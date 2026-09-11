Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

The LYCRA Company faz sua estreia no Congresso e Exposição de Segurança da NSC

Destaques: Fibras inovadoras que melhoram o conforto, o desempenho e a proteção do trabalhador

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
11/09/2026 07:42

compartilhe

The LYCRA Company, líder mundial no desenvolvimento de soluções em fibras e tecnologia para os setores de vestuário e cuidados pessoais, anunciou hoje sua participação inaugural no Congresso e Exposição de Segurança da NSC, que será realizado de 14 a 16 de setembro em Indianápolis. A empresa também marca a estreia na América do Norte de seu portfólio "FIBERS THATWORK" de soluções inovadoras para vestuário de trabalho, uniformes e equipamentos de proteção individual.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260910025345/pt/

The LYCRA Company will debut its FIBERS THAT WORK portfolio at the NSC Safety Congress & Expo in Indianapolis, highlighting fiber technologies engineered to enhance comfort, durability, visibility, and protection in workwear and protective apparel.

The LYCRA Company will debut its FIBERS THAT WORK portfolio at the NSC Safety Congress & Expo in Indianapolis, highlighting fiber technologies engineered to enhance comfort, durability, visibility, and protection in workwear and protective apparel.

"O conforto é fundamental para o desempenho do vestuário de trabalho", disse Tara Maurer-Mackay, diretora de categoria de produtos, produtos especiais de marca na The LYCRA Company. "Nossas inovações ajudam os trabalhadores a se adaptarem às mudanças nas condições ao longo do dia com fibras que movimentam a umidade para mantê-los secos caso suem, elasticidade que lhes permite se movimentar livremente e soluções que melhoram a visibilidade para segurança. Aproveitando nossas décadas de inovação em tecnologias de conforto, estamos em uma posição única para ajudar nossos clientes a criar roupas nas quais os trabalhadores possam confiar em ambientes exigentes."

A The LYCRA Company irá destacar soluções de alto desempenho para os principais desafios do vestuário de trabalho, incluindo controle de umidade, visibilidade, proteção antiestática e durabilidade.

  • A fibra LYCRA® ANTISTATIC oferece desempenho antiestático inerente, enquanto proporciona o conforto e o ajuste duradouros esperados da marca LYCRA®.
  • A fibra LYCRA® T400® cria tecidos duráveis ??para trabalhadores que oferecem elasticidade confortável, um ajuste consistente, controle de umidade e resistem a até 100 lavagens industriais.

Estas são algumas das inovações no portfólio FIBERS THATWORK em expansão, refletindo a crescente demanda por soluções de vestuário de trabalho que combinem proteção, conforto, durabilidade e benefícios de sustentabilidade, incluindo produtos fabricados com materiais reciclados e renováveis.

"O mercado atual de vestuário de trabalho exige soluções que vão além da proteção", disse Melissa McGlynn, gerente sênior de contas estratégicas. "Marcas e fabricantes buscam aprimorar o conforto, a durabilidade e o desempenho, ao mesmo tempo que diferenciam seus produtos no mercado. O NSC Safety Congress & Expo é o local ideal para demonstrar como nossas tecnologias de fibra satisfazem estas necessidades em constante evolução."

Os participantes estão convidados a visitar a The LYCRA Company no estande 1855 no novo Pavilhão de Expositores no Centro de Convenções de Indiana para explorar soluções em vestuário de trabalho e discutir as tendências emergentes do mercado com representantes de empresas. Para agendar uma reunião com antecedência, acesse este site.

Sobre a The LYCRA Company

A LYCRA Company inova e produz soluções de fibra e tecnologia para os setores de vestuário e cuidados pessoais, e possui as principais marcas de consumo: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® e TACTEL®. Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, a The LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos de alta qualidade, conhecimento técnico e suporte de marketing. A LYCRA Company se concentra em agregar valor aos produtos de seus clientes, desenvolvendo inovações exclusivas criadas para atender às necessidades do consumidor por conforto e desempenho duradouro. Saiba mais em thelycracompany.com.

LYCRA® é uma marca registrada da The LYCRA Company.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

CONTATO PARA A MÍDIA:

Karie J. Ford

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Karie.J.Ford@lycra.com


Fonte: BUSINESS WIRE

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay