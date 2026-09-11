Plano Nacional de Atenção à DPOC aguarda votação no Senado

Está pronto para votação na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal o Projeto de Lei 949/2024, de autoria da deputada Flávia Morais (PDT-GO). O projeto institui o Plano Nacional de Atenção à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), uma condição respiratória progressiva, incurável e fortemente associada ao tabagismo, que hoje acomete cerca de 14 milhões de brasileiros e representa a 5ª maior causa de morte no país.

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Após aprovação na Câmara dos Deputados, a proposta agora tramita no Senado com o objetivo urgente de coordenar uma resposta pública e estabelecer uma política nacional focada na prevenção, diagnóstico precoce, tratamento adequado e melhoria da qualidade de vida dos pacientes assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, a DPOC é a 8ª causa de anos de vida perdidos por incapacidade no país, pressionando o sistema de saúde com hospitalizações frequentes geradas por crises agudas.

Impacto estrutural e econômico para o SUS

A implementação do Plano Nacional previsto pelo PL 949/2024 traz diretrizes claras para transformar o cenário da saúde pública no Brasil, divididas em quatro pilares fundamentais:

Atendimento eficaz e integrado: Garante uma linha de cuidado coordenada, resultando em ganho direto na qualidade de vida dos pacientes.

Redução de custos a longo prazo: Ao focar na prevenção de complicações e na estabilização da doença, o plano evita crises agudas e reduz internações hospitalares.

Conscientização e diagnóstico precoce: Campanhas públicas alertarão a população sobre sintomas como tosse crônica, cansaço e falta de ar, favorecendo a identificação precoce da doença.

Capacitação profissional: O projeto estabelece a qualificação especializada de equipes de saúde para um manejo técnico e humanizado.

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Para os defensores da proposta, a aprovação do PL 949/2024 no Senado é o elo que falta para acelerar o diagnóstico e melhorar o nível de cuidado para os cerca de 14 milhões de brasileiros que sofrem com a doença.