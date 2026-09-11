TrueFlow nomeia Augusto Galvão como novo CEO

A TrueFlow anuncia Augusto Galvão como seu novo CEO. Com uma trajetória de mais de duas décadas nas áreas de tecnologia, operações, gestão e inovação, o executivo chega à empresa em um momento de expansão e transformação, com o objetivo de contribuir para o crescimento acelerado e o desenvolvimento de novas iniciativas.

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Criada pela TrueChange, a TrueFlow é uma unidade de negócios focada em Inteligência Artificial, Enterprise Service Management (ESM) e IT Service Management (ITSM). A empresa atua na modernização da gestão de serviços corporativos, combinando automação, inteligência artificial e governança para apoiar organizações na construção de operações mais inteligentes, integradas e orientadas a resultados. Entre as atividades de destaque estão a automação de fluxos, a classificação preditiva de demandas, a análise de padrões operacionais e a geração de insights para melhoria contínua.

A chegada de Galvão ocorre em um momento estratégico para a empresa e concretiza um desejo antigo de construir uma parceria profissional. Segundo a companhia, o executivo mantinha uma relação de longa data com seus gestores, em trabalhos anteriores. O movimento acompanha a estratégia de expansão da TrueFlow e a busca por novas possibilidades de inovação e crescimento.

“Augusto é um grande executivo, reconhecido e com uma trajetória muito forte no mercado. Além de ser um grande amigo e de uma relação profissional de longa data, já existia o desejo de fazer algo juntos. Este é um momento de expansão e transformação, em que estamos buscando acelerar nosso crescimento e trazer grandes inovações para a TrueFlow. A experiência e o conhecimento que ele traz fortalecem nossa equipe de gestão e nos ajudarão a dar esse próximo salto”, afirma Tiago Farias, founder e co-CEO da TrueChange.

Ao longo da carreira, Augusto Galvão foi gerente de automação bancária do Banorte e ocupou posições de diretor de operações, produtos e serviços em empresas de software voltadas aos segmentos de varejo e saúde, como CSI, WPD e Agfa Healthcare.

Desde 2017, está envolvido com o ecossistema de inovação e empreendedorismo do Porto Digital. Inicialmente, atuou como executivo de negócios, conexões e tecnologia no Softex Pernambuco, atual Aponti. Depois, assumiu a posição de diretor-executivo do CESAR Ventures, área responsável por impulsionar e investir em startups e desenvolver novos modelos de negócios.

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“Construir algo próprio e empreender sempre foi um objetivo. A oportunidade de assumir a TrueFlow vem em um momento muito especial, que reúne esse desejo com um cenário de expansão e inovação da empresa. Minha experiência em gestão, operações, tecnologia e no ecossistema de inovação pode contribuir para essa nova etapa e para a construção dos próximos passos do negócio”, ressalta Augusto Galvão, novo CEO da TrueFlow.