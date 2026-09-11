Hierarquia de risco aumenta produtividade na intralogística

O crescimento do e-commerce e a aceleração dos fluxos em centros de distribuição impõem um novo desafio logístico: como ampliar a velocidade das operações de armazenagem sem aumentar o risco de acidentes? Ou como garantir segurança sem prejudicar a produtividade?

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Historicamente, as tentativas de elevação do ritmo operacional resultavam no aumento de riscos, como colisões entre empilhadeiras e pedestres, tombamentos de carga e avarias. Já os cuidados para mitigar riscos costumavam reduzir a velocidade das operações. A resolução desse impasse passa pela análise da hierarquia de riscos e pela aplicação direcionada de tecnologias avançadas.

A hierarquia de riscos orienta a escolha de medidas de controle por ordem de eficácia. No ambiente de armazenagem, onde máquinas e pedestres compartilham o mesmo espaço, a gestão de segurança deve ser feita com controles de engenharia.

É neste ponto que atua a AHM Solution, que associa o mapeamento dos pontos críticos da operação à implementação de tecnologias que funcionam diretamente como controles de engenharia e barreiras automáticas.

Entre as soluções disponibilizadas estão sistemas de detecção de pedestres por campo magnético e por inteligência artificial (como os equipamentos HIT-NOT® e IRIS 860), que detectam pessoas mesmo através de obstáculos e emitem alertas sem depender do contato visual; câmeras 360°; sensores autônomos anticolisão em intersecções cegas; e assistentes ativos de manobra que reduzem a velocidade da máquina diante do risco iminente. Além das tecnologias de segurança, o portfólio inclui acessórios e implementos como garfos telescópicos e sistemas de troca de paletes.

De acordo com Afonso Moreira, CEO da AHM Solution, a combinação entre a hierarquia de risco e engenharia preventiva permite elevar o nível de proteção para além da dependência do fator humano ou de treinamentos administrativos, alinhando as operações a diretrizes internacionais e normas como a NR-12 e a ISO 45001.

"Hoje, produtividade e segurança deixaram de ser vetores excludentes e passaram a ser complementares. É plenamente viável alcançar ganho de eficiência e redução de sinistros de forma simultânea", afirma.

Sobre a AHM Solution

A AHM Solution é uma empresa brasileira especializada no fornecimento de soluções consultivas e tecnologias para produtividade, segurança operacional e integridade de cargas na intralogística e transporte. Com um portfólio que abrange desde a análise de risco e sensores de prevenção de colisões até monitores de impacto, temperatura e sistemas para manipulação de paletes, a empresa atende operadores logísticos e indústrias dos setores alimentício, farmacêutico, automotivo, papel e celulose, entre outros.

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Mais informações estão disponíveis em: https://www.ahmsolution.com.br