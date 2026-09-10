Solo Iron leva soluções de cibersegurança no Mind The Sec

A Solo Iron, unidade de negócios da Solo Network especializada em cibersegurança, vai participar do Mind The Sec 2026, maior conferência corporativa sobre segurança da informação da América Latina, que acontece em São Paulo entre os dias 15 e 17 de setembro. A empresa estará presente no estande da Microsoft Security, reforçando a parceria estratégica que conecta tecnologia de ponta, expertise em serviços gerenciados e integração com ecossistemas críticos de TI.

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A presença no evento, no estande D-03, marca um momento estratégico para a Solo Iron, que tem registrado crescimento acelerado em soluções de proteção avançada para empresas de médio e grande porte no Brasil e agora faz parte da MISA (Associação de Segurança Inteligente da Microsoft). Esta iniciativa, criada em 2018, reúne empresas de software e parceiros de serviços que conectam suas soluções às tecnologias Microsoft Security. O ingresso na MISA reflete o alinhamento da Solo Iron aos requisitos técnicos definidos pela Microsoft para seu ecossistema de segurança.

Durante o evento, a Solo Iron vai apresentar todo o seu portfólio de soluções, construído para cobrir diferentes frentes da cibersegurança corporativa. Essa estratégia passa pela integração de ferramentas reconhecidas do ecossistema Microsoft Defender XDR, que oferece inteligência de ameaças incomparável e interrupção automatizada de ataques sofisticados; do Microsoft Copilot for Security, solução de segurança baseada em IA que oferece insights personalizados para capacitar a equipe a se defender na velocidade de máquinas com IA generativa; e do Microsoft Sentinel para se obter uma detecção mais precisa e respostas a incidentes mais rápidas.

A empresa também apresentará soluções como o Iron Endpoint Protection, que promove a proteção gerenciada de endpoints, combinando tecnologias, gestão, sustentação e monitoramento especializados para reduzir riscos e fortalecer a segurança do ambiente; o Iron Security Center, que opera como SOC gerenciado 24x7; o Iron Edge, que garante segurança de borda em nuvem e em ambientes locais; e o Iron Business Continuity, que assegura a resiliência operacional por meio de estratégias de backup e recuperação de desastres.

A Solo Iron também oferece consultoria para a continuidade do negócio, auxiliando os clientes a garantirem resiliência operacional por meio de estratégias de recuperação de desastres e de backup imutável, baseado em princípios de confiança zero, o que impede de ser alterado ou apagado até por administradores, garantindo a capacidade de recuperação mesmo quando todo o restante do ambiente é comprometido.

Para a conscientização contínua dos colaboradores, é oferecido o Human Firewall, que promove simulações de phishing e monitoria de indicadores de maturidade em segurança por equipe, área ou unidade de negócio. Já a segurança no acesso remoto é oferecida por meio do ZTNA (Acesso de Rede de Confiança Zero), que une tecnologias para fornecer acesso remoto com base em políticas de controle de acesso definidas por identidade, contexto e postura do dispositivo, concedendo acesso apenas à aplicação específica solicitada.

Complementam o portfólio soluções como o Iron PESI, que mede a maturidade em segurança e direciona políticas eficazes de proteção, e o Iron Offensive Security, voltado para testes de intrusão e simulações realistas de ataque, permitindo que vulnerabilidades sejam identificadas antes de se converterem em incidentes. O portfólio ainda agrega a solução Iron Collab, que oferece proteção dedicada aos ambientes de colaboração corporativa, assegurando a integridade de comunicações e dados compartilhados.

Segurança na era da IA

A Solo Iron também participará da programação do Expo Soluções com uma apresentação focada nas soluções das unidades Solo Data e Solo IA, que apresenta o papel da IA para aumentar o potencial no uso de dados, mantendo a segurança diante do aumento de ciberataques, a privacidade dos dados e a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).



No dia 17 de setembro, das 14h30 às 15h, o Head da Solo Iron, Felipe Guimarães, fará a palestra “Dados em risco na era da IA: detecte e proteja”. Em sua apresentação, Guimarães mostrará uma abordagem prática para adotar IA com segurança, por meio de governança contínua e um plano orientado a riscos.

O executivo também apresentará controles para descobrir e classificar dados sensíveis, avaliar exposição e compartilhamento excessivo, monitorar o uso de aplicações de IA e identificar comportamentos de risco para impedir o compartilhamento indevido de conteúdos confidenciais, além de apresentar como unir políticas, indicadores e mecanismos de proteção para avançar com IA de forma controlada, auditável e em conformidade.

Sobre a Solo Iron

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Solo Iron é a vertical de cibersegurança da Solo Network, especializada em?oferecer proteção cibernética corporativa de ponta a ponta, por meio de uma equipe altamente especializada e soluções dos maiores fabricantes de tecnologias de cibersegurança do mundo. Reunindo a expertise e a bagagem de mais de 20 anos de experiência da Solo Network, o portfólio Solo Iron oferece soluções que vão desde a proteção de endpoints até o SOC totalmente gerenciado.



Para saber mais, basta acessar www.soloiron.com.br