Camila Moutinho leva a moda brasileira de BH ao mundo

O Brasil está cada vez mais presente no repertório visual da moda e da cultura pop internacional. Para além das passarelas, marcas e criadores brasileiros chegam aos palcos, videoclipes, campanhas e turnês de artistas globais. É nesse circuito que atua a mineira Camila Moutinho, stylist que saiu de Belo Horizonte e hoje trabalha nos bastidores de algumas das maiores produções da música internacional.

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Um de seus trabalhos recentes ajuda a traduzir esse movimento. Camila coordenou o desenvolvimento de looks de designers brasileiros para a turnê de Kehlani, cantora norte-americana indicada ao Grammy. Entre os nomes envolvidos estão Dario Mittmann e a Primal Stuff, marca brasileira que também já vestiu artistas como Shakira e Britney Spears.

A atuação acontece em um momento em que Camila identifica uma mudança na maneira como o Brasil é percebido pela indústria internacional. Para ela, características que durante muito tempo ficaram à margem dos códigos dominantes da moda passaram a despertar interesse justamente por oferecerem uma identidade própria.

“Depois de temporadas dominadas pelo minimalismo rígido da clean girl e pela discrição quase monótona do quiet luxury, o público global, principalmente a Geração Z, desenvolveu uma sede por personalidade e expressão individual. Em um momento em que o conservadorismo está em alta, a estética brasileira surge como um respiro: ela é quente, autêntica e criativa”, analisa.

A stylist acompanha essa transformação de uma posição privilegiada: dentro das equipes responsáveis por construir a imagem de artistas que circulam nos principais palcos do mundo. Nos últimos três anos, integrou o time de styling de Anitta em trabalhos que passaram por carnavais, turnê mundial, o MTV Video Music Awards, uma apresentação na NFL, show com The Weeknd em São Paulo e um evento oficial com o Rei Charles III.

Sua experiência internacional inclui, ainda, a turnê mundial GNX, de Kendrick Lamar e SZA, além de produções para o Grammy com Kehlani, FLO e Tinashe. Recentemente, também integrou a turnê latino-americana de Kali Uchis.

Para Camila, o interesse internacional não está restrito a uma tendência passageira ou a elementos visuais facilmente associados ao país. O que chama a atenção é justamente a possibilidade de trabalhar uma estética menos rígida e mais aberta à mistura de referências, materiais, cores e comportamentos.

“A moda brasileira soube pegar carona nessa onda de visibilidade. Ver marcas como PatBo, Artemisi e Vivão vestindo estrelas do calibre de Beyoncé, Katy Perry e SZA em suas turnês mundiais confirma que a nossa moda não é apenas folclórica, mas requisitada e trendy. Nossa capacidade de misturar materiais, texturas e referências culturais diversas criou um ‘tempero’ que o estrangeiro não consegue replicar”, afirma.

De Belo Horizonte para o circuito internacional

Nascida e criada em Belo Horizonte, Camila é formada em Design de Moda pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Começou a carreira ainda jovem nos bastidores de semanas de moda e, aos 21 anos, participou de uma produção com Gisele Bündchen para a Vivara. Aos 24, mudou-se para São Paulo, onde passou a trabalhar com nomes como Ludmilla, Hugo Gloss e Gaby Amarantos, além de realizar produções para Vogue Brasil e Glamour Brasil.

Ao longo da trajetória, Camila transitou por publicidade, editorial, televisão e entretenimento, com trabalhos para grandes marcas e produções como Casamento às Cegas Brasil. Entre 2020 e 2022, também foi responsável pelo setor de styling da Shop2Gether.

Essa experiência abriu caminho para a atuação em grandes produções musicais, nas quais o styling precisa conciliar identidade artística, performance e narrativa visual. Hoje, inserida nesse circuito internacional, Camila também atua como ponte para a moda brasileira, aproximando designers do país de artistas e estruturas de projeção global.

A coordenação do desenvolvimento de looks de criadores brasileiros para Kehlani é um exemplo desse movimento. Para Camila, a presença crescente do país nesses espaços acompanha uma mudança mais ampla na percepção internacional sobre a estética brasileira.

“Parece que o Brasil parou de tentar se encaixar em moldes europeus ou norte-americanos para finalmente celebrar sua própria essência”, resume.

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Para uma profissional que começou nos bastidores da moda em Belo Horizonte e hoje acompanha algumas das maiores produções musicais do mundo, essa transformação é também parte de sua própria trajetória.