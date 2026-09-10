LTM colabora com IBM e Red Hat no Lightwell para avançar na remediação de software de código aberto orientada por IA

A LTM, parceria de criatividade corporativa das maiores empresas do mundo, anunciou hoje que está em colaboração com a IBM e a Red Hat no Lightwell para ajudar as empresas a proteger sua cadeia de suprimento de software de código aberto através de remediação de vulnerabilidade impulsionada por IA.

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À medida que a IA acelera a descoberta de vulnerabilidade de software, as organizações devem ir além das abordagens focadas na detecção e adotar estratégias de remediação em escala empresarial que permitam mitigação rápida de riscos sem interromper aplicações críticas aos negócios.

A abordagem do Lightwell de entregar correções validadas para os ambientes de produção se alinha com o objetivo da LTM de ajudar os clientes a construir cadeias de suprimento de software seguras, resilientes e operacionalmente eficientes. Ao combinar as capacidades de remediação impulsionadas por IA com a validação de nível empresarial e o suporte à implementação, o Lightwell almeja ajudar as organizações a lidar com os desafios de segurança em ecossistemas de código aberto cada vez mais complexos.

Com base no seu status de longa data como um Parceiro Platinum da IBM, a LTM ajudará as empresas a transformar a descoberta de vulnerabilidade impulsionada por IA em resultados de remediação mensuráveis, alavancando o Lightwell no que diz respeito às dependências de software de código aberto. A LTM planeja oferecer um portfólio abrangente de serviços que cubram estratégia de remediação, análise de dependência, priorização baseada em riscos, gestão de programa de remediação, integração DevSecOps, testes e validação, e suporte à implementação em larga escala.

"À medida que a IA acelera o desenvolvimento de software e a descoberta de vulnerabilidade, as empresas precisam de uma abordagem mais rápida e mais escalonável à remediação. O Lightwell representa um avanço significante no que diz respeito a proteger a cadeia de suprimento de software de código aberto ao levar a remediação impulsionada por IA e a manutenção de software confiável às empresas. Através da nossa colaboração com a IBM, a LTM ajudará as organizações a fortalecer sua resiliência cibernética em grande escala", afirmou Chandan Pani, diretor de segurança da informação da LTM.

As organizações nos diferentes setores dependem cada vez mais de software de código aberto como uma base para a inovação digital, tornando a remediação eficaz de vulnerabilidade um componente crítico da segurança cibernética e da resiliência operacional. A expertise da LTM em modernização de aplicativos, nuvem, segurança cibernética e DevSecOps a posiciona de modo a ajudar as empresas a integrar as estratégias de remediação em sua engenharia de software e operações de segurança.

"Lidar com os desafios das cadeias de suprimento de software atuais requer uma defesa coletiva", afirmou Sandip Patel, diretor-gerente da IBM Índia e Sul da Ásia. "À medida que a IA acelera a descoberta de vulnerabilidade, a colaboração no ecossistema se torna cada vez mais importante. Levar a engenharia e a expertise de transformação da LTM ao Lightwell pode ajudar as empresas a mitigar os riscos e construir cadeias de suprimento de software mais resilientes".

"A descoberta impulsionada por IA elevou a demanda por velocidade e a entrega de patches muito além da capacidade de qualquer fornecedor isolado. Um desafio dessa magnitude requer um ecossistema especializado, destacado por parceiros como a LTM, com as habilidades e a experiência especializadas para não só reconhecer a vulnerabilidade, mas para auxiliar os clientes do Lightwell através dos serviços complementares da LTM a fim de acelerar o fornecimento rápido das remediações do Lightwell ao ambiente do cliente, ajudando a prevenir ataques de dia zero ou interrupções na produção", afirmou Ryan King, vice-presidente de parceiros de IA e infraestrutura da Red Hat.

A LTM e a IBM estão comprometidas com ajudar os clientes a acelerar a inovação de código aberto enquanto reduzem a carga operacional relacionada a gerenciar vulnerabilidades em ambientes complexos de código aberto, permitindo que as organizações inovem com confiança em um mundo cada vez mais impulsionado pela IA.

Sobre a LTM

A LTM, parte do Larsen & Toubro Group, é uma empresa global de serviços de tecnologia centrada em IA e a parceira de criatividade corporativa das maiores empresas do mundo. A empresa combina a perspectiva humana e os sistemas inteligentes para ajudar os clientes a agregar maior valor na interseção entre tecnologia e experiência no setor. As capacidades da empresa abrangem operações integradas, transformação e IA empresarial, possibilitando novas formas de trabalhar, novos paradigmas de produtividade e novas rotas para gerar valor. Junto com mais de 87.000 funcionários em 40 países e a sua rede mundial de parceiros, a LTM responde pelos resultados dos clientes, os ajudando não apenas a superar o mercado, mas a superá-lo em criatividade. Saiba mais em LTM.com.

Sobre a IBM

A IBM é fornecedora líder de nuvem híbrida e IA global, e expertise em consultoria. A empresa ajuda os clientes em mais de 175 países a capitalizar os insights obtidos com seus dados, aperfeiçoar processos empresariais, reduzir custos e obter vantagem competitiva nos seus setores. Milhares de entidades governamentais e corporativas em áreas de infraestrutura crítica, como serviços financeiros, telecomunicações e saúde contam com a plataforma de nuvem híbrida da IBM e o Red Hat OpenShift para influenciar suas transformações digitais de forma mais rápida, eficiente e com segurança. As inovações de ponta da IBM em IA, computação quântica, soluções na nuvem específicas para o setor e consultoria fornecem opções abertas e flexíveis para os clientes. Tudo isso é sustentado pelo compromisso de longa data da IBM com a confiança, transparência, responsabilidade, inclusividade e serviço. Acesse www.ibm.com para mais informações.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260901233112/pt/

Assessoria de imprensa

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Gitanjali Sreepal, gitanjali.sreepal@ltm.com, relações com a imprensa global, LTM