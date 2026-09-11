Wicomm lança programa gratuito de capacitação em CRO

O crescimento do comércio eletrônico e a sofisticação das estratégias digitais têm ampliado a demanda por profissionais capazes de entender não apenas como atrair consumidores, mas como transformar comportamento em resultados. Entre as disciplinas que ganharam destaque nesse cenário está a otimização de conversão, conhecida como CRO (Conversion Rate Optimization), área que ainda encontra pouco espaço estruturado nos currículos de graduação. Para contribuir com a formação de novos profissionais nesse campo, a Wicomm criou um programa gratuito de capacitação voltado a universitários e pessoas em transição de carreira para o digital.

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Com quatro semanas de duração e aproximadamente 32 horas de formação, o programa foi desenhado para aproximar os participantes da rotina de uma operação de CRO, combinando aulas ao vivo, conteúdos gravados, exercícios práticos e mentoria. A iniciativa parte de uma questão que afeta tanto quem busca uma oportunidade no mercado quanto as empresas que precisam contratar, que é a dificuldade de encontrar profissionais com repertório inicial e capacidade de análise em uma área relativamente nova.

“A proposta não é formar analistas prontos em um mês, mas desenvolver uma base de conhecimento e, principalmente, permitir que os participantes demonstrem como pensam, analisam problemas e evoluem diante de novos conceitos. Esse processo serve como uma maneira de identificação de talentos para a própria Wicomm, que poderá convidar os participantes de maior destaque para a etapa final de seu processo seletivo de estágio em CRO Negócios”, explica Felipe Coelho, CEO da Wicomm.

Durante a capacitação, os participantes passam por uma trilha que acompanha o desenvolvimento de um projeto de análise de e-commerce. Na primeira semana, entram em contato com os fundamentos de CRO, conversão, funil e comportamento do consumidor. Depois, aprendem a aplicar frameworks de análise, incluindo os cinco pilares utilizados pela Wicomm e as heurísticas de Nielsen. A terceira etapa introduz a leitura de dados e ferramentas como GA4 e Microsoft Clarity, enquanto a última transforma as observações obtidas ao longo do percurso em hipóteses estruturadas para testes e otimizações.

Um dos diferenciais está justamente na aplicação prática. Em vez de exercícios isolados, o participante trabalha durante as quatro semanas sobre o mesmo e-commerce, construindo progressivamente uma entrega final. O percurso começa com uma análise livre, passa pela avaliação estruturada da experiência, incorpora dados de comportamento e termina com a elaboração e priorização de hipóteses de teste.

A análise também considera o desenvolvimento ao longo da jornada. A qualidade da entrega final representa 40% da avaliação, enquanto a evolução durante as quatro semanas corresponde a 25%. Postura e comprometimento têm peso de 20%, e o fit cultural e comportamental, avaliado em entrevista com os finalistas, representa os 15% restantes.

Podem participar universitários de cursos como comunicação, marketing, design, publicidade, administração, tecnologia e áreas correlatas, além de profissionais em migração de carreira para o digital. É necessário ter disponibilidade aproximada de oito horas semanais durante as quatro semanas de formação. A turma terá entre 20 e 40 participantes.

Ao final, todos os participantes que concluírem a formação recebem certificado emitido pela Wicomm, acesso continuado aos conteúdos gravados e materiais de apoio e feedback individualizado sobre a entrega final. Para os selecionados, a capacitação pode representar uma porta de entrada para o processo final de seleção de estágio na área de CRO Negócios. O programa é gratuito e a conclusão da formação não estabelece vínculo empregatício automático, já que a oportunidade de estágio depende de uma etapa seletiva posterior.

“Com a iniciativa, buscamos aproximar formação e mercado em uma especialidade que exige a combinação de conhecimentos de marketing, experiência do usuário, comportamento e dados. Mais do que ensinar uma nova disciplina do ambiente digital, o programa aposta na formação prática como caminho para revelar profissionais que ainda estão construindo sua trajetória, mas já demonstram capacidade de aprender, analisar e transformar problemas em oportunidades de melhoria”, finaliza o CEO.

Serviço

Programa de Capacitação Wicomm em Otimização de Conversão para E-commerce

Início: 14 de setembro

Formato: 100% Online (aulas ao vivo + conteúdo gravado + trilha prática)

Duração: quatro semanas

Carga horária: 32 horas

Público: universitários de áreas como comunicação, marketing, design, publicidade, administração, tecnologia e correlatas, além de profissionais em migração de carreira para o digital

Investimento: gratuito

Disponibilidade: aproximadamente oito horas semanais

Turma: de 20 a 40 participantes

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