Eutelsat e Grupo W Com ampliam parceria de longo prazo para impulsionar serviços de televisão de última geração no México

A Eutelsat (ISIN: FR0010221234 — Euronext Paris/Bolsa de Valores de Londres: ETL) anunciou hoje a prorrogação e a expansão de sua parceria de longa data com a StarTV, empresa do Grupo W Com e uma das principais provedoras de TV direta ao domicílio (DTH) no México. A parceria permitirá a prestação contínua de serviços de TV via satélite e de última geração por meio do satélite EUTELSAT 117° Oeste B.

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Segundo o contrato plurianual renovado, a StarTV ampliará a utilização da capacidade do satélite EUTELSAT 117° Oeste B para apoiar o crescimento contínuo de seu portfólio de serviços, incluindo TV direta para o lar, iniciativas de conteúdo educacional e NVOD (Near Video On Demand) sobre IP em todo o México. Essa colaboração reflete a importância cada vez maior da infraestrutura de satélites para a evolução dos serviços de televisão e para a inclusão digital no país.

Conforme a demanda por conteúdo de alta qualidade e serviços digitais evolui, a infraestrutura de satélite da Eutelsat permanece fundamental para garantir serviços confiáveis, escaláveis e de amplo alcance. O acordo reforça a importância da posição orbital de 117° oeste para o México e a América Latina, apoiando emissoras e operadoras com recursos de distribuição de alto desempenho.

Jean-François Fallacher, CEO da Eutelsat, comentou: “Essa parceria ampliada com o Grupo W Com demonstra como a tecnologia via satélite continua evoluindo em sintonia com as mudanças no cenário de vídeo, ampliando o acesso a entretenimento de alta qualidade e serviços digitais em todo o México, ao mesmo tempo que impulsiona a inovação no mercado de televisão do país.”

Jose Aguirré Campos, CEO do Grupo W Com, acrescentou: “Essa parceria nos permitiu não apenas oferecer serviços de TV por assinatura de baixo custo no México, mas também ampliar nosso portfólio de serviços e inovar para agregar valor à nossa oferta e nos diferenciar de nossos concorrentes. Acreditamos firmemente na necessidade de nos reinventarmos em um setor que exige isso constantemente, e a Eutelsat tem trabalhado lado a lado com nossa equipe para lançar novos serviços, como o NVOD (Near Video On Demand) via transmissão, que acreditamos que ajudará a reduzir a taxa de cancelamento e dará aos nossos clientes a oportunidade de ter acesso a filmes e programas de TV, especialmente em locais remotos onde não há provedores de serviços de internet (ISPs) acessíveis.”

Sobre a Eutelsat

A Eutelsat é líder global em comunicações via satélite e fornece serviços de conectividade e radiodifusão em todo o mundo. Em 2023, a empresa se formou a partir da combinação com a OneWeb, tornando-se a primeira operadora de satélites totalmente integrada GEO-LEO. Ela possui uma frota de 31 satélites geoestacionários (GEO) e uma constelação de mais de 600 satélites em órbita baixa da Terra (LEO). A empresa atende às necessidades de clientes em quatro setores principais: vídeo — segmento no qual distribui cerca de 5.800 canais de televisão —, além dos mercados de conectividade em rápido crescimento: conectividade móvel, conectividade fixa e serviços governamentais. Seu conjunto exclusivo de ativos em órbita e infraestrutura terrestre permite à empresa oferecer soluções integradas para atender às demandas de clientes globais. A companhia está sediada em Paris e emprega mais de 1.600 pessoas em mais de 75 países. A empresa está comprometida em fornecer conectividade segura, resiliente e ambientalmente sustentável para ajudar a reduzir a exclusão digital. A companhia está listada na Bolsa de Valores Euronext Paris (ticker: ETL) e na Bolsa de Valores de Londres (ticker: ETL).

Saiba mais em www.eutelsat.com

AVISO LEGAL

As declarações prospectivas contidas neste documento têm caráter meramente ilustrativo e se baseiam nas opiniões e premissas da administração vigentes na data de sua elaboração. Tais declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. A título de exemplo, esses riscos incluem: aqueles relacionados à crise de saúde; os operacionais, decorrentes de falhas em satélites, de seu baixo desempenho ou da impossibilidade de implementar o plano de implantação conforme o planejado e dentro do prazo previsto; os relacionados à tendência do mercado de telecomunicações via satélite, decorrentes do aumento da concorrência ou de mudanças tecnológicas que afetem o mercado; os relacionados à dimensão internacional dos clientes e das atividades do grupo; os relacionados à adoção de normas internacionais de coordenação de frequências; e os financeiros, relacionados, entre outros aspectos, à garantia financeira concedida ao fundo de pensão fechado da organização intergovernamental, bem como ao risco cambial. A Eutelsat Communications isenta-se expressamente de qualquer obrigação ou compromisso de revisar ou atualizar quaisquer projeções, previsões ou estimativas contidas neste documento, a menos que seja exigido pela legislação aplicável, para refletir qualquer mudança nos eventos, condições, premissas ou circunstâncias nas quais tais declarações se baseiam. As informações contidas neste documento não se baseiam em fatos históricos e não devem ser interpretadas como garantia de que os fatos ou dados mencionados ocorrerão. Elas se baseiam em dados, premissas e estimativas que o grupo considera razoáveis.

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