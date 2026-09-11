Peter Rauch nomeado presidente da Mountain Hardwear

A Columbia Sportswear Company (Nasdaq: COLM), líder em inovação de vestuário, calçados, acessórios e equipamentos para atividades ao ar livre, anunciou hoje que Peter Rauch será o novo presidente da marca Mountain Hardwear. A missão da Mountain Hardwear é incentivar e equipar as pessoas para buscarem caminhos mais selvagens e desafiadores na natureza. Com mais de 30 anos de experiência nesse universo, a Mountain Hardwear continua oferecendo produtos premium — incluindo vestuário técnico, acessórios e equipamentos — para escaladores, montanhistas, esquiadores, praticantes de snowboard e atletas de trilha. Troy Sicotte assumirá uma nova função como vice-presidente global de Vendas da Mountain Hardwear.

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Sr. Rauch deixa o cargo atual de gerente-geral da marca Columbia na América do Norte, trazendo consigo quase 20 anos de experiência de liderança no grupo de marcas da Columbia, profundo conhecimento do setor e uma paixão genuína por atividades ao ar livre.

"Ao longo de sua carreira, Peter construiu parcerias interfuncionais sólidas, desenvolveu equipes de alto desempenho e entregou resultados de negócios expressivos", afirmou Peter Bragdon, presidente da Columbia Sportswear Company. "Sua profunda compreensão do nosso negócio, aliada ao seu compromisso com o setor de atividades ao ar livre e com os consumidores que atendemos, o coloca em uma posição ideal para liderar a Mountain Hardwear em seu próximo capítulo."

Desde que ingressou na Mountain Hardwear, há quase oito anos, e atuou como presidente por cerca de cinco anos, Sicotte desempenhou um papel fundamental no fortalecimento da marca e na construção de uma base sólida para o sucesso futuro. Em sua nova função, ele focará no fortalecimento das relações com o mercado.

"Somos gratos pelas contribuições de Troy e estamos entusiasmados com a liderança que ele continuará trazendo para a marca", disse Craig Zanon, vice-presidente executivo (EVP) de Operações Diretas na Europa e Ásia e de Marcas Emergentes. "Sua vasta experiência no setor, suas fortes parcerias com varejistas e sua perspectiva global o posicionam bem para ajudar a impulsionar a próxima fase de crescimento e sucesso da marca Mountain Hardwear."

"Ao assumir esta nova função, estou entusiasmado com o futuro da Mountain Hardwear e com as oportunidades que temos pela frente. Espero fortalecer os relacionamentos com nossos parceiros de mercado e ajudar a impulsionar o crescimento contínuo da marca", disse Troy Sicotte.

O Sr. Rauch e o Sr. Sicotte assumirão seus novos cargos em 28 de setembro.

Declarações Prospectivas

Este documento contém declarações prospectivas nos termos das leis federais de valores mobiliários, incluindo declarações sobre as expectativas, previsões ou convicções da Empresa em relação ao seu crescimento. Declarações prospectivas frequentemente utilizam termos como "irá", "antecipar", "estimar", "esperar", "deveria", "poderia" e outras palavras ou expressões de significado semelhante, ou fazem referência a datas futuras. As expectativas, convicções e projeções da Empresa são expressas de boa-fé e acredita-se que tenham uma base razoável; no entanto, cada declaração prospectiva envolve diversos riscos e incertezas, incluindo aqueles apresentados neste documento, aqueles descritos no Relatório Anual (Formulário 10-K) e nos Relatórios Trimestrais (Formulário 10-Q) da Empresa sob o título "Fatores de Risco", e aqueles que foram ou possam vir a ser descritos em outros relatórios arquivados pela Empresa, incluindo relatórios no Formulário 8-K. A Empresa não assume qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas após a data deste documento para adequá-las aos resultados reais ou para refletir alterações em eventos, circunstâncias ou em suas expectativas. Novos fatores surgem periodicamente, e não é possível para a Empresa prever ou avaliar os efeitos de todos esses fatores ou a extensão em que qualquer fator, ou combinação de fatores, possa fazer com que os resultados difiram materialmente daqueles contidos em qualquer declaração prospectiva.

Sobre a Columbia Sportswear Company

Columbia Sportswear Company conecta pessoas ativas às suas paixões e é uma inovadora global líder em múltiplas marcas nos segmentos de produtos para atividades ao ar livre (*outdoor*), atividades físicas e estilo de vida, incluindo vestuário, calçados, acessórios e equipamentos. Fundada em 1938 em Portland, Oregon, as marcas da Empresa são comercializadas em 122 países. Além da marca Columbia®, a Columbia Sportswear Company também é proprietária das marcas Mountain Hardwear®, SOREL® e prAna®. Para saber mais, visite os sites da Empresa em www.columbia.com, www.mountainhardwear.com, www.sorel.com e www.prana.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260910333075/pt/

Mary Ellen Glynn

Diretora Sênior de Comunicação Corporativa

Columbia Sportswear Company

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mglynn@columbia.com