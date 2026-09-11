The Best Coffee abre 63 unidades em dois anos

A The Best Coffee alcançou a marca de 63 unidades comercializadas até setembro do segundo ano de operação, resultado que representa um crescimento de 530% em relação às dez unidades negociadas no primeiro ano, conforme dados divulgados pela própria rede. A companhia ainda projeta chegar a 100 lojas em funcionamento até o fim de 2027.

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O desempenho ocorre em um mercado de franquias que registrou faturamento recorde em 2025. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o franchising brasileiro movimentou R$ 301,7 bilhões no período, alta nominal de 10,5% em relação a 2024, com 202.444 operações em atividade no país. O segmento de alimentação em food service avançou 10,8% no mesmo intervalo.

Ainda de acordo com a entidade, a taxa média de abertura de operações entre as marcas associadas à entidade ficou em 18% ao longo de 2025, ante 7,4% de encerramentos, resultando em saldo positivo de 10,6%. Para 2026, a associação projeta crescimento nominal de 8% a 10% no faturamento do franchising, acompanhado de avanço de 1% a 3% no número de operações em funcionamento.

É nesse cenário que a The Best Coffee aposta em um modelo que combina diferentes categorias de produtos no mesmo ponto de venda. A proposta três em um reúne cafeteria, empório e espaço de presentes, ampliando as possibilidades de consumo no estabelecimento e distribuindo o faturamento entre diferentes frentes. Na prática, o mesmo espaço pode atender desde o consumo de cafés e refeições leves até a compra de produtos de empório e itens para presente.

A expansão é conduzida pelo CEO Igor Souza e pelo CCO Felipe Lima, que reúnem experiência em estruturação de negócios, formação de equipes e desenvolvimento comercial. Antes de fundar a The Best Coffee, Souza liderou uma operação de recuperação de crédito que, segundo a empresa, chegou a mais de 100 colaboradores e R$ 17 milhões de faturamento anual. O executivo também atuou por 13 anos na Polishop, onde foi eleito o melhor coordenador do Brasil em 2011.

Para os fundadores, parte do ritmo de crescimento está relacionada à aplicação, no setor de cafeterias, de processos comerciais e de gestão desenvolvidos ao longo de suas trajetórias profissionais.

“O mercado costuma olhar apenas para o momento em que uma marca ganha visibilidade e chega a dezenas de lojas, como se tivesse surgido do zero. Na The Best Coffee, ninguém começou do zero. Trouxemos para o setor de cafeterias uma estrutura de recrutamento, processos comerciais e cultura de indicadores que já dominávamos em outros negócios”, explica Igor Souza, CEO da The Best Coffee.

Estratégia comercial dos dois lados do balcão

O crescimento da rede foi apoiado por uma estratégia que atua tanto na aquisição de novos franqueados quanto na preparação das unidades para gerar demanda e experiência de consumo.

No lado da franqueadora, a companhia estruturou o time comercial e passou a utilizar análise de dados, inteligência artificial, growth e performance para ampliar e qualificar a captação de potenciais investidores. “A proposta é utilizar essas ferramentas para acompanhar o processo comercial e identificar oportunidades de expansão”, frisa o CCO da rede, Felipe Lima.

Nas unidades, informa ele, o trabalho envolve marketing, branding e experiência do cliente (CX), com elementos definidos ainda na etapa de concepção do projeto arquitetônico e do layout das lojas. “A combinação das duas frentes busca criar um ciclo de expansão: enquanto a estrutura comercial contribui para a entrada de novos franqueados, a evolução das primeiras unidades ajuda a consolidar a percepção de marca e a confiança de potenciais investidores”, completa.

Igor Souza revela que a empresa já tinha experiência na montagem de times comerciais voltados à conversão, na estruturação de operações e no acompanhamento de indicadores. O desafio, na avaliação do executivo, foi transportar esse conhecimento para o mercado de cafeterias e transformá-lo em um modelo que pudesse ser replicado em diferentes unidades.

“Nós já sabíamos montar times comerciais voltados para conversão, estruturar operações e trabalhar com indicadores. O desafio foi levar essa expertise para um mercado com uma demanda de consumo muito forte e transformar isso em um modelo de expansão replicável”, ressalta.

Meta de 100 lojas até o fim de 2027

Com 63 unidades comercializadas nos dois primeiros anos, a The Best Coffee entra em uma nova etapa de expansão, com foco na abertura das operações já negociadas e na continuidade da captação de novos franqueados. A meta é chegar a 100 lojas em funcionamento até dezembro de 2027, ampliando a presença da marca em diferentes regiões do país.

A empresa também estabelece como ambição figurar entre as maiores redes de cafeterias do Brasil nos próximos cinco anos, com ampliação da cobertura territorial e consolidação do modelo três em um.

“Chegar a este resultado em apenas dois anos mostra que encontramos uma combinação muito forte entre modelo de negócio, estratégia comercial e experiência do consumidor. Mais do que crescer em número de franquias, nosso foco desde o início foi construir uma operação replicável, com processos, indicadores e suporte para que cada nova unidade consiga evoluir de forma consistente. Agora, nosso desafio é transformar essa velocidade de expansão em presença nacional e chegar a 100 lojas em funcionamento até o final de 2027”, afirma Souza.

Sobre a The Best Coffee



Fundada em 2024, a The Best Coffee atua no modelo de franquias com unidades que integram cafeteria, empório e espaço de presentes em um único ponto de venda. O investimento inicial para abertura de uma unidade parte de R$ 49 mil, segundo informações da empresa.

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Para mais informações, basta acessar: https://thebestcoffee.com.br/?