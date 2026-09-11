MPD e STAN lançam neste final de semana o Madart

Com a proposta de traduzir a atmosfera cultural e vibrante da Vila Madalena para o morar contemporâneo, a MPD Engenharia e a STAN Desenvolvimento Imobiliário anunciam o lançamento do Madart. O novo empreendimento, que chega ao mercado com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 217 milhões, aposta em uma localização altamente estratégica, a apenas 250 metros da estação de metrô.

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Durante este final de semana, 12 e 13 de setembro, o empreendimento, que conecta arte, mobilidade e compact living, terá condições exclusivas e parcelas a partir de R$ 1.100.

O projeto de torre única, idealizado para conectar os futuros moradores aos principais eixos de negócios e lazer da capital paulista, foi desenhado para atender à crescente demanda pelo compact living, que visa atrair tanto quem busca conveniência no dia a dia quanto investidores focados em rentabilidade.

O Madart contará com 447 unidades, oferecendo plantas inteligentes que vão desde studios de 25 m² até apartamentos de um e dois dormitórios (com 31 m² e 48 m², respectivamente). O empreendimento, com coworking, coliving, lavanderia, academia e pet place, entregará ainda aos moradores um exclusivo lounge com mirante no último pavimento, proporcionando uma vista panorâmica singular de São Paulo.

A sofisticação do projeto leva a assinatura de grandes escritórios: arquitetura da LE Arquitetos, paisagismo de Cardim Arquitetura e decoração das áreas comuns por Consuelo Jorge.

Para o público que deseja vivenciar de perto o conceito e os diferenciais do residencial, o estande de vendas com o apartamento decorado já pode ser visitado. O espaço está localizado na Rua Heitor Penteado, 1.017, na Vila Madalena.

Sobre a MPD Engenharia

A MPD atua há mais de quatro décadas no mercado da construção civil nos segmentos industrial, comercial, educação, lazer, saúde, infraestrutura e na construção e incorporação de apartamentos e escritórios de médio e alto padrão, sempre prezando pela qualidade de acabamento, responsabilidade socioambiental e respeito pelos clientes e demais públicos. Para a construtora e incorporadora, seus colaboradores são seu principal pilar, essenciais para alcançar seus objetivos de negócio. Esse compromisso com as pessoas já rendeu onze reconhecimentos pela constante valorização da equipe, incluindo três conquistas do selo Great Place To Work, duas do prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar (FIA e UOL) e sete do ranking Melhores Empresas para Você Trabalhar (Você S.A.). Além disso, a companhia é vencedora do Prêmio Valor Carreira, por duas vezes, como uma das Melhores Empresas na Gestão de Pessoas, e garantiu o 1º lugar do prêmio “Engenharia e Construção 2022”. A empresa também é reconhecida por suas estratégias voltadas ao cliente, conquistando em 2025 o Troféu de Ouro no Prêmio CX do ClienteSA, avaliada com base em padrões internacionais do International Customer Experience Institute (ICXI).



Comprometida com a inovação, a MPD investe continuamente em tecnologia e boas práticas construtivas, sendo uma das mantenedoras do Hub Construliving, iniciativa do CUBO Itaú que promove a conexão e o desenvolvimento do ecossistema da construção civil, e, pelo terceiro ano consecutivo, foi reconhecida com o selo dourado nas categorias Engajamento e Negócios, respectivamente. Em 2026, ficou entre as 10 maiores construtoras do país no Ranking INTEC e, por meio do Instituto MPD, seu braço de responsabilidade social, desenvolve programas e campanhas que geram impacto positivo e transformam vidas.



Sobre a Stan Desenvolvimento Imobiliário

A STAN Desenvolvimento Imobiliário atua na gestão, desenvolvimento e incorporação de empreendimentos residenciais e comerciais há mais de 75 anos. Responsáveis por empreendimentos que se tornaram referência na paisagem de São Paulo, a STAN assina projetos que se destacam por soluções inovadoras, como Loft São Paulo, Arte Arquitetura, Edifício 360°, FL4300 e Habitarte. A empresa já foi ganhadora de 7 Masters Imobiliários e 1 MIPIM Award.

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