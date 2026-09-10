Radisys lança o ecossistema V.AI para acelerar a inovação em serviços de IA para telecomunicações

A Radisys® Corporation, líder global em soluções abertas para telecomunicações, anunciou hoje o lançamento do seu ecossistema V.AI, que reúne aplicativos, ferramentas de desenvolvimento e tecnologias líderes de IA para voz e fala, ajudando as operadoras de telecomunicações a criar, implantar e monetizar serviços de comunicação com IA para consumidores e assinantes corporativos.

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O ecossistema V.AI, que evoluiu desde o lançamento da Plataforma Digital Radisys Engage (EDP) no MWC Barcelona em 2022, baseia-se em duas décadas de liderança da Radisys em processamento de mídia em tempo real e em uma presença global em redes de operadoras.

Perfeitamente integrado à EDP, o ecossistema oferece às operadoras múltiplos caminhos para o mercado. Elas podem implantar aplicativos prontos para uso, personalizar serviços para mercados e segmentos de clientes específicos ou criar novas experiências independentes de dispositivos e entregues pela rede por meio do V.AI Studio, o ambiente de desenvolvimento da Radisys para serviços de IA de voz e vídeo.

Membros fundadores do ecossistema V.AI, ElevenLabs, Hiya, ReadSpeaker, Sensory e Speechmatics, ampliam a gama de recursos de IA de voz e fala disponíveis por meio da EDP. A Radisys combinou essas tecnologias com sua rede de telecomunicações, dispositivos (aparelhos móveis e fixos, câmeras, sensores e muito mais) e recursos de processamento de mídia para fornecer aplicativos aprimorados por IA de ponta a ponta em experiências pré-chamada, durante a chamada e pós-chamada. As aplicações incluem assistentes virtuais, proteção inteligente contra fraudes, triagem de chamadas, clareza de chamadas personalizada, tradução de chamadas ao vivo, gravação inteligente de chamadas, 5G New Calling, automação da Indústria 4.0 com análise de vídeo e muito mais.

Os parceiros do ecossistema V.AI trazem recursos especializados de IA, incluindo amplo suporte a idiomas, eficiência computacional otimizada e precisão líder do setor, além da flexibilidade para implantar serviços de IA diretamente nas redes das operadoras e/ou na infraestrutura de nuvem pública. Ao executar o Radisys EDP e as soluções dos parceiros V.AI em sua própria infraestrutura gerenciada, os provedores de serviços podem obter implantação e automação com custo-benefício, atendendo aos seus requisitos de segurança, privacidade e soberania de dados. Esse modelo de implantação também minimiza a latência e ajuda a atender aos exigentes SLAs de desempenho.

Por meio do V.AI Studio, as operadoras podem personalizar a biblioteca de aplicativos prontos para uso do EDP, com SDKs, um designer visual de aplicativos e ferramentas de script para criar novos serviços. Construído em uma plataforma de telecomunicações nativa da nuvem, o EDP permite serviços seguros, automatizados e escaláveis ??que atendem aos requisitos das operadoras e proporcionam experiências confiáveis ??para seus clientes.

“Ao combinar o Radisys EDP com os recursos de nossos parceiros do ecossistema V.AI, permitimos que os provedores de serviços alcancem um tempo de lançamento no mercado mais rápido, maior garantia de serviço e um ROI incomparável”, disse Al Balasco, chefe de Negócios de Mídia, Core e Aplicativos da Radisys. “Por meio dessa abordagem integrada, as operadoras se beneficiam de desempenho inigualável e maior valor operacional e econômico do que as alternativas baseadas exclusivamente em nuvem pública, com mais controle sobre os recursos de seus aplicativos.”

O suporte para APIs de rede (GSMA CAMARA) permite que os aplicativos EDP aprimorados por IA aproveitem recursos de rede, como identidade, localização e níveis de qualidade de serviço garantidos, que os aplicativos OTT puros não conseguem igualar. A plataforma também possibilita experiências avançadas de Novas Chamadas 5G hoje, ao mesmo tempo que oferece um caminho de migração perfeito para o suporte de ponta a ponta ao Canal de Dados IMS, do dispositivo à rede. Isso proporciona experiências imersivas, sem aplicativos ou downloads, em dispositivos móveis, simplificando a adoção e acelerando a inovação de serviços, enquanto as interfaces de voz natural estendem o acesso aos mesmos aplicativos por meio de telefones convencionais e linhas fixas.

Além dos recursos do ecossistema V.AI da Radisys, o EDP também oferece suporte a integrações com tecnologias de IA de reconhecimento de voz baseadas em nuvem pública, incluindo o Azure Speech da Microsoft, as APIs de reconhecimento de voz (Speech-to-Text) e de texto (Text-to-Speech) do Google Cloud e a API de áudio da OpenAI para transcrição e tradução de áudio.1 2 3

De forma exclusiva no mercado, os aplicativos EDP podem ser distribuídos pela nuvem de telecomunicações, pela borda da rede e por dispositivos, incluindo experiências com e sem aplicativos, habilitadas pelo IMS Data Channel. Isso permite que cada serviço seja executado onde melhor equilibra custo de infraestrutura, desempenho, governança de dados e requisitos operacionais.

"O mercado de plataformas de comunicação como serviço (CPaaS) está em uma trajetória para se tornar um pilar fundamental do engajamento digital. Nosso relatório 'Monitoramento e Previsão do Mercado de Comunicações Programáveis ??para 2026' projeta que esse setor atingirá US$ 35,4 bilhões até 2030. Como as empresas OTT (*over-the-top*) capturam a maior parte desse valor, os provedores de serviços de comunicação correm o risco de serem relegados à condição de meros fornecedores de conectividade. O Radisys EDP aborda diretamente esse desafio estratégico, permitindo que os provedores de serviços de comunicação (CSPs) monetizem seus investimentos em infraestrutura de rede por meio de serviços na camada de aplicação. Isso apresenta um caminho claro para o lançamento de serviços digitais competitivos e de alta margem", afirmou Raul Castanon-Martinez, analista sênior da 451 Research (parte da S&P Global).

A Radisys tem viabilizado serviços impulsionados por IA por meio do EDP, com implementações em ambiente de produção na América do Norte, América Latina, Europa e Ásia-Pacífico. Para saber mais sobre as aplicações de IA de voz e fala da Radisys e o ecossistema V.AI, acesse https://www.engagedigital.ai/.

Conheça a Radisys no evento CASA26, nos dias 21 e 22 de setembro, no Tobacco Theater em Amsterdã, para experimentar as aplicações V.AI e descobrir como o EDP e o ecossistema V.AI podem ajudar as operadoras a acelerar a inovação de serviços e criar novas fontes de valor para o cliente e de receita.

Sobre a Radisys

A Radisys é líder global em soluções e serviços de telecomunicações abertas. Suas plataformas desagregadas e serviços de integração aproveitam arquiteturas e padrões de referência abertos combinados com software e hardware abertos, permitindo que os provedores de serviços impulsionem a transformação digital aberta. A Radisys oferece um portfólio de soluções ponta a ponta, desde endpoints digitais até acesso desagregado e aberto e soluções básicas, até aplicações digitais imersivas e plataformas de engajamento. Sua organização de serviços de rede experiente e de classe mundial oferece serviços de ciclo de vida completo para ajudar os provedores de serviços a construir e operar redes altamente escaláveis ??e de alto desempenho com um custo total de propriedade ideal. Para obter mais informações, acesse Radisys.com.

Sobre ElevenLabs

ElevenLabs é uma empresa de pesquisa e produtos de IA que transforma a forma como as pessoas interagem com a tecnologia. Fundada com o lançamento de seu primeiro modelo de voz semelhante ao humano, a ElevenLabs expandiu-se desde então para além da voz para construir uma plataforma mais ampla para comunicação e criação contínuas. A empresa oferece três plataformas: ElevenAgents, que permite às empresas implantar agentes confiáveis ??de voz e chat em grande escala; ElevenCreative, que ajuda criadores e profissionais de marketing a gerar e editar fala, música, imagem e vídeo em mais de 70 idiomas; e ElevenAPI, que dá aos desenvolvedores acesso aos principais modelos de base de áudio de IA da ElevenLabs. A segurança da IA ??é fundamental para o trabalho da ElevenLabs, com uma equipe de segurança dedicada que combina pesquisa, engenharia e política, e um sistema de salvaguardas multicamadas projetado para prevenir, detectar, aplicar e informar sobre o uso indevido. Saiba mais em elevenlabs.io.

Sobre Hiya

Hiya é líder global em segurança e identidade de voz com tecnologia de IA, fornecendo identidade de chamador, chamadas de marca e soluções de proteção de chamadas em escala de rede. A tecnologia da Hiya está implantada em mais de 40 países, com quase 15+ operadoras móveis de nível 1 e OEMs em todo o mundo, protegendo e atendendo mais de 550 milhões de usuários. Fundada em Seattle por Alex Algard, a missão da Hiya é tornar as ligações telefônicas claras, seguras e que valham a pena atender novamente. Saiba mais em hiya.com.

Sobre ReadSpeaker

A ReadSpeaker desenvolve soluções de tecnologia neural de conversão de texto em fala que permitem às organizações implantar vozes digitais com som natural em plataformas, produtos e serviços com controle total de dados, infraestrutura e voz IP. Com mais de 25 anos de inovação em tecnologia de fala e mais de 300 vozes neurais expressivas em mais de 90 idiomas, a ReadSpeaker fornece tecnologia de voz segura e implantável em qualquer lugar, em ambientes de nuvem, locais, híbridos e totalmente offline. Através do ReadSpeaker VoiceLab, as organizações também podem criar vozes personalizadas de propriedade exclusiva e instantaneamente reconhecíveis em todos os pontos de contato. Confiável em mais de 10.000 aplicações de voz em todo o mundo, a ReadSpeaker é o parceiro independente de voz digital para organizações que necessitam de desempenho, flexibilidade e propriedade. Saiba mais em readspeaker.com.

Sobre Sensory

A Sensory Inc. desenvolve tecnologias de IA rápidas, precisas e privadas em dispositivos, alimentando mais de 2 bilhões de dispositivos globalmente da Amazon, Google, Microsoft, Samsung e muitos outros. Com mais de 60 patentes, as inovações da Sensory em reconhecimento de fala, detecção de veículos de emergência, assistentes de voz, biometria e compreensão de linguagem natural abrangem setores automotivos, eletrônicos de consumo, wearables, médicos e muito mais. Para saber mais, acesse sensory.com.

Sobre Speechmatics

Speechmatics é a empresa de Voice AI criada para compreender todas as vozes. Suas APIs de fala são projetadas para conversas reais, com precisão inovadora em mais de 55 idiomas, desde troca de código até cobertura de sotaque e dialeto. Desenvolvedores e empresas em todo o mundo confiam na Speechmatics para desempenho no mundo real em setores altamente regulamentados, lidando com ambientes barulhentos, vários alto-falantes e condições de áudio difíceis que atrapalham outros sistemas. A plataforma oferece suporte à implantação flexível, da nuvem ao local, no dispositivo e em ambientes totalmente isolados, dando às operadoras e aos setores regulamentados controle sobre onde e como seu áudio é processado. A Speechmatics possui certificações SOC 2 Tipo 2 e ISO 27001:2022 e mantém um programa de conformidade HIPAA. Saiba mais em speechmatics.com.

Radisys® é uma marca registrada da Radisys. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. 1 Microsoft e Azure são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. 2 Google e Google Cloud são marcas comerciais da Google LLC. 3 OpenAI é uma empresa de pesquisa e implementação de IA. A missão da OpenAI é garantir que a inteligência artificial geral — sistemas de IA que são, de modo geral, mais inteligentes que os humanos — beneficie toda a humanidade. OpenAI é uma marca comercial da OpenAI.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260910683682/pt/

Nereus para Radisys

Matt Baxter, +1-503-619-0505

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