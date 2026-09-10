Eldo Gomes se destaca entre influenciadores tech de Brasília

Entre os criadores de conteúdo de Brasília que produzem conteúdos autorais para plataformas digitais, o jornalista e influenciador Eldo Gomes (@EldoGomes) mantém uma frente editorial dedicada à tecnologia, inovação e assuntos relacionados ao universo digital. A produção inclui vídeos, Reels e publicações jornalísticos publicados no EldoGomes.com.br.

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No portal EldoGomes.com, o jornalista creator mantém uma cobertura que reúne notícias sobre tecnologia, inteligência artificial, inovação, games, aplicativos, dispositivos eletrônicos e transformações no mercado digital. Os conteúdos são organizados em uma editoria específica e abordam lançamentos, tendências, eventos e iniciativas relacionadas ao setor, incluindo pautas de interesse nacional e internacional.

A produção em vídeo utiliza formatos próprios das plataformas digitais, incluindo Reels e vídeos curtos. Os materiais abordam produtos, serviços, acontecimentos e tendências do segmento tecnológico, além de comentários sobre temas relacionados ao mercado e ao comportamento digital.

A cobertura também contempla o ecossistema tecnológico de Brasília, com publicações sobre eventos, empresas, iniciativas de inovação, parques tecnológicos e projetos vinculados ao desenvolvimento da economia digital no Distrito Federal. A abordagem combina acontecimentos locais com informações sobre movimentos do setor em outras regiões.

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A atuação integra a produção jornalística e audiovisual desenvolvida por Eldo Gomes, com distribuição de conteúdo em diferentes plataformas. A editoria de tecnologia do portal funciona como espaço para publicação de notícias e informações relacionadas ao setor, enquanto as redes sociais concentram formatos audiovisuais destinados à circulação desses conteúdos.