Giuliana Flores inaugura segunda franquia em Campinas

A Giuliana Flores inaugura a segunda unidade franqueada em Campinas (SP), no Shopping Parque Dom Pedro, reforçando a presença da marca no interior paulista. O novo ponto de venda oferece arranjos florais, flores preservadas e presentes para diferentes ocasiões, seguindo a proposta da empresa de levar seu portfólio a regiões estratégicas. A abertura integra o plano de crescimento da rede, que atualmente reúne mais de 25 franquias e 20 lojas próprias e prevê a abertura de 50 novas unidades franqueadas até o fim de 2026.

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A nova operação segue os padrões da empresa e conta com o suporte da marca nas áreas de marketing, operações e vendas. O modelo de negócio também é apoiado pela estrutura logística da empresa, que inclui centro de distribuição próprio e câmaras de resfriamento. A chegada da segunda unidade à cidade reforça a relevância do interior paulista para a estratégia de expansão e o potencial do modelo de franquias para levar a companhia a novos mercados. A nova loja se soma à primeira boutique franqueada de Campinas e ao quiosque no Shopping Iguatemi Esplanada, na região de Sorocaba.

“Campinas é uma região muito importante; a abertura da segunda unidade na cidade confirma o potencial desse mercado. Nosso objetivo é seguir identificando locais com boas oportunidades e oferecer aos franqueados uma estrutura sólida para desenvolver seus negócios, enquanto aproximamos a marca dos consumidores”, afirma Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores.

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O quiosque está localizado no Shopping Parque Dom Pedro, na Avenida Guilherme Campos, 500, Jardim Genebra, em Campinas (SP).