Rental Kart ganha espaço em eventos corporativos

O rental kart vem ganhando espaço entre empresas que buscam experiências corporativas diferentes dos encontros tradicionais. A atividade combina esporte, interação e desafios práticos, criando oportunidades para trabalhar a integração de equipes, relacionamento com clientes e desenvolvimento de habilidades comportamentais.

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Nesse cenário, o kart corporativo pode ser utilizado em ações de team building, treinamentos, ativações de marcas e confraternizações. A experiência também pode incluir atividades dentro e fora da pista, de acordo com os objetivos definidos pela empresa.

Segundo Guilherme Putnoki, sócio-proprietário da AMIKA Kart, um dos diferenciais está em proporcionar uma experiência fora do ambiente corporativo convencional. “A experiência acontece fora do ambiente tradicional de salas de hotéis e centros de convenções. Atividades imersivas, como o kart corporativo, estimulam emoção, desafio e conexão entre os participantes”, afirma.

Kart pode ser usado em diferentes ações corporativas

Uma experiência de kart pode atender a diferentes objetivos empresariais, indo além de uma simples confraternização. Entre as possibilidades estão a integração de equipes, relacionamento com clientes B2B, treinamentos comportamentais e ações promocionais para marcas.

“As empresas podem utilizar o kart para diferentes finalidades, como integração de equipes, relacionamento com clientes, treinamentos comportamentais com adrenalina e propósito e ativações de experiência para marcas. Também existem formatos recreativos para reunir o time e oferecer uma alternativa aos tradicionais happy hours de fim de ano”, explica Putnoki.

A programação pode incluir atividades dentro e fora da pista, como treinamento com coach, testes neurossensoriais e briefing de segurança. Com uma estrutura preparada para diferentes perfis de participantes, o evento é adaptado aos objetivos da empresa e proporciona uma experiência organizada e segura.

Experiência ajuda a trabalhar habilidades profissionais

A dinâmica de uma corrida também cria situações que podem ser relacionadas a desafios encontrados no cotidiano profissional. Durante a atividade, os participantes precisam avaliar cenários, tomar decisões e lidar com diferentes situações sob pressão.

“Nos eventos com kart conseguimos estimular a aplicação de conceitos e situações diversas do dia a dia da empresa de uma maneira diferente. Entre eles estão a tomada de decisão sob pressão, trabalho em equipe, gestão de recursos e gestão de pessoas”, destaca Putnoki.

A experiência também favorece a interação entre colaboradores de diferentes áreas, que passam a compartilhar desafios e objetivos em um ambiente fora da rotina profissional.

Evento começa pelo objetivo da empresa

A organização de um evento corporativo de kart parte da necessidade que a empresa pretende atender. O formato pode variar conforme o público, o número de participantes e o objetivo da ação.

“Estruturamos o evento a partir de um objetivo definido, de uma necessidade que a empresa busca atender. Pode ser fortalecer a cultura, gerar fidelização ou estimular a integração. A partir disso, desenvolvemos o evento com foco em team building, relacionamento com clientes, treinamentos comportamentais ou ações promocionais”, explica.

Essa definição ajuda a determinar quais atividades são mais adequadas. Uma ação para colaboradores pode priorizar a integração, enquanto um encontro com clientes pode ter maior foco em relacionamento e experiência de marca.

Segurança orienta a experiência na pista

Como eventos corporativos podem reunir pessoas sem experiência anterior com kart, a segurança, orientação e regras claras fazem parte da estrutura da atividade.

“É fundamental contar com uma equipe qualificada e com foco em segurança, além do desenvolvimento de regras que mitiguem a possibilidade de incidentes. Os eventos são realizados somente em kartódromos com equipamentos de segurança e infraestrutura”, afirma Putnoki.

Dessa forma, participantes com diferentes níveis de familiaridade com a modalidade podem vivenciar a experiência de maneira orientada.

Kart muda o formato das confraternizações

Para as empresas, o kart também representa uma alternativa aos encontros baseados apenas em alimentação e interação social. A atividade coloca os participantes diante de uma experiência prática e diferente da rotina.

“A ideia é não ser só mais um comes e bebes, mas entregar uma experiência de um dia de piloto, com segurança. O participante vivencia uma atividade diferente e leva consigo uma lembrança que vai além de uma confraternização tradicional”, comenta Putnoki.

A experiência também pode contar com cobertura profissional de fotos e vídeos, permitindo registrar o evento e gerar materiais para comunicação interna, redes sociais e ações institucionais.

Planejamento influencia o resultado da ação

Antes de organizar um evento corporativo de kart, é importante compreender o perfil dos participantes e definir claramente o objetivo da ação.

“O primeiro ponto é entender o perfil do cliente: média de idade, estilo, comportamento e gostos. Depois, é necessário definir claramente o objetivo: fidelização, apresentação de um produto, fortalecimento de relacionamento ou desenvolvimento de alguma habilidade do time”, orienta Putnoki.

A partir dessas informações, a empresa pode escolher uma dinâmica capaz de gerar envolvimento real. Estrutura, segurança e uma equipe qualificada também precisam estar entre as prioridades. Outro recurso é a cobertura profissional do evento. Fotos e vídeos ajudam a preservar a experiência e podem gerar conteúdo institucional para a empresa.

Com uma proposta que combina esporte, interação e experiências personalizadas, o kart corporativo se apresenta como uma alternativa para empresas que desejam integrar equipes, fortalecer relacionamentos e criar momentos diferentes da rotina.

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Para conhecer as experiências corporativas oferecidas pela AMIKA Kart, basta acessar: https://amika.com.br/corporativo/