Ventre Studio celebra parceria com a Hubert Bals Fund

Marcus Buaiz está ampliando sua atuação no audiovisual. Além dos negócios e da participação como um dos tubarões convidados do Shark Tank Brasil, o empresário passa a se aproximar de forma mais estratégica do cinema, com o Ventre Studio, estúdio brasileiro do qual participa, ao lado de João Queiroz, Giuliano Cedroni, Justine Otondo e Celso Loducca (Conselheiro), iniciando uma parceria institucional com o Hubert Bals Fund, ligado ao Festival Internacional de Cinema de Roterdã, um dos festivais de cinema de maior prestígio do mundo, reconhecido por sua pluralidade de vozes e olhares.

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A parceria acontece após a divulgação dos projetos selecionados pelo fundo em 2026, que apoia produções independentes de diferentes partes do mundo. A aproximação coloca o Ventre Studio em contato com um circuito internacional voltado ao desenvolvimento e à produção de filmes autorais.



A proposta é acompanhar e apoiar projetos cinematográficos desde etapas iniciais, fortalecendo conexões entre realizadores brasileiros e o mercado internacional. A parceria também reforça a aposta do estúdio em histórias de diferentes formatos e perspectivas, sem limitar sua atuação ao modelo tradicional de produção.

O Hubert Bals Fund é um dos programas internacionais voltados ao apoio de cineastas e produtores independentes, com foco especialmente em projetos em desenvolvimento e na ampliação de sua circulação internacional, e já financiou filmes de cineastas premiados como Lucrecia Martel, Jean Rouch, Pablo Larraín, e dos brasileiros Karim Aïnouz, Julia Murat, Kleber Mendonça e Fernando Meirelles, dentre muitos outros.

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O Ventre Studio é responsável por filmes e séries originais como ‘Meu Amigo Pinguim’, ‘Diário de uma Onça’, ‘João Sem Deus’, e pelos ainda inéditos ‘Coligay – a torcida impossível’ e ‘100 DIAS’, longa-metragem de Carlos Saldanha que conta a lendária jornada de Amyr Klink no livro best-seller ‘Cem Dias entre o Céu e Mar’ (Cia das Letras), com estreia confirmada para outubro em todos os cinemas do Brasil, em uma parceria com a Disney. O longa, inclusive, é um dos filmes pré-selecionados a concorrer a uma vaga do Brasil na disputa pelo Oscar.