Azizi Developments apresenta Azizi Florence, empreendimento planejado de US$ 8,1 bilhões em Sharjah

A Azizi Developments, uma das principais incorporadoras privadas dos EAU, está lançando o Azizi Florence, um empreendimento planejado de US$ 8,1 bilhões, que marca seu primeiro projeto em Sharjah.

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Azizi Florence (Photo: AETOSWire)

O empreendimento em regime de propriedade plena irá contar com 1.130 moradias, mais de 6.000 casas geminadas e 3.500 apartamentos, com casas geminadas de três quartos, a partir de USD 515.000, a USD 231 por pé quadrado de área vendável.

Concebido como um destino integrado, o Azizi Florence irá reunir ofertas residenciais, comerciais, de hotelaria, educacionais, de lazer e bem-estar, centradas em um Parque Central de 1,7 milhão de pés quadrados. Seis conjuntos residenciais irão contar com parque, clube, centro comunitário e jardins paisagísticos.

O Sr. Mirwais Azizi, fundador e presidente do Grupo Azizi, disse: "Retornar a Sharjah, depois de mais de três décadas, é muito significativo para mim, pois este emirado foi meu primeiro lar nos EAU e uma parte importante da minha trajetória. Com o Azizi Florence, sentimos orgulho de resgatar esta conexão através de uma comunidade criada para famílias, bem-estar e alta qualidade de vida."

O Azizi Florence amplia ainda mais o portfólio da Azizi Developments nos EAU, ao complementar seus projetos emblemáticos em Dubai, incluindo o Burj Azizi e o Azizi Venice.

Sobre o Azizi Developments

A Azizi Developments é uma incorporadora imobiliária líder em Dubai, reconhecida por seu enfoque visando a construção, integração vertical e compromisso com a qualidade, transparência e foco no cliente. Com mais de 45.000 unidades residenciais entregues com sucesso a investidores e usuários finais de mais de 100 nacionalidades, a Azizi consolidou uma forte presença em alguns dos destinos residenciais e comerciais mais desejados de Dubai.

A incorporadora tem atualmente cerca de 150.000 unidades em construção, representando um portfólio de empreendimentos avaliado em dezenas de bilhões de USD. O modelo verticalmente integrado da Azizi, que abrange projeto, aquisição, gerenciamento de construção e entrega de projetos, permite maior controle sobre a qualidade, prazos e execução em todos os seus empreendimentos.

Entre seus projetos emblemáticos está o Burj Azizi, que irá se tornar o segundo arranha-céu mais alto do mundo, além de comunidades planejadas como Azizi Riviera e Azizi Venice em Dubai, bem como Azizi Florence em Sharjah. Seu portfólio diversificado também inclui empreendimentos marcantes em MBR City, Palm Jumeirah, Sheikh Zayed Road, Dubai South e Downtown Jebel Ali.

Impulsionada por uma visão a longo prazo e uma abordagem com foco na execução, a Azizi Developments continua contribuindo para a evolução do horizonte de Dubai, enquanto oferece distintos destinos para uma comunidade mundial de investidores e usuários finais.

Fonte:AETOSWire

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Abubakar Sadiq Muhammad, Associado - Compromisso com o Cliente, Cicero & Bernay

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