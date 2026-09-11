Waví: brasilidade como potência no marketing de influência

Em um mercado de influência cada vez mais disputado e diante do avanço da inteligência artificial e da padronização dos conteúdos, a Waví nasce com uma proposta clara: transformar autenticidade, brasilidade e regionalidade em estratégia de negócios. Comandada por Bruno Lima, Ludmila OG, Marly Abdalla e Talita Rock, a agência de marketing de influência busca aproximar marcas e criadores a partir de um olhar que considera não apenas números e alcance, mas também origem, cultura, comportamento e representatividade.

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A história da Waví começou anos atrás, a partir da parceria entre Bruno Lima e Thaynara OG. O trabalho desenvolvido com a influenciadora maranhense ajudou a consolidar uma visão de mercado baseada em responsabilidade, identificação e respeito às origens. Para Bruno, a trajetória mostrou que um criador não precisa abandonar sua identidade para alcançar grandes marcas.



“Os influenciadores, quando faziam sucesso, diziam que tinham que vir para São Paulo, e a Thaynara mostrou uma curva diferente. Ela não precisa sair de onde está para fazer sucesso, ganhar dinheiro ou dar certo para as marcas. E mais: ela não precisa neutralizar o sotaque, mudar o jeito de se vestir para também ser sucesso”, afirma Bruno.

A experiência também levou a Waví a ampliar sua atuação. O que começou como uma parceria individual passou a ser pensado como uma empresa capaz de representar talentos de diferentes regiões e, ao mesmo tempo, ajudar marcas a entenderem a diversidade do mercado brasileiro.



Da comunicação à construção de carreiras



A trajetória de Ludmila OG também ajuda a explicar o olhar estratégico que sustenta a Waví. Formada em Publicidade e Propaganda pela Mackenzie, ela descobriu o universo da comunicação ao acompanhar de perto a transformação da carreira da irmã, Thaynara OG, até receber, durante a pandemia, o convite de Bruno para ajudá-lo na gestão de talentos. O que começou como uma operação com um talento e três pessoas cresceu para uma estrutura com 25 talentos e 15 profissionais, dando origem à Waví. A experiência fez Ludmila ampliar sua visão sobre o papel do marketing de influência e sobre a própria gestão de carreira dos creators.



“Construir a Waví me fez compreender que o marketing de influência poderia ser muito maior do que a lógica de venda pela venda. Comecei a enxergar o creator como parte do ciclo de vida de um produto, uma marca e uma estratégia de comunicação”, afirma Ludmila. À frente da criação e do conteúdo da agência, ela passou a atuar também no desenvolvimento estratégico das carreiras dos talentos, ao lado dos sócios Bruno e Marly. “Meu olhar passou a estar voltado para como transformar relevância em longevidade: como aproveitar o hype, mas também construir uma trajetória madura, sustentável e profissional para o creator.”



Mulheres à frente de diferentes áreas da empresa



A estrutura da Waví também tem como característica a atuação de mulheres em posições estratégicas. Ludmila OG está à frente da

criação e do conteúdo; Marly Abdalla responde pelas áreas administrativa, financeira e jurídica; e Talita Rock chega como sócia para liderar a frente de marketing e contribuir com sua experiência no mercado de influência.



Formada em marketing, Talita construiu uma trajetória que passa pelo entretenimento e pelo marketing de influência. Antes de ingressar na Waví, atuou na produção executiva de grandes shows e passou por empresas como Mynd, Grupo Spark e Suba, onde ocupou posições de liderança. “O Bruno me convidou para embarcar nesse empreendedorismo com eles da Waví, nesse hub de brasilidade, em que juntos conversamos muito sobre como podíamos nos destacar nesse mercado”, conta Talita.

Para ela, a experiência acumulada ao longo dos anos se conecta diretamente com a proposta da agência. “A forma como eles gerenciam os artistas é muito do que acredito: atenção, o trabalho 360º, o olhar para a publicidade, mas também para a estratégia. Temos muitas conquistas pela frente. O nosso trabalho realmente é bem diferente porque temos que entender que o Brasil fala diversas línguas, diversos sotaques e, com esse timão, conseguimos levar para as marcas a maneira correta de falar em cada região”, afirma.



Na área administrativa e financeira, Marly Abdalla encontrou no marketing de influência um novo caminho profissional depois de experiências no Direito e no turismo. “Hoje, meu trabalho é 100% focado em gestão e administração de profissionais do marketing de influência, pelo qual sou extremamente encantada com as possibilidades que o trabalho nos dá. Sou especialmente apaixonada pela dinâmica que existe, por não termos uma rotina e a cada dia me ver com um novo desafio”, reforça Marly, que está à frente da administração e das finanças, contribuindo para estruturar o crescimento da empresa.

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Autenticidade como ativo em tempos de inteligência artificial



Em um cenário no qual a inteligência artificial amplia a produção de conteúdos e torna cada vez mais fácil reproduzir formatos, a Waví acredita que a singularidade humana se transforma em um dos principais ativos de um criador. “Em tempos de IA, o maior diferencial para ter sucesso hoje é a autenticidade. Isso é o que vai fazer esse criador ser especial e único. Em momentos em que tudo tem que ser igual, quanto mais valor agregado você tiver, mais único você vai ser”, diz Bruno.



Essa visão também orienta a formação do casting da agência. Mais do que números de seguidores ou taxas de engajamento, a Waví busca pessoas que tenham identidade própria, representatividade e responsabilidade sobre aquilo que comunicam. “O que mais me chama atenção para fazer parte do casting são as pessoas originais, que de fato carregam uma representatividade de onde elas são, que tenham um sotaque, uma beleza, uma fala, uma inteligência, mas que consigam transmitir de fato algo único”, afirma Bruno.



Nova fase e expansão nacional



A chegada de Talita Rock à Waví faz parte desse movimento, que pretende unir a experiência dos grandes centros econômicos à expertise construída pela agência em mercados ainda pouco explorados. A meta é consolidar a Waví como uma referência nacional em marketing de influência, com atuação tanto na gestão de carreiras quanto no desenvolvimento de estratégias para marcas que desejam trabalhar o melhor da brasilidade.

