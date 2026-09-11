Coca-Cola Brasil amplia impacto no Rock in Rio

A Coca-Cola Brasil segue ampliando sua jornada de impacto positivo nos grandes festivais, transformando esses espaços de entretenimento em plataformas para mobilizar pessoas, testar soluções e compartilhar aprendizados que possam inspirar todo o setor de eventos.





No Rock in Rio 2026, a Coca-Cola Brasil reforça sua atuação com iniciativas voltadas à sustentabilidade e ao impacto social. Na gestão de resíduos, a companhia promove ações como copos retornáveis, três ecopontos digitais para latas e uma parceria com a Coca-Cola Andina e a Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT) para a coleta e compra dos resíduos gerados durante o festival. Com isso, todos os resíduos provenientes de produtos da companhia têm destinação responsável.









Na frente social, a Coca-Cola Brasil, parceira institucional da Ação da Cidadania, apoia uma grande mobilização de combate à fome em um espaço exclusivo na Cidade do Rock, onde o público pode contribuir para a campanha “Um Mundo Melhor é Um Mundo Sem Fome”, lançada pelo Rock in Rio. Como parte desse apoio, a Coca-Cola Brasil fez um aporte de R$ 100 mil para viabilizar a ação de engajamento no espaço e contribuir para ampliar o alcance da iniciativa e incentivar a participação do público. Doações de qualquer valor podem ser feitas no local e serão contabilizadas em tempo real no Pratômetro, que permite acompanhar o avanço da mobilização em direção à meta de arrecadar o equivalente a 2 milhões de pratos de comida até 13 de setembro, último dia de shows. As doações também podem ser feitas pelo site rir.acaodacidadania.org.br , ampliando o alcance da iniciativa para além do festival. A mobilização de combate à fome continua após o evento com o Fans For Change, tradicional leilão solidário do Rock in Rio realizado em parceria com a Play For a Cause, que reúne itens doados por participantes e artistas e destina parte dos recursos arrecadados à organização.

“Grandes festivais têm uma capacidade única de reunir pessoas em torno de uma experiência comum. Queremos aproveitar essa força para colocar soluções em prática, gerar aprendizados e compartilhar conhecimento que possa inspirar avanços em todo o setor”, afirma Katielle Haffner, diretora de sustentabilidade da Coca-Cola Brasil.





A Coca-Cola Brasil também participou do Rock in Rio Academy, onde compartilhou aprendizados acumulados ao longo de sua atuação em festivais nos últimos anos. A iniciativa se soma à reedição do Guia de Sustentabilidade para Festivais da Coca-Cola, desenvolvido em 2024, em parceria com a PUC-Rio e que será disponibilizado em português, inglês e espanhol, ampliando o acesso ao conteúdo e permitindo que experiências desenvolvidas no Brasil contribuam para discussões e iniciativas em diferentes mercados.









Ao compartilhar esse conteúdo com organizadores, parceiros e profissionais do setor, a Coca-Cola Brasil busca incentivar a adoção de soluções mais sustentáveis e ampliar a troca de experiências em diferentes etapas da cadeia de eventos. O Guia de Sustentabilidade para Festivais está disponível no site



Outra frente de impacto social da Coca-Cola Brasil no Rock in Rio é realizada por meio do Instituto Coca-Cola Brasil e da Plataforma Coletivo Coca-Cola Jovem, conectando jovens a oportunidades de trabalho e a novas experiências no festival.



Com essas iniciativas, a Coca-Cola Brasil reafirma o compromisso de usar a força dos grandes festivais para gerar impacto positivo, transformando experiências e aprendizados em um legado que vai além dos dias de evento e contribui para o desenvolvimento de todo o setor. O material reúne experiências e boas práticas construídas pela Coca-Cola Brasil em eventos como Rock in Rio, The Town, Lollapalooza, Festival de Verão de Salvador e Festival de Parintins, além de aprendizados de festivais e grandes eventos realizados em diferentes partes do mundo, incorporando referências e soluções adotadas em diferentes contextos. Entre as iniciativas estão ações de gestão de resíduos, reutilização de copos, reciclagem e valorização do trabalho dos catadores. Em sua edição mais recente, por exemplo, o programa Recicla, Galera, realizado em Parintins, destinou mais de 14 toneladas de resíduos para reciclagem.Ao compartilhar esse conteúdo com organizadores, parceiros e profissionais do setor, a Coca-Cola Brasil busca incentivar a adoção de soluções mais sustentáveis e ampliar a troca de experiências em diferentes etapas da cadeia de eventos. O Guia de Sustentabilidade para Festivais está disponível no site https://www.sustainable-festivals.com/ Outra frente de impacto social da Coca-Cola Brasil no Rock in Rio é realizada por meio do Instituto Coca-Cola Brasil e da Plataforma Coletivo Coca-Cola Jovem, conectando jovens a oportunidades de trabalho e a novas experiências no festival.Com essas iniciativas, a Coca-Cola Brasil reafirma o compromisso de usar a força dos grandes festivais para gerar impacto positivo, transformando experiências e aprendizados em um legado que vai além dos dias de evento e contribui para o desenvolvimento de todo o setor.