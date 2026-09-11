TopSaúde HUB amplia uso de IA com agentes especializados

A inteligência artificial vem deixando de ser apenas uma ferramenta de apoio para assumir um papel cada vez mais estratégico nas operações das operadoras de saúde. Atenta a esse movimento, a TopSaúde HUB amplia seu portfólio de soluções com agentes de inteligência artificial desenvolvidos especificamente para a saúde suplementar e integrados ao seu ERP, permitindo automatizar processos, apoiar decisões e tornar a operação mais eficiente.

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Os agentes foram criados para atuar diretamente nas rotinas das operadoras, compreendendo solicitações em linguagem natural, consultando informações da própria operação, executando fluxos previamente definidos e auxiliando equipes em atividades que exigem rapidez, precisão e aderência às regras do negócio. Segundo a empresa, dependendo do processo em que são aplicados, os ganhos operacionais podem variar entre 40% e 70%.

Ao contrário de soluções genéricas de inteligência artificial, os agentes da TopSaúde HUB foram desenvolvidos considerando as particularidades da saúde suplementar. Integrados ao ERP da empresa, eles acessam informações sobre beneficiários, contratos, autorizações, rede credenciada e demais regras operacionais para oferecer respostas contextualizadas e executar atividades de forma segura e consistente.

“A inteligência artificial ganha ainda mais valor quando compreende a realidade da operação. Na saúde suplementar, isso significa entender regras regulatórias, fluxos assistenciais e processos específicos das operadoras. Desenvolvemos agentes especializados para atuar dentro desse contexto, ampliando a produtividade das equipes e contribuindo para uma operação mais eficiente”, afirma Anderson Farias, CEO da TopSaúde HUB.

Entre os agentes já disponíveis está o IA Agent de Atendimento ao Beneficiário, que pode atuar por texto ou voz para responder dúvidas sobre cobertura, elegibilidade, procedimentos, rede credenciada e histórico de atendimentos, além de encaminhar casos mais complexos para as equipes humanas quando necessário. A solução contribui para reduzir o volume de atendimentos repetitivos, diminuir o tempo de resposta e melhorar a experiência dos beneficiários.

Outro destaque é o IA Agent Auditor Odonto, desenvolvido para apoiar a auditoria odontológica por meio da análise de imagens, contribuindo para padronizar avaliações, aumentar a consistência das análises e apoiar o controle dos custos assistenciais.

A empresa também disponibiliza o IA Agent Assistente Operação Negócio, voltado às equipes internas das operadoras. O agente esclarece dúvidas sobre regras de negócio, processos operacionais e utilização do sistema, consultando a base de conhecimento da própria operadora para fornecer respostas alinhadas à realidade de cada cliente. A proposta é reduzir a dependência do suporte interno, acelerar a resolução de dúvidas e aumentar a autonomia das equipes.

Outros agentes já estão em desenvolvimento, entre eles soluções voltadas para auditoria médica e validação de documentos, ampliando a aplicação da inteligência artificial em diferentes etapas da operação.

A adoção de agentes especializados representa uma evolução na forma como a inteligência artificial é aplicada à saúde suplementar. Em vez de substituir profissionais, a tecnologia assume atividades repetitivas e operacionais, permitindo que as equipes concentrem esforços em análises, relacionamento com beneficiários e decisões estratégicas.

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“Nosso objetivo não é oferecer uma inteligência artificial genérica, mas agentes especializados que façam parte da operação das operadoras de saúde. Eles atuam integrados ao ERP da TopSaúde HUB, respeitando as regras de negócio de cada cliente e apoiando as equipes na execução dos processos com mais eficiência, qualidade e segurança”, conclui Anderson.