxas e status de risco em um único ambiente.

Paralelamente à expansão da oferta, a Futurionex aprimorou a arquitetura tecnológica que dá suporte a dados de mercado, processamento de ordens, gerenciamento de contas, roteamento de execução e controle de riscos. O sistema atualizado prioriza estabilidade, eficiência e continuidade dos serviços, atendendo às necessidades associadas à cobertura multiativos e às operações em diferentes fusos horários.

Na conectividade com os mercados e na execução, a plataforma também otimizou o processamento de dados e de ordens. Com múltiplas fontes de preços e mecanismos padronizados de processamento e roteamento, a Futurionex busca oferecer cotações mais consistentes, retornos de execução mais claros e um ambiente mais estável em diferentes condições de mercado.

A gestão de riscos também integra esta atualização. Status da conta, níveis de margem, posições, movimentos de mercado e condições anormais fazem parte de uma estrutura unificada de monitoramento. Verificações pré-negociação, gestão dinâmica durante as operações e revisões pós-negociação contribuem para reforçar a resiliência operacional da plataforma.

Com a integração dos mercados, cresce a demanda por múltiplos ativos em uma única plataforma.A conclusão desta atualização e o lançamento dos serviços ampliados de CFDs multiativos fortalecem a estrutura de produtos, a conectividade global e a infraestrutura de negociação da Futurionex.

Olhando para o futuro, a Futurionex continuará aprimorando seus produtos de CFDs multiativos, infraestrutura de negociação, capacidades de execução, gestão de riscos e serviços entre diferentes regiões, oferecendo aos usuários uma experiência mais estável, eficiente e consistente nos mercados globais.

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a261c83d-812b-49d8-b97b-cf8520f821a7/pt

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Contact information: David Lee DavidLee@futurionex.org

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9825965)