PAM Saint-Gobain Brasil marca presença no IRRIGACANA 2026

A PAM Saint-Gobain Brasil participou do IRRIGACANA 2026, um dos principais eventos do setor sucroenergético brasileiro, realizado nos dias 9 e 10 de setembro, no Multiplan Hall, em Ribeirão Preto (SP). Reconhecido nacionalmente como referência em irrigação e fertirrigação de cana-de-açúcar, o seminário reuniu produtores, usinas, pesquisadores e fornecedores para discutir tecnologias, inovação e práticas que contribuem para o aumento da produtividade e da sustentabilidade dos canaviais.

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Durante o evento, a PAM esteve presente com estande próprio, onde recebeu visitantes, clientes e parceiros para apresentar seu portfólio de produtos e soluções voltadas para os desafios do setor. A equipe comercial e técnica esteve à disposição para demonstrar as aplicações dos produtos, compartilhar conhecimentos e trocar experiências com os profissionais presentes.

Ao longo dos dois dias de programação, os participantes acompanharam painéis técnicos com especialistas do setor, abordando temas essenciais para a agricultura irrigada. As discussões trataram de sustentabilidade, segurança da produção, evolução dos sistemas de irrigação, manejo agronômico e tecnologias aplicadas à fertirrigação. Os encontros promoveram a troca de experiências e conhecimentos, destacando tendências, desafios e oportunidades para o desenvolvimento do agronegócio.

Além de fortalecer o relacionamento com o mercado, a participação no IRRIGACANA reforçou o compromisso da empresa com o desenvolvimento de soluções que contribuam para a eficiência operacional, a gestão sustentável dos recursos hídricos e o crescimento do agronegócio brasileiro.

Para Pedro Taves, diretor comercial e marketing da PAM Saint-Gobain Brasil, a presença da empresa no evento foi uma oportunidade estratégica para estreitar relacionamentos e acompanhar as principais tendências do setor.

“O IRRIGACANA é um importante ponto de encontro para todo o ecossistema sucroenergético. Participar deste evento nos permite estar ainda mais próximos dos clientes, entender as demandas do mercado e apresentar soluções que contribuem para a eficiência, a produtividade e a sustentabilidade das operações. Foi uma excelente oportunidade para fortalecer conexões e compartilhar o conhecimento técnico da nossa equipe com os profissionais do setor”, destaca Pedro Taves.

O IRRIGACANA consolida-se como um espaço relevante para a disseminação de conhecimento, apresentação de tecnologias inovadoras e promoção de debates que impulsionam a evolução da irrigação e fertirrigação na cultura da cana-de-açúcar. A participação da PAM Saint-Gobain Brasil reafirma seu compromisso em apoiar o desenvolvimento sustentável do setor por meio de soluções confiáveis e de alta performance.



Sobre a PAM Saint-Gobain Brasil



A PAM Saint-Gobain Brasil, parte do grupo francês Saint-Gobain, fabrica tubos de ferro fundido dúctil e acessórios, como conexões, válvulas e tampões da marca global PAM. Guiada pelo mote “Porque a água é essencial”, a empresa oferece soluções completas para infraestrutura de água e efluentes, além de atender setores como indústria, irrigação, mineração e construção civil em toda a América Latina. Com uma equipe de mais de 1.000 colaboradores, a PAM contribui anualmente com a instalação de mais de 1.000 quilômetros de tubulações no Brasil, reforçando seu compromisso com a inovação, a eficiência e o desenvolvimento sustentável.

Informações para imprensa:

PAM Saint-Gobain Brasil

Rodolfo Oddo – rodolfo.oddo@saint-gobain.com

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Mariana Limeira – mariana.limeira@saint-gobain.com