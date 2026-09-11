Takeat multiplica 30 vezes a receita após migrar para a AWS

A digitalização de pequenos negócios tem se consolidado como um dos principais vetores de crescimento econômico no Brasil. Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) apontam que empresas que adotam tecnologias digitais têm, em média, 26% mais chances de aumentar sua receita. No setor de alimentação, essa transformação é ainda mais visível: restaurantes, cafeterias e bares que investem em gestão digital conseguem reduzir custos, otimizar operações e escalar com mais segurança.

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Um exemplo prático desse movimento é a Takeat, startup que desenvolve um software de gestão para o setor de food service. A empresa identificou uma dor específica do segmento: negócios enfrentam picos de demanda intensos, como no horário do almoço, quando os restaurantes ficam lotados, e períodos de ociosidade, o que exige uma infraestrutura capaz de se adaptar rapidamente.

No entanto, o crescimento da Takeat trouxe um desafio técnico. A plataforma, que funcionava como um monólito, começou a apresentar problemas de escala. Quedas frequentes e indisponibilidades de sistema comprometiam a experiência dos clientes e limitavam a expansão do negócio.

Foi nesse momento que a empresa buscou a KXC Tecnologia, parceira AWS Advanced Tier especializada em pequenas e médias empresas. A KXC conduziu a migração da infraestrutura da Takeat para a Amazon Web Services (AWS), adotando uma arquitetura baseada em serviços serverless, que crescem automaticamente conforme a demanda.

"Depois que migramos para a AWS e colocamos a KXC como parceira, nossa receita cresceu mais de 30 vezes e nossa base de clientes aumentou 22 vezes", afirma Miguel Carvalho, CEO da Takeat.

O impacto da migração foi além dos números. A Takeat passou a oferecer uma plataforma mais estável, capaz de suportar mais de 80 mil acessos simultâneos, incluindo restaurantes, consumidores utilizando QR Code para pedidos e integrações com delivery e carteiras digitais de cashback.

Esse crescimento também se reflete na ponta da cadeia produtiva. O Ateliê Clara Azevedo, confeitaria e café localizado em São Paulo, é um dos negócios que utilizam a plataforma da Takeat. Com a digitalização, o estabelecimento substituiu cinco softwares distintos por um único sistema de gestão, simplificando processos e melhorando a experiência dos clientes.

"Essa cadeia de impacto mostra como a tecnologia em nuvem não beneficia apenas a empresa que a adota, mas todo o ecossistema ao seu redor", comenta Alex Assis, CTO da KXC. "Quando um pequeno negócio tem acesso a uma infraestrutura robusta e com preços acessíveis, ele cresce, e esse crescimento se propaga para seus clientes e parceiros."

O caso da Takeat evidencia um movimento crescente no mercado brasileiro: a nuvem deixou de ser um privilégio de grandes corporações e se tornou uma ferramenta acessível para pequenos negócios que buscam escalar com eficiência. Segundo levantamento da AWS, empresas de pequeno e médio porte que migram para a nuvem reduzem em até 40% os custos com infraestrutura e ganham agilidade para inovar.

Para o setor de food service, essa transformação é especialmente relevante. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABrasel), o mercado movimenta mais de R$ 400 bilhões por ano no Brasil e emprega milhões de pessoas. A digitalização, nesse contexto, não é apenas uma vantagem competitiva: é uma necessidade para quem quer crescer de forma sustentável.

A história da Takeat, viabilizada pela parceria entre a KXC e a AWS, mostra que a nuvem pode ser o alicerce para que pequenos negócios se tornem grandes players em seus segmentos. E o impacto vai além da empresa: beneficia clientes, fornecedores e toda a cadeia produtiva.

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Para assistir ao case completo da Takeat, basta acessar o vídeo publicado na matéria ou clicar aqui.?