Gulf e Trackhouse lançam campanha para fãs da MotoGP

Em comemoração aos seus 125 anos da Gulf, a Gulf Oil International e a SuperFile Trackhouse MotoGP Team lançam uma nova campanha voltada aos fãs da equipe. A ação, chamada “Seu número, sua história”, convida o público a compartilhar relatos sobre números que tenham significado especial em suas vidas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As inscrições estão abertas até 16 de setembro e podem ser feitas pelo site da Gulf Oil Brasil. Para participar, os fãs devem indicar o número escolhido e contar a história por trás dele.

Ao todo, até 125 histórias serão selecionadas. Os autores receberão pôsteres de edição limitada Gulf x SuperFile Trackhouse MotoGP Team, assinados pelos pilotos Ai Ogura e Raúl Fernández. Entre os vencedores, um será escolhido para receber uma réplica do macacão de couro Gulf, autografada pelos dois pilotos.

“Meu número atualmente é o 25, mas antes de chegar ao Mundial era o 23, porque nasci em 23 de outubro. Quando cheguei ao Mundial, na Moto3, pedi o 23, mas a MotoGP me deu o 25 porque o 23 e o 24 já estavam ocupados. Hoje, sinto que o 25 faz parte de mim e gosto dele porque, se você marca 25 pontos em um domingo, significa que conseguiu um ótimo resultado”, conta Raúl Fernández, piloto da Trackhouse.

A SuperFile Trackhouse MotoGP Team vive uma temporada de destaque em 2026. A equipe conquistou vitórias com Ai Ogura no Grande Prêmio dos Países Baixos, em Assen, e Raúl Fernández no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em Silverstone.

Desde o início da parceria, em 2025, Gulf e Trackhouse desenvolvem iniciativas com participação direta dos fãs. Na temporada passada, o público foi convidado a votar em uma pintura especial da Gulf, e o design vencedor foi utilizado nos Grandes Prêmios da Indonésia e da Malásia.

Durante a atual temporada, estão previstas novas ações dentro e fora das pistas, voltadas a aproximar os fãs do universo da MotoGP. A parceria entre Gulf e Trackhouse entra em sua segunda temporada neste ano, com a marca novamente presente nas motos da equipe.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fundada em 1901, a Gulf comemora 125 anos em 2026. A marca tem uma trajetória ligada ao automobilismo internacional e mantém sua parceria com a Trackhouse MotoGP Team como parte de sua atuação no esporte a motor.