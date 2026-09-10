Belkin apresenta a linha Titan SmartShield Pro para a nova série iPhone 18 Pro

A Belkin, marca líder em eletrônicos de consumo há mais de 40 anos, apresentou hoje sua nova linha Titan SmartShield Pro, projetada para proteger e aprimorar a experiência com a nova série iPhone 18 Pro. A linha inclui três protetores de tela distintos – Transparente (Clear), Conversão de Luz Azul em Vermelha (Blue-to-Red) e Privacidade com Brilho (Bright Privacy) – cada um combinando a avançada tecnologia Nano-Titan com propriedades antirreflexo premium, resistência excepcional a riscos e proteção contra impactos de até 9 pés.*

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260909082337/pt/

Belkin Titan SmartShield Pro Blue-to-Red Light screen protector

À medida que os smartphones se tornam cada vez mais centrais na forma como as pessoas trabalham, viajam e se conectam, a linha Titan SmartShield Pro vai além da proteção de tela tradicional para atender às diferentes maneiras como os consumidores utilizam seus dispositivos ao longo do dia. Seja priorizando uma visualização cristalina, maior privacidade visual ou uma experiência de tela mais confortável, os usuários podem escolher a proteção que melhor se adapta às suas necessidades sem comprometer a aparência e a sensação originais do novo iPhone.

"A proteção de tela deve fazer mais do que apenas defender contra quedas e riscos; ela deve melhorar a forma como as pessoas vivenciam seus dispositivos no dia a dia", disse Dermot Keogh, diretor sênior de Produtos (Proteção de Dispositivos) da Belkin. "Com a linha Titan SmartShield Pro, combinamos nossa proteção de tela mais avançada com benefícios específicos para diferentes necessidades, desde preservar a nitidez da tela do novo iPhone 18 Pro até promover o conforto visual e proteger a privacidade da tela em locais públicos."

Titan SmartShield Pro: A resistência do Nano-Titan encontra a clareza cristalina

O Titan SmartShield Pro oferece proteção avançada para o dia a dia, preservando a cor, a nitidez e a capacidade de resposta da tela do iPhone. Sua tecnologia antirreflexo premium reduz o brilho e mantém as cores vibrantes, enquanto um revestimento resistente a impressões digitais ajuda a evitar manchas que distraem o usuário.

Com apenas 0,33 mm de espessura, o protetor de tela mantém a experiência original do display, ao mesmo tempo em que adiciona uma camada reforçada de Nano-Titan, projetada para absorver choques durante impactos. Foi testado para resistir a quedas de até 9 pés e a até 10.000 ciclos de resistência a riscos**, oferecendo proteção confiável contra impactos e o desgaste diário.

Titan SmartShield Pro Blue-to-Red: Uma experiência de tela mais consciente

Desenvolvido para consumidores que passam muito tempo usando o celular, o Titan SmartShield Pro Blue-to-Red transforma a luz azul em luz vermelha para ajudar a reduzir a fadiga ocular e favorecer o sono e o bem-estar geral. Ao contrário dos filtros de luz azul tradicionais, que podem alterar a aparência da tela, este protetor combina sua tecnologia de conversão de luz com propriedades antirreflexo premium, mantendo cores vivas e uma visualização nítida.

Também conta com a tecnologia Nano-Titan, proteção contra impactos de até 9 pés, testes de resistência a até 10.000 ciclos de riscos** e revestimento resistente a impressões digitais para garantir durabilidade no uso diário.

Titan SmartShield Pro Bright Privacy: Veja tudo. Não mostre nada.

O Titan SmartShield Pro Bright Privacy ajuda a proteger informações confidenciais contra olhares indiscretos, mantendo a tela mais brilhante e fácil de visualizar. Sua tecnologia de difusão de luz, líder no setor, permite que a tela permaneça até 10% mais brilhante do que os protetores de privacidade bidirecionais tradicionais***. Como os usuários não precisam aumentar tanto o brilho da tela para compensar, isso também pode resultar em uma duração de bateria até 10% maior em condições controladas.

O protetor de tela combina privacidade aprimorada com tecnologia antirreflexo premium, proteção contra impactos Nano-Titan, testes de resistência a até 10.000 ciclos de riscos** e revestimento resistente a impressões digitais, sendo ideal para deslocamentos diários, viagens, espaços de trabalho compartilhados e outros ambientes públicos.

Instalação em casa, simples e precisa

Cada protetor de tela Titan SmartShield Pro inclui o sistema de instalação "fechar e puxar" da Belkin, garantindo uma aplicação precisa, sem bolhas e sem poeira, feita em casa. Cada embalagem contém uma bandeja Easy Align, adesivo para remoção de poeira, pano de limpeza e lenço com álcool.

Preços e disponibilidade

Os protetores de tela Belkin Titan SmartShield Pro (versões transparente, Blue-to-Red e Bright Privacy) já estão disponíveis para encomenda em Belkin.com, amazon.com e em varejistas selecionados ao redor do mundo.

As três películas de proteção de tela contam com garantia vitalícia limitada nas Américas e garantia limitada de dois anos no restante do mundo.

Compatibilidade

Titan SmartShield Pro: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max

Titan SmartShield Pro Blue-to-Red: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max

Titan SmartShield Pro Bright Privacy: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max

Kit de Mídia

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*A proteção contra impactos é baseada em testes de queda de terceiros, nos quais os protetores de tela sobreviveram a quedas de alturas de até 2,7 m/9 pés. **As alegações de resistência a riscos baseiam-se em testes laboratoriais internos. Nenhum dano superficial visível foi observado após até 10.000 ciclos de raspagem usando um aplicador de lã de aço pesado. Os resultados podem variar. ***As declarações de brilho e duração da bateria são baseadas em testes de laboratório de terceiros que comparam dispositivos equipados com Titan SmartShield Pro Bright Privacy com dispositivos equipados com protetores de tela de privacidade padrão. Os testes demonstraram um aumento de até 10% no brilho e uma melhoria de até 10% na vida útil da bateria sob condições controladas. Os resultados podem variar dependendo do dispositivo, das configurações e do uso.

Sobre a Belkin

A Belkin é líder em acessórios com sede na Califórnia, fornecendo produtos premiados com potência, proteção, produtividade, conectividade e áudio nos últimos 40 anos. Concebida e fundada no sul da Califórnia e com vendas em mais de 100 países, a Belkin manteve seu foco constante em pesquisa e desenvolvimento, comunidade, educação, sustentabilidade e, o mais importante, em pessoas que atende. Desde nosso humilde início em uma garagem no sul da Califórnia em 1983, a Belkin se tornou uma empresa de tecnologia diversificada e internacional. Continuamos inspirados para sempre pelo planeta em que vivemos e pela conexão entre as pessoas e a tecnologia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato para a Imprensa

Cassie Pineda

Gerente Sênior de Comunicação Global

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