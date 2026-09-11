Grupo Bild é finalista do buildingSMART openBIM® Awards 2026

O Grupo Bild, que reúne as empresas Bild Desenvolvimento Imobiliário e Vitta Residencial Construtora e Incorporadora, está entre os finalistas do BuildingSMART openBIM® Awards 2026, uma das principais premiações internacionais voltadas à aplicação de tecnologia e processos digitais na construção civil. O Grupo é o único representante da América Latina na edição deste ano e disputa a categoria Design for Buildings (Projeto para Edifícios) com construtoras do Japão e da França.

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O projeto selecionado é baseado no empreendimento Vitta Parque Veredas, lançamento da Vitta Residencial em Uberaba (MG), e tem como foco a aplicação de um fluxo de trabalho openBIM® escalável para projetos de habitação social. Na categoria, o grupo brasileiro concorre com a japonesa Takenaka Corporation, uma das principais construtoras do país, e a francesa AREP Groupe, com um projeto relacionado à estação ferroviária do aeroporto de Nice. A indicação coloca uma iniciativa desenvolvida no Brasil ao lado de grandes projetos de empresas de atuação internacional. Ao todo, 22 projetos estão entre os finalistas da premiação, distribuídos em sete categorias.

Para José Luiz Neto Camarero, Co-CEO do Grupo Bild, a indicação representa também o reconhecimento de uma tecnologia desenvolvida e aplicada a partir da realidade brasileira. “Essa indicação mostra que um trabalho desenvolvido no contexto nacional pode alcançar uma avaliação internacional. Mais do que o reconhecimento, estar entre os finalistas permite colocar o Grupo Bild e o Brasil em uma discussão global sobre como a tecnologia pode tornar os processos da construção mais precisos, integrados e eficientes.”

Tecnologia aplicada à habitação



O trabalho apresentado pelo Grupo Bild parte do conceito de BIM (Building Information Modeling), processo que permite reunir, em modelos digitais, não apenas a representação tridimensional de um empreendimento, mas também informações relacionadas aos seus diferentes elementos e etapas de desenvolvimento.

Na prática, o processo permite simular a construção, compatibilizar diferentes disciplinas, antecipar possíveis conflitos e obter quantitativos mais precisos para o orçamento. No caso da Vitta, o trabalho também envolve a padronização de tipologias de habitação social e a criação de modelos em IFC, formato aberto que permite a utilização e a troca de informações entre diferentes softwares.

Fluxo aberto e integrado



Segundo Juliano Mattos Diaz Couto, diretor de Produto, Gestão Técnica e Engenharia Digital do Grupo Bild, a adoção do conceito de openBIM® permite que diferentes softwares sejam utilizados dentro de um mesmo fluxo de trabalho, sem restringir os projetistas a uma única plataforma. “O objetivo é garantir que as informações sejam estruturadas de maneira padronizada e possam ser utilizadas pelas diferentes áreas envolvidas no empreendimento, permitindo, inclusive, uso de IA.”

Esse fluxo reúne soluções de empresas especializadas em tecnologia para a construção, entre elas Oracle, Graphisoft e Solibri. As ferramentas são utilizadas em diferentes etapas, da elaboração e organização dos modelos à verificação das informações e compatibilização dos projetos.

Na prática, o modelo permite identificar possíveis conflitos entre as diferentes disciplinas ainda na fase de desenvolvimento, antes da execução da obra. De acordo com o diretor, a antecipação desses problemas contribui para reduzir retrabalho, proporcionar mais precisão aos quantitativos e orçamentos e aumentar a previsibilidade do processo de construção. “Com as diferentes disciplinas estruturadas em um mesmo modelo, é possível identificar conflitos entre elementos do projeto e corrigir problemas ainda na fase de desenvolvimento”, complementa Juliano.

Ganho de escala e precisão



Gustavo Oliveira, Gerente de Engenharia Digital, explica que a escolha do Parque Veredas como case para a premiação está relacionada à aplicação dessa metodologia em um empreendimento de habitação social. “O projeto utiliza tipologias padronizadas que podem ser adaptadas às características de diferentes cidades, reduzindo etapas de desenvolvimento e permitindo maior agilidade na elaboração dos projetos."

Segundo ele, a metodologia aplicada e o desenvolvimento do projeto contaram com a participação das equipes de Gestão Técnica e Produto do Grupo Bild. Entre os profissionais envolvidos, estão os integrantes de sua equipe direta na área de Engenharia Digital: Vinicius Reis, Vinicius Garcia, Gisely Quirino, Manuela Centorbi e Fábio Anselmo.

Final em Tóquio



Os finalistas apresentarão seus projetos a um júri internacional no dia 7 de outubro, durante o buildingSMART International Summit - Tokyo 2026. A cerimônia de premiação será realizada no dia seguinte, 8 de outubro, em Tóquio, no Japão.

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O buildingSMART openBIM® Awards reconhece projetos, pesquisas e tecnologias que demonstram a aplicação de padrões abertos e interoperabilidade no ambiente construído. A edição de 2026 reúne trabalhos de organizações de diferentes países e áreas da construção, incluindo projetos de edifícios, infraestrutura, pesquisa e tecnologia.