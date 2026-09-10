Giuliana Flores amplia Clube da Giu com assinatura de aromas

A Giuliana Flores amplia o Clube da Giu com uma nova modalidade de assinatura voltada a aromas. Já ativada, a novidade expande a proposta do serviço para além das flores e incorpora elementos de decoração e autocuidado à experiência dos assinantes. Segundo a marca, a iniciativa acompanha a busca dos consumidores por produtos capazes de tornar a casa mais acolhedora e personalizada e faz parte da evolução do conceito do clube.

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A assinatura de aromas conta com três opções de planos. No primeiro, o assinante recebe um difusor de ambiente. O segundo combina o difusor com uma vela aromática, enquanto o terceiro reúne os dois itens com um buquê de flores frescas. As fragrâncias foram desenvolvidas para criar diferentes atmosferas e transformar o cuidado com a casa em um ritual mensal, com combinações que podem renovar o ambiente ao longo dos meses.

O principal diferencial da nova modalidade está na curadoria da experiência, que combina diferentes elementos em vez de oferecer apenas um produto. Dependendo do plano escolhido, difusores e velas aromáticas podem ser associados às flores frescas, aproximando categorias como perfumação de ambientes, decoração e bem-estar. No formato mais completo, flores e aromas passam a fazer parte de uma mesma assinatura.

Criado para transformar a compra de flores em uma experiência recorrente, o Clube da Giu oferece aos assinantes entregas periódicas de flores selecionadas e outros elementos pensados para criar diferentes sensações dentro de casa. Atualmente, o serviço conta com mais de 5 mil assinantes e registrou crescimento de 70% na base nos últimos 12 meses. Com a nova modalidade, a empresa amplia as possibilidades oferecidas aos clientes e busca atrair consumidores interessados em experiências de bem-estar, além de fortalecer o relacionamento com a base atual.

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“A assinatura de aromas representa uma evolução natural do Clube da Giu. Identificamos uma oportunidade de ampliar a experiência de bem-estar dentro de casa, conectando flores, aromas, decoração e momentos de autocuidado. Queremos que cada entrega seja capaz de despertar sensações e transformar o ambiente, tornando a nossa marca cada vez mais presente na rotina dos nossos clientes”, afirma Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores.