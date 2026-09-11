The LYCRA Company faz sua estreia no Congresso e Exposição de Segurança da NSC

The LYCRA Company, líder mundial no desenvolvimento de soluções em fibras e tecnologia para os setores de vestuário e cuidados pessoais, anunciou hoje sua participação inaugural no Congresso e Exposição de Segurança da NSC, que será realizado de 14 a 16 de setembro em Indianápolis. A empresa também marca a estreia na América do Norte de seu portfólio "FIBERS THATWORK" de soluções inovadoras para vestuário de trabalho, uniformes e equipamentos de proteção individual.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260910025345/pt/

The LYCRA Company will debut its FIBERS THAT WORK portfolio at the NSC Safety Congress & Expo in Indianapolis, highlighting fiber technologies engineered to enhance comfort, durability, visibility, and protection in workwear and protective apparel.

"O conforto é fundamental para o desempenho do vestuário de trabalho", disse Tara Maurer-Mackay, diretora de categoria de produtos, produtos especiais de marca na The LYCRA Company. "Nossas inovações ajudam os trabalhadores a se adaptarem às mudanças nas condições ao longo do dia com fibras que movimentam a umidade para mantê-los secos caso suem, elasticidade que lhes permite se movimentar livremente e soluções que melhoram a visibilidade para segurança. Aproveitando nossas décadas de inovação em tecnologias de conforto, estamos em uma posição única para ajudar nossos clientes a criar roupas nas quais os trabalhadores possam confiar em ambientes exigentes."

A The LYCRA Company irá destacar soluções de alto desempenho para os principais desafios do vestuário de trabalho, incluindo controle de umidade, visibilidade, proteção antiestática e durabilidade.

A fibra LYCRA® ANTISTATIC oferece desempenho antiestático inerente, enquanto proporciona o conforto e o ajuste duradouros esperados da marca LYCRA®.

oferece desempenho antiestático inerente, enquanto proporciona o conforto e o ajuste duradouros esperados da marca LYCRA®. A fibra LYCRA® T400® cria tecidos duráveis ??para trabalhadores que oferecem elasticidade confortável, um ajuste consistente, controle de umidade e resistem a até 100 lavagens industriais.

Estas são algumas das inovações no portfólio FIBERS THATWORK em expansão, refletindo a crescente demanda por soluções de vestuário de trabalho que combinem proteção, conforto, durabilidade e benefícios de sustentabilidade, incluindo produtos fabricados com materiais reciclados e renováveis.

"O mercado atual de vestuário de trabalho exige soluções que vão além da proteção", disse Melissa McGlynn, gerente sênior de contas estratégicas. "Marcas e fabricantes buscam aprimorar o conforto, a durabilidade e o desempenho, ao mesmo tempo que diferenciam seus produtos no mercado. O NSC Safety Congress & Expo é o local ideal para demonstrar como nossas tecnologias de fibra satisfazem estas necessidades em constante evolução."

Os participantes estão convidados a visitar a The LYCRA Company no estande 1855 no novo Pavilhão de Expositores no Centro de Convenções de Indiana para explorar soluções em vestuário de trabalho e discutir as tendências emergentes do mercado com representantes de empresas. Para agendar uma reunião com antecedência, acesse este site.

Sobre a The LYCRA Company

A LYCRA Company inova e produz soluções de fibra e tecnologia para os setores de vestuário e cuidados pessoais, e possui as principais marcas de consumo: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® e TACTEL®. Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, a The LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos de alta qualidade, conhecimento técnico e suporte de marketing. A LYCRA Company se concentra em agregar valor aos produtos de seus clientes, desenvolvendo inovações exclusivas criadas para atender às necessidades do consumidor por conforto e desempenho duradouro. Saiba mais em thelycracompany.com.

LYCRA® é uma marca registrada da The LYCRA Company.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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CONTATO PARA A MÍDIA:

Karie J. Ford

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Karie.J.Ford@lycra.com