Coventry Incentiva Análise Mais Detalhada do Valor da Apólice Durante o Mês de Conscientização do Seguro de Vida

FORT WASHINGTON, Pa., Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Coventry, líder e criadora do mercado secundário de seguros de vida e pioneira da classe de ativos lastreados em seguros de vida, reconheceu hoje o Mês de Conscientização sobre Seguro de Vida, incentivando os titulares de apólices e profissionais financeiros a considerar não apenas se o seguro de vida é necessário, mas também quanto vale uma apólice existente.

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O seguro de vida tem um papel importante na proteção das famílias, no apoio aos planos patrimoniais, no atendimento às necessidades dos negócios e no fornecimento de segurança financeira. Mas esse conhecimento não deve terminar quando a apólice é emitida. O conhecimento das opções disponíveis ao longo da validade de uma apólice pode ser tão importante quanto o reconhecimento da necessidade inicial de cobertura.

Para os titulares de apólices cujas necessidades mudem, o mercado secundário oferece uma alternativa ao resgate ou ao cancelamento da cobertura. Uma transação de venda de apólice de seguro de vida (*life settlement*) pode proporcionar um valor significativamente mais alto do que o valor de resgate em dinheiro da apólice. Considerando o volume de coberturas resgatadas e canceladas anualmente, o conhecimento dessa alternativa é extremamente importante.

“"Os americanos são titulares de mais de US$ 14 trilhões em seguros de vida individuais; no entanto, centenas de bilhões de dólares dessa cobertura são cancelados ou caducam todos os anos", afirmou Reid Buerger, CEO da Coventry. "Trata-se de um valor muito alto que sai do mercado, muitas vezes sem que o titular da apólice sequer saiba da existência de uma alternativa. Antes que uma cobertura valiosa seja encerrada, os titulares das apólices e seus consultores devem saber se existe uma alternativa melhor. Isso deveria ser parte fundamental do conhecimento do seguro de vida.”

Para os profissionais do setor financeiro, isso significa ir além de apenas verificar se o cliente ainda necessita de cobertura. Uma análise detalhada da apólice deve levar em conta o desempenho do contrato, o custo da sua manutenção futura, o valor de resgate disponível e se uma venda no mercado secundário seria mais vantajosa para o cliente.

Para mais informações sobre a Coventry, visite Coventry.com.

Sobre a Coventry



A Coventry é líder e criadora do mercado secundário de seguros de vida e pioneira da classe de ativos garantidos por seguros de vida, operando uma plataforma integrada em quatro verticais complementares: mercado secundário de seguros de vida, empréstimos de longevidade, seguros de vida e distribuição de anuidades, e tecnologia de seguros. Por meio desses negócios, a Coventry expande as opções financeiras para os segurados, fornece soluções de capital apoiadas por apólices de seguro de vida e outros ativos vinculados à longevidade, amplia o acesso a produtos de proteção e aposentadoria, e aplica a tecnologia para aprimorar os preços, o gerenciamento de riscos e a eficiência operacional em todo o ecossistema de seguros de vida.

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Guiada por um compromisso de longa data com os direitos do consumidor e a integridade do mercado, a Coventry utiliza sua posição de liderança para elevar os padrões da indústria, expandir a escolha do consumidor e desenvolver de forma responsável soluções de investimento apoiadas por seguro de vida de qualidade institucional. Ao longo da sua história, a Coventry já adquiriu mais de 23.000 apólices de seguro de vida, finalizou mais de US$ 50 bilhões em transações vinculadas à longevidade, pagou mais de US$ 6 bilhões a segurados e originou mais de US$ 1 bilhão em empréstimos vinculados a seguros de vida. Para mais informações sobre a Coventry, visite Coventry.com/news.

Mídia: Jonny Shiver Vice-Presidente, Marketing jshiver@coventry.com (215) 836-8300

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9825026)