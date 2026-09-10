A Tigo Energy impulsiona o crescimento dos instaladores do Reino Unido com treinamento, suporte e 211 GWh em otimização

A Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo” ou “Empresa”), líder no fornecimento de soluções de software inteligentes para energia solar e gestão de energia, anunciou hoje que destacará seus principais marcos comerciais e técnicos no mercado do Reino Unido na feira Solar & Storage Live UK 2026, que ocorrerá em Birmingham de 22 a 24 de setembro. Após uma turnê nacional de treinamento para instaladores e o lançamento da plataforma Tigo GO ESS no mercado britânico, a participação da Tigo na feira de 2026 em Birmingham se concentrará na otimização e no monitoramento em nível de módulo com a família de produtos Tigo TS4 MPLE. A empresa também dará as boas-vindas aos instaladores do Reino Unido ao nível “Avançado” do Programa de Fidelidade para Instaladores da Tigo.

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Desde 2017, instaladores no Reino Unido inteiro instalaram dispositivos Tigo MLPE em mais de 20 mil locais de clientes, com um aumento acentuado a partir de 2023. Quase 1.000 locais de instalação foram registrados no segundo trimestre de 2026, sendo que quase 500 deles ocorreram somente no mês de julho. Mais de 98% dos dispositivos Tigo MLPE instalados no Reino Unido possuem otimização. Em razão da alta incidência de sombreamento, das elevações irregulares dos telhados e das obstruções urbanas no mercado britânico como um todo, os sistemas Tigo geram, em média, 9% de energia recuperada. Isso resulta em retorno significativo sobre o investimento para os proprietários de imóveis no Reino Unido que utilizam a otimização da Tigo.

“Para nossos clientes residenciais de energia solar em todo o Reino Unido, a Tigo tem proporcionado consistentemente o máximo valor possível em termos de geração dos sistemas solares, especialmente porque não precisamos complicar excessivamente nossos projetos”, disse Clark Gourlay, gerente de Instalações Elétricas da Union Technical Services Ltd. “É verdade que os clientes nem sempre têm certeza dos benefícios que a Reclaimed Energy proporciona, mas, assim que conseguimos mostrar a produção adicional por meio do aplicativo EI, a solução se torna bastante convincente. Também valorizamos a atenção que recebemos da equipe de treinamento e suporte da Tigo, que praticamente nunca está a mais de um e-mail ou de uma rápida ligação telefônica de distância.”

O GO Optimized ESS integra a GO Battery com o Tigo EI Inverter, os produtos de otimização TS4 Flex MLPE, o GO Junction para integração com bombas de calor e a plataforma Tigo Energy Intelligence (EI), proporcionando aos instaladores um ecossistema único e conectado que abrange a produção de energia solar, o armazenamento, a mobilidade elétrica e o aquecimento doméstico. Os instaladores que implementarem o GO Optimized ESS pela primeira vez podem se beneficiar do programa Tigo Green Glove, que oferece uma análise profissional do projeto do sistema, disponibiliza especialistas técnicos de plantão durante a instalação e cria um canal direto de feedback com a equipe da Tigo. O treinamento da Tigo Academy oferece suporte adicional à integração dos instaladores.

O Programa de Fidelidade para Instaladores da Tigo proporciona acesso a benefícios crescentes em três níveis, à medida que as empresas de instalação se desenvolvem junto à Tigo. Os três níveis do programa — Certificado, Avançado e Elite — exigem que os instaladores alcancem metas específicas de treinamento e instalação, e proporcionam níveis crescentes de vantagens comerciais e suporte. A gama completa de benefícios do programa pode ser encontrada aqui. Os proprietários de imóveis podem encontrar todos os instaladores participantes do programa no mercado do Reino Unido neste link.

“A Union Technical se estabeleceu rapidamente como uma das mais fortes instaladoras da Tigo no mundo, e fico feliz em recebê-la na categoria Advanced do Programa de Fidelidade da Tigo”, disse Mirko Bindi, vice-presidente sênior de Vendas para a região EMEA e diretor-geral da Tigo Energy na Europa. “Acreditamos firmemente que a energia solar deve ser um esforço conjunto entre os fornecedores de tecnologia e as empresas que implementam os sistemas, e é por isso que a Tigo trabalha constantemente para ampliar o relacionamento com as instaladoras por meio de programas como o treinamento itinerante, o Green Glove e o Programa de Fidelidade. Com base no feedback que recebemos no Reino Unido, essas iniciativas fazem uma diferença significativa para todo o setor de energia solar no país.”

Para se encontrar com a equipe da Tigo na Solar & Storage Live UK 2026, visite o estande A32 ou agende uma reunião com antecedência pela página do evento aqui.

Sobre a Tigo Energy

Fundada em 2007, a Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO), líder global no desenvolvimento e fornecimento de soluções inteligentes de hardware e software, aumenta a segurança e o rendimento energético e reduz os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e de grande porte (utility-scale). A empresa combina sua tecnologia Flex MLPE (eletrônica de potência em nível de módulo) e otimizadores solares com recursos de software inteligente baseados em nuvem para monitoramento e controle avançados de energia. Seus produtos MLPE maximizam o desempenho, permitem o monitoramento de energia em tempo real e oferecem a função de desligamento rápido em nível de módulo, conforme exigido pelas normas. A empresa também desenvolve e fabrica inversores e sistemas de armazenamento de energia para o mercado residencial de sistemas solares. Saiba mais em www.tigoenergy.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260909668950/pt/

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