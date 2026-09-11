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Plataforma AZ patrocina encontro promovido pelo MONEY REPORT

A Plataforma AZ de Aprendizagem participa, em 29 de setembro, do evento do MONEY REPORT TV que celebra 3 anos do canal. Com o tema “Como recolocar o Brasil na rota dos investimentos globais”, o encontro reúne lideranças para debater caminhos para fortalecer a economia, atrair investimentos e ampliar a competitividade do país.

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DINO
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Repórter
11/09/2026 18:48

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Abstract blur Business Conference and Presentation
Abstract blur Business Conference and Presentation crédito: DINO

A Plataforma AZ de Aprendizagem patrocina o encontro Como recolocar o Brasil na rota dos investimentos globais, realizado em 29 de setembro em São Paulo. O evento, organizado pelo Money Report TV, reúne lideranças de empresas de tecnologia e comércio eletrônico para debater a atração de investimentos e a competitividade do país.

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O programa será conduzido por Aluizio Falcão Filho, publisher do Money Report, e contará com a participação de Cleber Morais, diretor?geral da AWS no Brasil; Gabriela Comazzetto, fundadora e CEO da Play2Shop; Rafael Sales, CEO da Allos; e Michel Tauil, presidente da VTEX Brasil B2C. Os debates abordarão inovação, transformação digital, experiência do consumidor e impactos da inteligência artificial no mercado.

A presença da Plataforma AZ como patrocinadora aproxima o setor educacional das discussões sobre investimento e tecnologia. Avanços em dados, inteligência artificial e plataformas digitais têm influenciado práticas pedagógicas, ampliando possibilidades de ensino personalizado.

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A Plataforma AZ oferece solução educacional que integra conteúdo, tecnologia e dados para apoiar escolas e estudantes em todas as etapas da aprendizagem. O modelo abrange desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, com foco em autonomia e preparação para avaliações nacionais.



Website: https://blog.plataformaaz.com.br

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