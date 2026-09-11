Transporte de cargas tem desafios de custos e eficiência

O Dia Nacional do Transportador Rodoviário de Carga, celebrado em 17 de setembro, coloca em evidência uma atividade essencial para o funcionamento da economia brasileira. O transporte rodoviário conecta produtores, indústrias, centros de distribuição, comércio e consumidores e exerce papel estratégico em um país de dimensões continentais e com forte dependência das rodovias para a movimentação de mercadorias.

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Para as empresas de transporte rodoviário de carga, o cenário reúne desafios que interferem diretamente na formação dos custos logísticos. Condições das estradas, preço dos combustíveis, manutenção dos veículos, carga tributária, disponibilidade de mão de obra e necessidade de renovação da frota estão entre os fatores que exigem atenção permanente do setor. A discussão ganha relevância diante do impacto que a logística exerce sobre os preços dos produtos e sobre a competitividade das empresas brasileiras.

Infraestrutura e segurança estão no centro das discussões

A qualidade da malha rodoviária tem relação direta com o desempenho das operações de transporte. Trechos em condições inadequadas podem elevar o tempo das viagens, aumentar despesas de manutenção e consumo de combustível e ampliar os riscos para motoristas e demais usuários das estradas. Para o setor, políticas de conservação, recuperação e ampliação da infraestrutura são fundamentais para reduzir gargalos e dar maior previsibilidade às operações.

A segurança também permanece como uma preocupação para as transportadoras. O combate ao roubo de cargas, a fiscalização das rodovias e as condições adequadas para o trabalho dos motoristas fazem parte de uma agenda que envolve empresas, poder público e demais agentes da cadeia logística.

Renovação da frota e condições para o futuro do setor

Outro ponto que merece atenção é a idade da frota brasileira de caminhões. A renovação dos veículos envolve investimentos elevados e depende de condições econômicas que permitam às empresas substituir unidades antigas por modelos mais eficientes e seguros. O tema também se relaciona às discussões sobre redução de emissões e transição para tecnologias de menor impacto ambiental.

Para o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística de Minas Gerais (Setcemg), Antonio Luis da Silva Junior, o Dia Nacional do Transportador Rodoviário de Carga é uma oportunidade para ampliar o debate sobre as condições necessárias para que o setor mantenha sua capacidade de atender à economia. "O transporte rodoviário de cargas precisa ser tratado como parte estratégica da infraestrutura do país. Quando uma rodovia apresenta problemas, quando os custos operacionais aumentam ou quando faltam condições adequadas de segurança, os efeitos chegam a toda a cadeia produtiva. Por isso, o planejamento do setor precisa considerar infraestrutura, ambiente de negócios e condições de trabalho de forma integrada."

A data também abre espaço para discutir o papel das empresas de transporte na construção de uma logística mais eficiente e preparada para as transformações do mercado. Em Minas Gerais, estado com extensa malha rodoviária e forte atividade industrial, agropecuária e de mineração, o desempenho do transporte de cargas tem impacto direto sobre diferentes setores da economia.

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A agenda do segmento envolve decisões de longo prazo, desde investimentos em infraestrutura e segurança até políticas que favoreçam a modernização das empresas e a formação de profissionais. O Dia Nacional do Transportador Rodoviário de Carga pode, assim, servir como ponto de partida para uma discussão sobre os caminhos necessários para reduzir gargalos logísticos e ampliar a eficiência do transporte no Brasil.