Fenasan 2026 movimenta o mercado de saneamento

Em um momento decisivo para o cumprimento das metas do Marco Legal do Saneamento Básico e com a aceleração dos aportes de infraestrutura em todo o país, a Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp) realiza, de 20 a 22 de outubro de 2026, a 37ª edição da Fenasan – Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente, conjuntamente com o 37º Encontro Técnico AESabesp.

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Consolidada como o principal polo de negócios, inovação, debates técnicos e ponto de encontro do saneamento e meio ambiente nas Américas, a edição de 2026 traz como tema central: “AESabesp 40 anos: conectando pessoas, conhecimento e inovação pelo saneamento”. O evento ocupará 37 mil metros quadrados divididos entre os Pavilhões Verde e Vermelho do Expo Center Norte, reunindo 479 marcas expositoras nacionais e internacionais e uma expectativa de público superior a 40 mil visitantes ao longo dos três dias.

Com forte presença internacional, o evento conta com empresas e representantes da Alemanha, Argentina, Chile, China, Estados Unidos, Holanda, Índia, Israel, Itália, México e Portugal, ampliando as oportunidades de negócios, inovação e intercâmbio de conhecimento.

Para Agostinho Geraldes, presidente da AESabesp, a realização da Fenasan 2026 reflete a movimentação econômico-financeira do setor, mas vai muito além disso. “Estamos entrando em uma fase em que o desafio do saneamento brasileiro não é apenas ampliar investimentos, mas transformar capital em resultados, inovação e melhoria efetiva dos serviços. A Fenasan se consolida como um ambiente estratégico para conectar empresas, operadores, poder público, especialistas e novas tecnologias, criando oportunidades e acelerando soluções. O nosso objetivo é que essa conexão fortaleça toda a cadeia produtiva e ajude o Brasil a avançar, de forma consistente, na direção da universalização”.

Segundo dados do Ministério das Cidades e do Painel de Monitoramento do Novo PAC, a carteira federal voltada diretamente à infraestrutura hídrica, esgotamento sanitário e manejo de águas pluviais soma aproximadamente R$ 61 bilhões no ciclo até 2026. Apenas em 2025, o ministério viabilizou cerca de R$ 22,1 bilhões em investimentos e operações de crédito direcionados ao setor, com destaque para os aportes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no programa Saneamento para Todos, e repasses do Orçamento Geral da União (OGU) para segurança hídrica e contenção de riscos.

Esse fluxo contínuo de projetos repercute de forma direta na indústria de transformação e fornecimento de bens de capital. Levantamentos econômicos do Sistema Nacional das Indústrias de Equipamentos para Saneamento Básico e Ambiental (Sindesam) e da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) apontam que, do volume global de investimentos necessários para a universalização dos serviços até 2033 (estimado em cerca de R$ 900 bilhões), entre 15% e 20% — equivalentes a uma fatia de R$ 130 bilhões a R$ 180 bilhões — correspondem diretamente à aquisição de equipamentos mecânicos, elétricos e sistemas de automação.

A Abimaq, cujo setor de máquinas e equipamentos registrou investimentos próprios superiores a R$ 9,5 bilhões na modernização de plantas fabris em 2025 (Pesquisa Anual de Investimentos / DPE-ABIMAQ), identifica o saneamento como um dos principais eixos de sustentação da carteira de encomendas no mercado interno.

“Diante desse cenário de alta demanda por soluções de engenharia, eficiência energética, redução de perdas de água, automação e economia circular no tratamento de efluentes e lodo, a Fenasan atua como o ponto de encontro entre operadoras públicas e privadas, agências reguladoras, projetistas, academia e fabricantes”, ressalta Pierre Siqueira, diretor de Inovações da AESabesp.

Simultaneamente à feira, o 37º Encontro Técnico AESabesp promoverá mesas-redondas, apresentação de trabalhos técnicos científicos e painéis com especialistas nacionais e internacionais, abordando governança regulatória, financiamento, inteligência de dados aplicada às redes e resiliência climática.

A programação completa e informações sobre inscrições para o Encontro Técnico e credenciamento gratuito para feira estão disponíveis no site https://fenasan.com.br/?

Serviço:

Evento: Fenasan 2026 – Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente / 37º Encontro Técnico AESabesp

Data: 20 a 22 de outubro de 2026

Horário da feira: das 13h às 20h

Horário do Congresso: das 9h às 18h

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Inscrições para o Encontro Técnico e visitação gratuita à feira: https://fenasan.com.br/