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Prêmio Global de Água Mohammed bin Rashid Al Maktoum recebe inscrições até 30 de setembro de 2026

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Repórter
11/09/2026 06:32

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O Prêmio Global de Água Mohammed bin Rashid Al Maktoum continua a atrair grande interesse de inovadores, pesquisadores e instituições de todo o mundo ao entrar na fase final de seu quinto ciclo. Supervisionado pela Fundação UAE Water Aid (Suqia UAE), sob a égide das Iniciativas Globais Mohammed bin Rashid Al Maktoum e com uma premiação total de 1 milhão de dólares americanos, o prêmio promove o desenvolvimento de soluções sustentáveis ??que ajudam a combater a escassez de água e a melhorar o acesso à água segura, particularmente em comunidades mais afetadas pela falta de água.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260911752246/pt/

HE Saeed Mohammed Al Tayer, Chairman of the Board of Trustees of Suqia UAE (Photo: AETOSWire)

HE Saeed Mohammed Al Tayer, Chairman of the Board of Trustees of Suqia UAE (Photo: AETOSWire)

Os candidatos são incentivados a enviar informações detalhadas sobre suas propostas, auxiliando assim o júri a avaliar as diversas etapas e mecanismos de suas inovações, incluindo produção, tratamento, armazenamento, distribuição e monitoramento da qualidade da água. As candidaturas também podem ser acompanhadas de evidências que demonstrem o impacto e a eficácia da inovação, como fotografias de campo, resultados de protótipos, estudos de caso, vídeos e dados de desempenho.

“Em consonância com as sábias diretrizes de Sua Alteza, o Xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, continuamos reforçando o papel fundamental dos EAU no enfrentamento da crise global da água. Isso é alcançado incentivando o investimento em inovação e tecnologias avançadas para gerar um impacto positivo e tangível em comunidades carentes. O Prêmio Global de Água Mohammed bin Rashid Al Maktoum oferece uma plataforma global para que inovadores lancem suas inovações e projetos, desenvolvendo-os e ampliando sua escala, ao mesmo tempo em que fomenta soluções inovadoras para combater a escassez de água", afirmou Sua Excelência Saeed Mohammed Al Tayer, presidente do Conselho de Curadores da Suqia UAE.

O prêmio é composto por quatro categorias principais: o Prêmio de Projetos Inovadores, que inclui o Prêmio de Grandes Projetos e o Prêmio de Pequenos Projetos; o Prêmio de Pesquisa e Desenvolvimento Inovadores, que inclui o Prêmio de Instituições Nacionais e o Prêmio de Instituições Internacionais; o Prêmio Individual Inovador, que inclui o Prêmio de Pesquisador Distinto e o Prêmio Jovem; e o Prêmio de Soluções Inovadoras para Crises.

As inscrições estão abertas até 30 de setembro de 2026 pelo site https://www.mbrwateraward.ae/en/awards. Para dúvidas, entre em contato com award@suqia.ae.

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Shaikha Almheiri

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Fonte: BUSINESS WIRE

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