Projeto capacita trabalhadores direto nos canteiros de obras

A expansão da atividade industrial da construção civil — refletida em indicadores que apontam uma movimentação econômica anual de R$ 4,9 bilhões somente em Alagoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) — aprofunda o desafio da capacitação profissional. Empresários destacam a dificuldade em encontrar trabalhadores como o principal fator que limita a expansão dos negócios do setor, segundo a Sondagem da Construção da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE).

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O avanço da automação amplia essa pressão, já que os equipamentos se tornaram muito mais sofisticados, englobando desde ferramentas eletrônicas de gestão até equipamentos automatizados; empresas brasileiras já contam com modelos BIM (Building Information Modeling) em três dimensões e até drones para fiscalização dos canteiros.

No entanto, a sondagem da FGV também indica as ações que estão sendo tomadas pelas empresas para mitigar o problema; a principal tem sido realizar treinamentos, ou seja, qualificar pessoas.



É o que fez o projeto “Veloc na Sua Obra”, da Veloc Locações, empresa alagoana especializada em locação de equipamentos para construção civil no estado. A iniciativa nasceu de lacunas identificadas na rotina das obras que atende, como falta de acesso a informações técnicas, capacitação especializada e conhecimento sobre as tecnologias mais recentes disponíveis no mercado.

A partir disso, a Veloc ampliou sua atuação para além da locação de máquinas, levando treinamentos certificados, demonstrações práticas e orientações de segurança para dentro dos canteiros de construtoras clientes, com conteúdo adaptado a cada obra visitada.

“Acreditamos que fornecer apenas o equipamento não é suficiente para gerar os melhores resultados em uma obra. O verdadeiro valor está em garantir que a tecnologia seja utilizada da forma correta, segura e produtiva”, afirma o gerente Erick Souza.

Entre as atividades já realizadas estão a capacitação para operação de plataformas elevatórias, o treinamento certificado para trabalho em altura, o uso correto de andaimes e projetos de escoramento, além de orientações sobre compactadores e betoneiras. O projeto já reuniu construtoras, prestadoras de serviços e profissionais de diferentes funções em treinamentos certificados e atividades práticas dentro dos canteiros alagoanos.

As ações têm como objetivo aumentar a produtividade das equipes, reduzir custos operacionais e diminuir retrabalhos, além de disseminar tecnologias construtivas mais recentes.

“A Veloc decidiu levar conhecimento, capacitação e inovação diretamente aos canteiros de obras. Nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento da construção civil em Alagoas, ajudando nossos clientes a construir mais rápido, com mais segurança e maior eficiência”, revela Erick.

Segurança



A necessidade de qualificação também aparece atrelada à segurança do trabalho: a construção ocupa a sexta posição no ranking nacional de acidentes típicos entre as atividades econômicas, conforme levantamento da CBIC em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi).

O mesmo estudo registrou, em 2023, os melhores indicadores de segurança da série histórica do setor, com queda de mais de 30% nos acidentes típicos em relação ao ano anterior, resultado que a CBIC associa, entre outros fatores, a investimentos em qualificação profissional e em gestão de segurança.

“Os acidentes, muitas vezes, decorrem da própria rotina. O operador pula uma etapa de checagem porque nunca viu de perto o risco que ela evita, por exemplo. Quando o treinamento acontece dentro do próprio canteiro, a pessoa entende o motivo e não só a regra descontextualizada”, completa Souza.

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Para saber mais, basta acessar o site da Veloc Locações.