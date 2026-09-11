Temporada de baleias movimenta Turismo de Observação

O encontro com baleias em alto-mar, na costa ou mesmo a partir de mirantes vem ganhando espaço entre as experiências de turismo de natureza no Brasil. Entre junho e novembro, diferentes pontos do litoral nacional recebem espécies que migram para águas brasileiras em períodos de reprodução e cuidado com os filhotes, criando oportunidades para viajantes acompanharem de perto um dos espetáculos mais marcantes da vida marinha.

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Conhecido internacionalmente como whale watching, o turismo de observação de baleias já é praticado em mais de 100 países e territórios. Quando realizada de maneira responsável, com respeito à legislação e aos protocolos de aproximação dos animais, a atividade alia lazer, educação ambiental e geração de renda para comunidades locais. No Brasil, destinos de diferentes regiões oferecem experiências que vão de passeios embarcados a pontos de observação em terra firme.

Para Ana de Mattos Brito, Head da Zarpo, agência de viagens online premium do Grupo Bancorbrás, o interesse por experiências ligadas à natureza acompanha uma busca crescente dos viajantes por roteiros que proporcionem momentos de conexão e descoberta. “A temporada de baleias é um ótimo exemplo de como uma viagem pode ir além de conhecer um destino. É uma experiência que envolve contemplação, contato com a natureza e a possibilidade de presenciar um comportamento que não faz parte do cotidiano da maioria das pessoas. O litoral brasileiro tem condições privilegiadas para esse tipo de turismo”, afirma.

Cinco destinos brasileiros para observar baleias:

Ilhabela (SP)

No litoral norte paulista, as baleias-jubarte costumam aparecer durante os meses de inverno, principalmente entre maio e agosto, com maior concentração de registros em junho e julho. Passeios embarcados ampliam as possibilidades de avistamento em áreas próximas ao sul da ilha, enquanto mirantes também podem proporcionar momentos de observação em terra.

Rio de Janeiro (RJ)

Cartões-postais cariocas também podem servir de cenário para o avistamento de baleias-jubarte. Entre junho e agosto, durante o período de passagem desses animais pelo litoral fluminense, há possibilidade de observação em regiões como as Ilhas Cagarras, a Praia Vermelha e São Conrado. Passeios náuticos e atividades voltadas à observação da fauna marinha são alternativas para quem deseja aumentar as chances de encontrar os animais. A experiência ainda permite contemplar a paisagem do Rio a partir do mar.

Vitória (ES)

O litoral capixaba recebe baleias-jubarte entre junho e novembro, período em que os animais migram para águas mais quentes para reprodução e criação dos filhotes. A proximidade das áreas de ocorrência em relação à costa favorece tanto a observação embarcada quanto a partir de pontos do litoral.

Praia do Forte (BA)

Entre julho e outubro, as águas próximas à Praia do Forte, no litoral baiano, tornam-se cenários para a passagem das baleias-jubarte. O destino é uma das referências nacionais para quem deseja realizar passeios de observação, com embarcações que seguem para áreas onde os animais costumam ser encontrados.

Imbituba (SC)

No litoral sul de Santa Catarina, a protagonista é a baleia-franca-austral. Entre agosto e novembro, mães e filhotes podem ser observados próximos à costa, especialmente em praias e enseadas de Imbituba. Setembro costuma concentrar um número expressivo de avistamentos.

Diferentemente de outros destinos, a experiência pode acontecer sem embarcação: praias como Praia do Rosa, Ribanceira e Itapirubá oferecem pontos estratégicos para acompanhar os movimentos dos animais com o auxílio de binóculos.

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A Zarpo realiza curadoria de hotéis e resorts e reúne, em seu site, opções em destinos que favorecem a observação de baleias. Para quem deseja viver essa experiência, a plataforma oferece a oportunidade de explorar de perto lugares que proporcionam contato com a natureza, turismo de observação responsável e contemplação da vida marinha, descobrindo a beleza e a diversidade de cada região sob uma lente singular.



Para mais informações, basta acessar o site ou entrar em contato pelo telefone (11) 4118-0928.