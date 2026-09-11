Redata vai à sanção e destrava obras de data centers

O Congresso Nacional concluiu em 3 de setembro de 2026 a votação do pacote que viabiliza o Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter (Redata). Em 1º de setembro, o Senado aprovou o Projeto de Lei 278/2026, que suspende tributos federais sobre a compra de equipamentos de tecnologia da informação destinados a esses empreendimentos, entre eles o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). Dois dias depois, os senadores aprovaram o PLP 74/2026, que afasta travas fiscais e libera o regime ainda neste ano. Os dois textos seguem para sanção.

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Para Bruno Nakamura, sócio-fundador da Pisos Elevados Brasil, a corrida por capacidade instalada no país tem origem no perfil de consumo digital brasileiro. “Durante muito tempo, esse consumo foi atendido por servidores instalados fora do país: o dado atravessava o oceano e voltava. Com streaming, inteligência artificial e serviços em tempo real, a latência deixou de ser detalhe técnico e virou problema de negócio. A resposta do mercado foi trazer o processamento para perto de quem consome”, afirma o executivo. A TIC Domicílios 2025 registra acesso à rede em 86% dos domicílios.

A geografia explica parte do movimento. Na praia do Futuro, em Fortaleza, 16 cabos submarinos respondem por perto de 90% do tráfego internacional de dados do Brasil, segundo o NIC.br. Foi no Complexo do Pecém que a ByteDance, dona do TikTok, decidiu instalar seu primeiro centro de dados da região, com aporte anunciado acima de R$ 200 bilhões, segundo o Governo do Ceará. “O Nordeste reúne três coisas que raramente aparecem juntas: conectividade internacional, energia renovável abundante e terreno disponível”, observa Nakamura.

O mercado, porém, segue concentrado. Levantamento da JLL, divulgado pela Forbes, aponta 706 MW instalados no primeiro semestre de 2026, com São Paulo respondendo por 38% dos megawatts nacionais. A revisão das previsões de carga de EPE, ONS e CCEE projeta salto na demanda elétrica do segmento de 304 MW médios em 2026 para 3.457 MW médios em 2030.

O deslocamento dos investimentos, contudo, não foi acompanhado pela cadeia especializada. “Conectividade, energia e capital chegaram ao Nordeste, mas a infraestrutura especializada de obra continua concentrada no Sudeste”, diz o sócio-fundador. “Quem investe bilhões em um data center precisa de um fornecedor perto da obra. Proximidade, nesse mercado, é prazo, agilidade de mobilização e reposição garantida ao longo da vida da operação”, completa.

Exigências técnicas das salas de dados

O piso elevado é um sistema a seco de placas modulares sobre pedestais, que cria um vão livre acima da laje. Esse plenum abriga cabeamento e alimentação elétrica e viabiliza a climatização por insuflamento de ar pelo próprio piso.

A capacidade estrutural é o primeiro parâmetro, e o especialista sustenta que a norma nacional não basta em grandes projetos. “A NBR 11802 é de 1991 e trabalha, para carga concentrada, na faixa de 4.400 newtons, cerca de 450 quilos no centro da placa, com flecha admitida de 3,6 milímetros. Sistemas fabricados no padrão europeu, referenciados na EN 12825, chegam a patamares de até cerca de 2.000 quilos com flecha limitada a 2,5 milímetros”, detalha. Um rack de alta densidade, acrescenta, pode superar uma tonelada apoiado em quatro rodízios.

O fator seguinte é o aterramento, resultado do revestimento condutivo, da continuidade elétrica da estrutura e da conexão à malha de referência de sinal. A cola aplicada em fábrica decide o desempenho. “Se ela não for condutiva, interrompe o caminho da carga e o revestimento deixa de cumprir função alguma. É o tipo de erro que não aparece em inspeção visual e que compromete a proteção contra descarga eletrostática, que, em ambiente de equipamento sensível, não causa desconforto: queima componente”, descreve.

O executivo cita ainda a detecção de incêndio abaixo do piso, já que o plenum concentra energia e cabeamento em espaço fechado. “O que separa especificação de promessa é o ensaio em laboratório independente. Cabe a quem contrata exigir o laudo, não apenas a declaração de conformidade do fornecedor”, pondera.

Atendimento fora do eixo Sudeste

Fora do eixo Rio de Janeiro e São Paulo, obras de missão crítica costumam recair sobre fornecedores generalistas ou equipes deslocadas do Sudeste, arranjo que encarece o frete e alonga prazos de obra. “Data center opera 24 horas por dia. Quando surge uma demanda, o operador não pode esperar uma equipe atravessar o país”, sintetiza Nakamura.

A Pisos Elevados Brasil informa manter unidades próprias em 18 endereços, de Manaus a Porto Alegre, com mais de mil projetos entregues e linhas em aço, ardósia, granito, cimentício, quartzito e vidro.

Para o porta-voz, o gargalo seguinte combina capacidade industrial e critério de especificação. “Hoje se especifica piso metálico em ambientes que não têm nenhuma exigência de dissipação eletrostática: corredores, áreas administrativas, andares corporativos, escritórios sem equipamento sensível. É material técnico aplicado onde não existe problema técnico”, avalia. “Corrigir isso libera capacidade da indústria nacional justamente para onde ela é insubstituível: a sala de dados”, complementa.

Com o Redata à espera de sanção e a interiorização dos aportes em curso, a pressão tende a alcançar toda a cadeia ligada a ambientes críticos, do projeto elétrico ao acabamento das salas técnicas.

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