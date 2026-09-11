AI/R Compass UOL conquista dois prêmios na Premiação Impacto Brasil 2026

SÃO PAULO, Sept. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI/R Compass UOL foi reconhecida com dois prêmios na Premiação Impacto Brasil 2026, realizada em 1º/9, no Pavilhão da Bienal do Ibirapuera, em São Paulo, como parte da programação do Agile Trends 2026, um dos principais encontros brasileiros de gestores, líderes e equipes de tecnologia, inovação e gestão. Os projetos premiados foram desenvolvidos em parceria com a Poliedro Educação e a CNP Seguros Holding Brasil.

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“Os dois cases premiados partem de contextos diferentes, mas chegam ao mesmo ponto: a tecnologia só entrega valor quando está a serviço de um problema real de negócio. Reconhecimentos como esse reforçam que estamos no caminho certo e nos motivam a seguir nessa direção”, afirma Gil Torquato, CEO e Chairman da AI/R.

Com a Poliedro Educação, o case “Supernova: Agentic AI para escalar a qualidade na produção de conteúdo didático” aplicou inteligência artificial agêntica ao processo de produção de material educacional. Já com a CNP Seguros Holding Brasil, o projeto envolveu a modernização de 205 serviços para a nuvem AWS, com foco em redução de custos e no uso de inteligência artificial.

A Premiação Impacto Brasil reconhece organizações que transformam gestão em resultados concretos, com foco em liderança, inovação, capacidade de execução e transformação organizacional. Com os dois reconhecimentos deste ano, a AI/R Compass UOL soma 13 conquistas na premiação.

Sobre a AI/R

A AI/R é uma empresa de tecnologia especializada em Agentic AI Engineering. Sua abordagem em IA agêntica impulsiona tanto o desenvolvimento de software quanto a transformação estratégica dos negócios, conectando capacidade técnica a resultados concretos e mensuráveis. Essa implementação é conduzida por seus AI Forward Deployed Engineers — especialistas com profundo conhecimento técnico e visão de negócio, capazes de converter complexidade em impacto sustentável. Com plataformas proprietárias de IA e uma rede de parceiros estratégicos, a AI/R amplia o potencial da inteligência humana, impulsiona organizações de todos os setores e estabelece novos padrões de inovação, eficiência e produtividade empresarial.

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Caroline Randow, caroline.randow@aircompany.ai

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9825326)