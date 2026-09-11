Projeto capacita trabalhadores direto nos canteiros de obras
Iniciativa da Veloc Locações surge para qualificar mão de obra em um setor pressionado pela própria expansão, pela automação cada vez mais rápida dos equipamentos e pela busca por menos acidentes de trabalho
compartilhe
A expansão da atividade industrial da construção civil — refletida em indicadores que apontam uma movimentação econômica anual de R$ 4,9 bilhões somente em Alagoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) — aprofunda o desafio da capacitação profissional. Empresários destacam a dificuldade em encontrar trabalhadores como o principal fator que limita a expansão dos negócios do setor, segundo a Sondagem da Construção da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE).
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O avanço da automação amplia essa pressão, já que os equipamentos se tornaram muito mais sofisticados, englobando desde ferramentas eletrônicas de gestão até equipamentos automatizados; empresas brasileiras já contam com modelos BIM (Building Information Modeling) em três dimensões e até drones para fiscalização dos canteiros.
No entanto, a sondagem da FGV também indica as ações que estão sendo tomadas pelas empresas para mitigar o problema; a principal tem sido realizar treinamentos, ou seja, qualificar pessoas.
É o que fez o projeto “Veloc na Sua Obra”, da Veloc Locações, empresa alagoana especializada em locação de equipamentos para construção civil no estado. A iniciativa nasceu de lacunas identificadas na rotina das obras que atende, como falta de acesso a informações técnicas, capacitação especializada e conhecimento sobre as tecnologias mais recentes disponíveis no mercado.
A partir disso, a Veloc ampliou sua atuação para além da locação de máquinas, levando treinamentos certificados, demonstrações práticas e orientações de segurança para dentro dos canteiros de construtoras clientes, com conteúdo adaptado a cada obra visitada.
“Acreditamos que fornecer apenas o equipamento não é suficiente para gerar os melhores resultados em uma obra. O verdadeiro valor está em garantir que a tecnologia seja utilizada da forma correta, segura e produtiva”, afirma o gerente Erick Souza.
Entre as atividades já realizadas estão a capacitação para operação de plataformas elevatórias, o treinamento certificado para trabalho em altura, o uso correto de andaimes e projetos de escoramento, além de orientações sobre compactadores e betoneiras. O projeto já reuniu construtoras, prestadoras de serviços e profissionais de diferentes funções em treinamentos certificados e atividades práticas dentro dos canteiros alagoanos.
As ações têm como objetivo aumentar a produtividade das equipes, reduzir custos operacionais e diminuir retrabalhos, além de disseminar tecnologias construtivas mais recentes.
“A Veloc decidiu levar conhecimento, capacitação e inovação diretamente aos canteiros de obras. Nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento da construção civil em Alagoas, ajudando nossos clientes a construir mais rápido, com mais segurança e maior eficiência”, revela Erick.
Segurança
A necessidade de qualificação também aparece atrelada à segurança do trabalho: a construção ocupa a sexta posição no ranking nacional de acidentes típicos entre as atividades econômicas, conforme levantamento da CBIC em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi).
O mesmo estudo registrou, em 2023, os melhores indicadores de segurança da série histórica do setor, com queda de mais de 30% nos acidentes típicos em relação ao ano anterior, resultado que a CBIC associa, entre outros fatores, a investimentos em qualificação profissional e em gestão de segurança.
“Os acidentes, muitas vezes, decorrem da própria rotina. O operador pula uma etapa de checagem porque nunca viu de perto o risco que ela evita, por exemplo. Quando o treinamento acontece dentro do próprio canteiro, a pessoa entende o motivo e não só a regra descontextualizada”, completa Souza.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Para saber mais, basta acessar o site da Veloc Locações.
Website: https://veloclocacoes.com.br