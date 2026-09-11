BIC lança promoção com prêmios instantâneos e R$ 100 mil

A BIC lança a promoção “ACENDA A SUA CHAMA COM BIC”, primeira ação promocional nacional da marca voltada à categoria de isqueiros e acendedores no Brasil. A iniciativa acontece de 14 de setembro a 14 de dezembro e combina prêmios instantâneos, sorteios semanais e uma premiação final de R$ 100 mil.

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A promoção tem como foco ocasiões em que os produtos da categoria estão presentes, como churrascos e encontros entre amigos e familiares. A proposta é associar a participação na ação a momentos de convivência e lazer que fazem parte da rotina dos consumidores.

A mecânica conta com diferentes formas de participação. Para concorrer aos prêmios instantâneos, é necessário comprar um isqueiro ou acendedor BIC, acessar o site da promoção e cadastrar uma selfie com o produto. Nessa modalidade, não é necessário apresentar a nota fiscal. Já para participar do sorteio semanal de uma churrasqueira exclusiva BIC, o consumidor deve cadastrar a nota fiscal da compra no site. O mesmo cadastro garante a participação no sorteio final de R$ 100 mil em certificado de ouro.

Entre as premiações estão:

Mil prêmios instantâneos, divididos entre bonés personalizados BIC, kits de utensílios para churrasco e cartões de R$ 750;

Uma churrasqueira exclusiva BIC, sorteada semanalmente;

R$ 100 mil em certificado de ouro no sorteio final.



Um dos prêmios instantâneos foi desenvolvido a partir de uma interação nas redes sociais. O artista João Victor Monteiro publicou um boné inspirado nos produtos da BIC, com espaços destinados a acomodar itens como isqueiro e caneta. A publicação repercutiu entre os usuários e chamou a atenção da marca. A partir da manifestação da comunidade, o boné foi adaptado e incorporado à promoção como um dos prêmios disponíveis aos participantes.

A iniciativa também contempla os estabelecimentos que comercializam isqueiros e acendedores BIC. Para os lojistas, a promoção prevê prêmios semanais de R$ 2 mil e uma premiação final de R$ 25 mil. As condições de participação, certificado de autorização e o regulamento específico para os pontos de venda estarão disponíveis em acendasuachamabic.com.br/lojista.

“Esta é a primeira vez que a BIC realiza uma promoção nacional voltada à categoria de isqueiros e acendedores. A iniciativa foi pensada a partir dos momentos em que esses produtos estão presentes, especialmente em ocasiões de convivência, como churrascos e encontros entre amigos e familiares. A ideia é aproximar a promoção dessas situações de forma leve e conectada ao cotidiano dos consumidores”, afirma Rodrigo Iasi, diretor de marketing da BIC Brasil.

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A promoção “ACENDA A SUA CHAMA COM BIC” estará disponível entre 14 de setembro e 14 de dezembro, com participação pelo site acendasuachamabic.com.br. As condições de participação, regulamentos e certificados de autorização estarão disponíveis no site.

